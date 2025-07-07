Новий флот AirAsia відкриває більше прямих далекомагістральних рейсів для мандрівників

AirAsia Berhad, дочірня компанія Capital A Berhad, оголосила про розширення свого флоту, замовивши 50 літаків Airbus A321XLR із опцією на додаткові 20 літаків. 5 липня 2025 року в Парижі авіакомпанія підписала угоду на суму 12,25 мільярда доларів США, підкреслюючи свій перехід до моделі глобального лоукост-перевізника. Поставки літаків заплановані з 2028 по 2032 рік, що дає авіакомпанії час для розробки стратегії розширення мережі.

Угоду підписано в Парижі за присутності прем’єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, і вона окреслює плани AirAsia щодо розширення міжнародних операцій. Ці літаки поповнять флот Airbus авіакомпанії, підтримуючи плани введення нових маршрутів між континентами. Основні характеристики літаків включають:

Розширений діапазон польоту до 8700 кілометрів,

Підвищена паливна ефективність для далекомагістральних операцій,

Сумісність із поточним флотом одного виробника AirAsia,

Придатність для прямих, точка-точка рейсів між віддаленими містами.

Ці вдосконалення забезпечують мандрівникам простіший доступ до віддалених напрямків, які раніше були складніше або дорожче дістатися. Завдяки розширеному діапазону A321XLR авіакомпанія може запровадити прямі рейси, що з’єднують Азію з Європою, Близьким Сходом та Австралією. Цей розвиток може збільшити кількість рейсів між регіональними містами, які зазвичай недостатньо обслуговуються традиційними повносервісними перевізниками.

Зниження витрат пального та операційних витрат нових літаків може сприяти підтримці доступніших і стабільніших цін на квитки. Мандрівники отримають швидші подорожі, скорочений час пересадок і більше різноманітних маршрутних опцій. Цей зсув особливо актуальний для пасажирів із менших ринків, де міжнародні подорожі часто обмежені. Підвищена ефективність цих літаків також відповідає зростаючим вимогам до більш екологічного та сталого авіасполучення.

"Ми раді підтвердити цю угоду, оскільки AirAsia Group розпочинає новий етап розвитку. Відновивши траєкторію зростання, яку ми вітаємо та підтримуємо, авіакомпанія створює міцну ефективність флоту, що дозволяє розширити глобальну мережу." - Крістіан Шерер, генеральний директор комерційних літаків Airbus

Результати AirAsia відображають ширшу тенденцію в авіації, де далекомагістральні вузькофюзеляжні літаки змінюють спосіб з’єднання континентів авіакомпаніями. Пасажири, ймовірно, побачать, що далекі подорожі стануть доступнішими, зручнішими та економічнішими. З введенням цих літаків пасажири отримають покращений доступ до далеких рейсів без необхідності пересадок у ключових хаб-аеропортах.