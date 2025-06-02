Дуже ніжна сирна запіканка

Ніжна, злегка солодка й абсолютно чарівна страва, яку хочеться їсти ложкою прямо з форми.

Інгредієнти:

• Тонка локшина— 100 г

• Творог — 350 г

• Сметана — 2 ст. л

• Цукор — 3 ст. л

• Родзинки — 50 г

• Яйце — 1 шт

Спосіб приготування:

1. У глибокій мисці перебити блендером творог, сметану, цукор і яйце до однорідної текстури.

2. Додати родзинки і перемішати.

3. Відварити локшину до готовності, додати до сирної маси та знову перемішати.

4. Вилити суміш у форму й запікати при 170°C приблизно 25–30 хвилин.

5. Подавати холодною — і насолоджуватись!

Смак вийшов дуже збалансований — ніжний, трохи солодкий, з приємною текстурою завдяки пасті