Новий готель у Кейптауні: Canopy by Hilton відкривається біля Company’s Garden

Hilton представив свій лайфстайл-бренд Canopy у Південній Африці, відкривши готель на 154 номери в районі Лонгклуф у Кейптауні. Офіційне відкриття відбулося в червні 2025 року. Готель розташований у районі City Bowl, поблизу гори Тейбл і центру міста. Розміщений у відреставрованій історичній будівлі, він відображає історичний і творчий характер району, водночас відповідаючи потребам сучасних мандрівників.

Лонгклуф, колись менш відомий район центру Кейптауна, перетворився на жвавий міський осередок. Ця раніше промислова зона тепер включає:

Коворкінг-простори, популярні серед стартапів і фрилансерів

Сучасні житлові комплекси, інтегровані з історичною архітектурою

Творчі студії та малі підприємства, орієнтовані на дизайн і медіа

Відкриття готелю знаменує розвиток Лонгклуфа як району, призначеного для розміщення як корпоративних гостей, так і відпочивальників. Ці зміни надають мандрівникам більше варіантів розміщення та доступ до місцевих зручностей у пішій доступності від ключових міських пам’яток.

Розташований у відреставрованій історичній будівлі, готель підкреслює трансформацію Лонгклуфа з промислового району в творчий центр. Джерело: Hilton Розташований у відреставрованій історичній будівлі, готель підкреслює трансформацію Лонгклуфа з промислового району в творчий центр. Джерело: Hilton

Гості, які зупиняються в цьому районі, знайдуть кілька визначних місць у межах короткої прогулянки від готелю. Вулиця Клуф відома різноманітними місцевими ресторанами, незалежними магазинами та затишними кафе, популярними як серед місцевих жителів, так і серед відвідувачів. Парк Де Ваал, один із зелених просторів міста, пропонує спокійну атмосферу для прогулянок під кронами старих дерев. Неподалік Company’s Garden забезпечує тихе місце для прогулянок із місцевими рослинами, фонтанами та затіненими місцями для відпочинку в самому серці історичного міста.

Мандрівники, які цікавляться місцевою їжею, заходами на вихідних і культурою дизайну, також знайдуть багато цікавого поблизу. Ринок Oranjezicht City Farm, що проводиться щотижня біля узбережжя, відомий свіжими продуктами та вуличними продуктовими кіосками. Вулиця Брі пропонує різноманітні концептуальні магазини, де гості можуть скуштувати регіональні вина та відчути зростаючу кавову культуру міста. За коротку поїздку розташований ринок Neighbourgoods у Old Biscuit Mill, який пропонує моду, ремесла та вишукану вуличну їжу в жвавому промисловому дворі.

Ринок Neighbourgoods відображає творче відродження Лонгклуфа та зростаючу привабливість для міських мандрівників. Джерело: unsplash Ринок Neighbourgoods відображає творче відродження Лонгклуфа та зростаючу привабливість для міських мандрівників. Джерело: unsplash

Відкриття Canopy by Hilton додає нову опцію для мандрівників, які хочуть досліджувати Кейптаун пішки чи на велосипеді, менше покладаючись на транспорт. Готель розташований у районі, де старе поєднується з новим, відображаючи ширші зміни в міському туризмі, що цінують пішохідні зони, різноманітну кухню та автентичні місцеві враження для мандрівників як на короткі візити, так і на тривалі перебування.