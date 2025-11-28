Новий етап бліц-кригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні

Трамп вважав і продовжує вважати: питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це питання буде основним в наступні тижні (і не тільки).

Які козирі має Трамп?

Ситуація на фронті, яка з точки зору американців не буде покращуватися;

Відсутність фінансування України в 2026 році без розморозки російських активів. В грудні питання має мінімальні шанси для розвʼязання з невідомою перспективою на січень-лютий;

Продовження корупційного скандалу з появою нової серії повʼязаної з оборонкою.

Чим може відповісти Банкова?

Продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більші ніж "слово Трампа";

Небажанням, як мінімум проактивноі частини, українців підписувати подібний договір.

Чи погодиться Путін закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки?

Це відкрите, як на мене, питання. В логіці Трампа Путін після цього не зможе не підписати, інакше США реально включаться у війну проти тіньового флоту;

Останнє інтервʼю Путіна показує, що він не хотів би зараз зупинки війни.

Чи є у нас план "Б"?

Ми маємо часовий лаг до весни ( гроші закінчуються в березні). Далі все буде залежати від того, скільки грошей виділить ЄС.

Ми виходимо з тієї точки зору, що Трамп просто не зможе не продавати зброю та заборонити ділитися розвідданими.

Які висновки?