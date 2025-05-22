Оголошено про відкриття космічного готелю на станції 'Вояджер' до 2030 року. Як виглядає туристична зупинка в космосі та чим вона буде наповнена

Фантазія, яка з кожним днем стає все більш реальною, вже отримала конкретні терміни реалізації. Компанія Orbital Assembly оголосила про початок будівництва першого космічного готелю на станції Voyager, яке розпочнеться у 2026 році та завершиться до 2030 року. Додатковим проєктом стане Pioneer Station — космічний бізнес-парк, відкриття якого заплановане на 2025 рік. Таким чином, компанія робить реальні кроки для просування та розвитку космічного туризму. І ми станемо свідками цієї важливої події, яка відкриє космос для звичайних мандрівників (хоча спочатку, звісно, не зовсім звичайних).

Космічна місія Inspiration4. Джерело: https://inspiration4.com/ Космічна місія Inspiration4. Джерело: https://inspiration4.com/

Що вже реалізовано

Нагадаю, що кілька важливих кроків уже зроблено або майже завершено. Наприклад, у 2021 році відбулася приватна місія Inspiration4. Екіпаж із чотирьох підготовлених цивільних осіб покинув Землю та перетнув низьку навколоземну орбіту. Також на 2023 рік планувалася місія DearMoon із обльотом Місяця, але наразі вона відкладена, і проводяться дослідження для підвищення її успішності.

Яким буде перший космічний готель на станції Voyager

Перше, про що подбала компанія, — це створення гравітації. Під час розробки було вирішено, що станції матимуть форму колеса огляду та складатимуться з окремих капсул. Таким чином, під час обертання колеса створюватиметься штучна гравітація. Компанія не приховує, що за основу були взяті ідеї з науково-фантастичних фільмів, таких як "Інтерстеллар", "Космічна одіссея 2001 року", а також концепції станцій "Pioneer" і "Voyager".

Колесо невагомості, всередині якого буде реалізовано проєкт готелю. Джерело: https://abovespace.com/ Колесо невагомості, всередині якого буде реалізовано проєкт готелю. Джерело: https://abovespace.com/

Незвичайний вигляд готелю зумовлений умовами перебування в космосі, але інтер’єр номерів буде досить звичним для пересічної людини. Космічний готель зможе розмістити 400 туристів із різним рівнем комфорту. Для тих, хто бажає усамітнення під час космічної подорожі на станції Voyager, будуть доступні навіть окремі вілли.

У космічному готелі будуть бари, ресторани та розваги, такі як спа, тренажерні зали та все те, до чого ми звикли в розкішних курортах.

Хто зможе потрапити до бізнес-парку Pioneer Station

Компанія повідомила в прес-релізі, що бізнес-парк зможе прийняти лише до 28 осіб. Платформа буде зосереджена на дослідницькій діяльності з елементами туризму, тому умови перебування на ній будуть значно скромнішими, ніж на основному космічному курорті Voyager.

Найближче майбутнє та як уже забронювати місце в космосі

Orbital Assembly нагадала, що проєкт Voyager розпочався з концепції Von Braun Rotating Space Station, оголошеної ще в 2019 році. Однак через певні неуточнені події та пандемію COVID-19 роботи над завершенням проєкту були відкладені. Сьогоднішнє оголошення може викликати певний скептицизм, але той факт, що космічні готелі стануть реальністю цього століття, і, ймовірно, в його першій половині, — це вже більше, ніж просто заява.

Платформа «Прометей», запланована до запуску на орбіту протягом року. Джерело: https://abovespace.com/ Платформа «Прометей», запланована до запуску на орбіту протягом року. Джерело: https://abovespace.com/

Доказом рішучості компанії є можливість бронювання місць для польоту в бізнес-парк Pioneer, відкриття якого, нагадаю, заплановане на 2025 рік. Зацікавлені особи можуть подати заявку через спеціальну онлайн-форму, де можна ознайомитися з усіма деталями, від цін до тривалості польоту. Яка сума буде потрібна для 28 щасливчиків, які відкриють масовий космічний туризм, поки що залишається загадкою, але до цього залишилося рік чи два.

Саме Orbital Assembly пояснює свої амбіції так: "Коли люди потраплять у космос, їхній погляд на Землю зміниться. Космічні подорожі все ще перебувають у зародковому стані, і ми раді зробити свій внесок у їхній розвиток та покращення життя на Землі. Наша візія — зробити космос місцем, куди люди прагнутимуть потрапити, із знайомими елементами, забезпеченими наявністю гравітації".