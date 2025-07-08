Новий літній маршрут з’єднує Ліверпуль із південним узбережжям Туреччини

Улітку 2025 року розпочнуться прямі рейси між аеропортом Ліверпуля імені Джона Леннона та турецьким містом Анталія. Сезонне сполучення здійснюватиметься тричі на тиждень за допомогою літаків Boeing 737. Це буде перша можливість для пасажирів літати напряму з Ліверпуля до цього регіону південної Туреччини, що розширює список літніх напрямків, доступних з аеропорту, та додає ще один маршрут до Середземномор’я.

Нова послуга забезпечує безпересадкове сполучення між Ліверпулем і південним узбережжям Туреччини, уникаючи звичних пересадок, проміжних зупинок і часу, витраченого на навігацію в переповнених транзитних хабах. Для тих, хто звик подорожувати через великі аеропорти Великобританії, це нове сполучення пропонує простішу сезонну альтернативу разом із кількома практичними перевагами:

Прямі вильоти з Ліверпуля, що усуває потребу подорожувати до великих хабів, таких як Манчестер чи Лондон.

Відсутність пересадкових рейсів на шляху до Анталії.

Скорочення загального часу подорожі завдяки уникненню зупинок для пересадки.

Зменшення потреби в наземному транспорті для доступу до міжнародних рейсів.

Перший екіпаж SunExpress приземлився в Ліверпулі. Джерело: Liverpool John Lennon Airport (LJLA) Перший екіпаж SunExpress приземлився в Ліверпулі. Джерело: Liverpool John Lennon Airport (LJLA)

Цей нещодавно введений маршрут додається до зростаючої кількості сезонних сполучень між регіональними аеропортами Великобританії та популярними південноєвропейськими напрямками. Він відображає ширшу тенденцію в розвитку авіаперевезень, коли некритичні аеропорти дедалі частіше з’єднуються з районами високого попиту в певні періоди року. Для пасажирів це означає зміну в можливостях доступу та сприяє більш рівномірному розподілу повітряного трафіку по країні.

Після прибуття в Анталію пасажири опиняться в межах досяжності кількох історичних і культурних пам’яток. Калеїчі, історичний район міста, вирізняється кам’яними алеями, стінами римської доби та видами на старий порт. Недалеко розташована Перге, археологічна пам’ятка, що містить добре збережені залишки колонадних вулиць, терм і великого амфітеатру, які датуються елліністичним і римським періодами. Ці два місця зазвичай відвідують під час коротких поїздок, і до них можна дістатися автобусом, таксі чи іншими місцевими видами транспорту.

Мандрівники також можуть досліджувати природні та високогірні ландшафти поблизу міста. Водоспади Дюден, розташовані в паркових зонах у межах Анталії, пропонують краєвиди на море та пішохідні стежки. Далі вглиб країни лежить Термессос, стародавнє гірське місто в національному парку Гюллюк Даги, оточене лісовими схилами. Ці місця досяжні автобусом або автомобілем і часто відвідуються тими, хто цікавиться природою та археологією.

Водоспади Дюден розташовані поблизу аеропорту Анталії. Джерело: unsplash Водоспади Дюден розташовані поблизу аеропорту Анталії. Джерело: unsplash

Цей нещодавно введений маршрут додається до зростаючої кількості сезонних сполучень між регіональними аеропортами Великобританії та популярними південноєвропейськими напрямками. Він відображає ширшу тенденцію в розвитку авіаперевезень, коли некритичні аеропорти дедалі частіше з’єднуються з районами високого попиту в певні періоди року. Для пасажирів це означає зміну в можливостях доступу та сприяє більш рівномірному розподілу повітряного трафіку по країні.