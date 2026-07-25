Про мотиви ЄС здолати РФ, або Бухгалтерія перемоги

На минулому тижні стало відомо, що тільки одна Польща на власне переозброєння вже витратила 65 млрд доларів, і планує витратити ще 150 млрд доларів. Загалом з початку війни в Україні країни ЄС збільшили оборонні витрати приблизно на 1,5 трлн доларів. Новина викликала роздратованість в Москві.

Схоже, в Кремлі не усвідомлюють, що політика рф по відношенню до Європи, яка базується на постійних погрозах, тільки стимулює зростання їх воєнних бюджетів. Країни ЄС стають сильнішими у військовому плані. Також погрози Кремля стимулюють допомогу Україні.

Звісно, країни Європи більшу частину своїх оборонних бюджетів фактично відбирають у інших напрямків розвитку, в т.ч. скорочується і фінансування соціальної сфери. Ймовірно, Москва розраховує на прихід до влади в Європі про-путінських та (або) правих політиків.

Схоже, що такі зсуви відбуваються в Болгарії, якісь тенденції намітились в Польщі. Але є і зворотній трек, наприклад, в Угорщині. Втім, одночасний прихід до влади в усіх країнах ЄС про-путінських політиків на тлі соціальної напруги є малоймовірним.

Найбільш цікавою є динаміка оборонних витрат в Європі +1,5 трлн доларів, і це не всі витрати, а темп зростання витрат після початку агресивної політики з боку Москви. Тож ми прийшли до ситуації, коли Європа повинна витрачати на власні оборонні потреби грошей більше, ніж може становити бюджет ліквідації рф в її сучасному вигляді.

Ще 2 роки тому мало хто вірив в економічну кризу в рф, яка сьогодні настільки процвітає, що її вже не може сховати навіть російська офіційна статистика. Ще рік тому мало хто вірив в масштабні удари по території рф, а зараз ми їх спостерігаємо.

Думаю, настав час розробити і запропонувати Європі план трансформації рф в російську конфедерацію. Все до того йде.