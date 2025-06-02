Дуже ніжна сирна запіканка
Ніжна, злегка солодка й абсолютно чарівна страва, яку хочеться їсти ложкою прямо з форми.
Інгредієнти:
• Тонка локшина— 100 г
• Творог — 350 г
• Сметана — 2 ст. л
• Цукор — 3 ст. л
• Родзинки — 50 г
• Яйце — 1 шт
Спосіб приготування:
1. У глибокій мисці перебити блендером творог, сметану, цукор і яйце до однорідної текстури.
2. Додати родзинки і перемішати.
3. Відварити локшину до готовності, додати до сирної маси та знову перемішати.
4. Вилити суміш у форму й запікати при 170°C приблизно 25–30 хвилин.
5. Подавати холодною — і насолоджуватись!
Смак вийшов дуже збалансований — ніжний, трохи солодкий, з приємною текстурою завдяки пасті