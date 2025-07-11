Нічне життя Рима: від прихованих барів і танцполів на набережній до модних клубів і живої музики

Рим залишається сповненим життя навіть уночі, збираючи любителів вечірок на найкращі вечірки в Італії. З 19:00 площі та вулиці стають дедалі більш людними, коли люди переходять від бару до бару, а потім до нічних клубів у пошуках найкращих танцполів і яскравих розваг. Нічне життя Рима сповнене пригод і яскравих кольорів. Після півночі веселощі лише починаються. Який би стиль нічного життя ви не віддавали перевагу, у Вічному місті ви знайдете все. Використовуйте цей путівник найкращими нічними клубами Рима та іншими місцями, щоб веселитися до самого ранку.

1. Jerry Thomas Speakeasy

Цей заклад вважається найкращим із секретних нічних барів Рима. Ззовні будинок у районі Понте виглядає звичайно, але лише обізнані можуть потрапити до приватного клубу, прихованого всередині. Для цього потрібно заздалегідь забронювати місце та дізнатися секретний пароль на сайті. Потрапивши всередину, ви ніби вирушаєте в історичну подорож і відчуваєте Нью-Йорк часів сухого закону, перебуваючи в одному з найкращих нічних клубів Рима, Італія. Інтер’єр із вінтажним декором, музика та атмосфера відповідають модній публіці. Список напоїв вражаючий, особливо асортимент чудових коктейлів. Обов’язково спробуйте коктейль на основі мескалю. Бар працює щодня: відкривається о 21:00 і закривається о 3:30 у середу та четвер, о 4:30 у п’ятницю та суботу, і о 2:30 у неділю.

2. Baja

Гарні напої, музика та прекрасний вид на річку: ідеальний мікс для цікавого вечора. Джерело: Image Bajaroma.it Гарні напої, музика та прекрасний вид на річку: ідеальний мікс для цікавого вечора. Джерело: Image Bajaroma.it

Ресторан і лаундж-бар Baja може очолити список найкращих нічних закладів Рима за красою та естетикою. Він розташований на старовинній портовій баржі, і якщо ви прийдете сюди за напоєм і гарним настроєм, ви пливете по річці Тибр, насолоджуючись захоплюючим видом на місто. Ресторан пропонує різноманітне меню, включно з веганськими стравами, а лаундж — широкий вибір вин, міцних напоїв і смачних коктейлів. Це один із найзнаковіших нічних клубів Рима, де часто грає жива музика, а наймодніша публіка міста збирається, щоб насолодитися вишуканою атмосферою до пізнього вечора чи святкувати події. Baja працює щодня з 11:30 до 15:30 і з 18:30 до 1:00 (до 2:00 у п’ятницю та суботу).

3. Ma Che Siete Venuti A Fà

Цей питний заклад у модному районі Трастевере — один із найтрендовіших барів Рима. Він виглядає невеликим, але має кілька залів, де можна присісти з напоєм. Атмосфера розслаблена, типова для дайв-бару. Чого ще чекати від закладу, назва якого приблизно перекладається як "Що ви тут робите?". Люди часто виходять на вулицю, щоб поспілкуватися біля бару або на прилеглій площі Трілусса. Це обов’язкове місце для відвідування в Римі. Ідеальне місце, щоб спробувати різноманітні крафтові пива та завести нових друзів. Бар відкритий щодня з 11:00 до 2:00.

4. Bar del Fico

Цей богемний бар поблизу площі Навона збирає місцевих хіпстерів і модників для вечірки в Римі, а також старше покоління в пізніший час. Перших приваблює пошарпаний вишуканий інтер’єр, скляний атріум і чудові коктейлі з живою музикою, а других — столики під інжировим деревом на патіо, де можна зіграти кілька партій у шахи в компанії любителів гри. Цей історичний заклад з’явився понад сто років тому і досі входить до списку найкращих барів і клубів Рима. Він пропонує цілодобове обслуговування та коктейльну карту з класичними напоями та спеціалітетами. Бар працює весь тиждень, крім понеділка, з 8:30 до 1:00.

5. Ai Tre Scalini

Ресторан із цікавим декором підходить для приємного вечора з келихом. Джерело: Image Aitrescalini.org Ресторан із цікавим декором підходить для приємного вечора з келихом. Джерело: Image Aitrescalini.org

Класичний італійський ресторан старої школи радує свою публіку теплим інтер’єром, чудовим вибором вина за розумними цінами та простою і смачною їжею. Цей заклад у модному районі Монті завжди повний місцевих жителів і туристів, адже багато путівників рекомендують його для нічного життя Рима. Можливо, доведеться записати своє ім’я в список і чекати на вулиці, сидячи на однойменних "трьох сходинках". Окрім сотень сортів вина, у списку напоїв є крафтове пиво та хороший вибір лонг-дринків. У меню — чудові сирні та м’ясні тарілки й смачна італійська кухня. Скоріш за все, тут ви скуштуєте найкращу грибну лазанью у своєму житті. Після вечері продовжуйте вечір у найкращих нічних клубах Рима або прогуляйтеся до площі П’яццетта, де Вуді Аллен знімав "Римські пригоди". Ресторан працює щодня з 12:30 до 1:00.

6. Vinile

Район нічного життя Остенсе в Римі давно гудить веселощами та музикою: тут розташовані багато найпопулярніших нічних клубів Рима, серед яких Vinile вважається новачком у районі. Однак він лише виглядає новим, адже раніше на цьому місці був інший відомий клуб, 45 Giri. Високі стелі та той самий бар змусять вас подумати, що ви в нью-йоркському нічному клубі. Сьогодні заклад пропонує живу музику від місцевих і міжнародних артистів у різних жанрах — від року, фолку й свінгу до блюзу та джазу, а також сети діджеїв у пізній час. Уроки танців свінгу проводяться перед виступами артистів. Ця вечірка в Римі доповнюється якісною їжею та широким асортиментом міцних напоїв і коктейлів. Клуб працює щодня з 12:00 до 15:00 і з 20:00 до 2:00 (у п’ятницю та суботу — до 4:00).

7. Marmo

Коктейльний бар у самому серці жвавого району Сан-Лоренцо, де проходять найкращі вечірки Рима, займає колишню мармурову майстерню, що дала йому назву, поруч із кладовищем Верано. Він спеціалізується виключно на живій музиці та ідеально підходить для відпочинку з смачним напоєм, як-от фірмові коктейлі, створені одним із найкращих міксологів Рима, та аперитиви в стилі буфету. Цей просторий заклад із великою кількістю зелені має терасу, де можна розпочати нічне життя Рима з друзями або влаштувати побачення. У неділю проводяться вечори відкритих мікрофонів, тож ви можете продемонструвати свої вокальні таланти. Бар працює щодня, крім понеділка, з 18:00 до 1:00 (до 2:00 у суботу та неділю).

8. Alcazar

Колишній старий кінотеатр, який був центром культурних подій у Трастевере в Римі, тепер є одним із найнезвичайніших нічних закладів Італії. Після трансформації він став концептуальним простором, який приймає різноманітні культурні заходи — від художніх виставок і показів артхаусного кіно до джазових гуртів і джем-сейшенів. Стильний бар, де можна повечеряти, випити та спостерігати за дійством на сцені, розташований на верхньому поверсі. Це один із найуніверсальніших нічних барів Рима, що поєднує музику, мистецтво та вишукану кухню. Атмосфера еклектична, приваблює як місцевих, так і туристів, і ви точно будете вражені акустикою зали. Клуб працює з четверга по неділю з 19:00 до 2:00.

9. Sharivari

Один із найпопулярніших танцполів гудить до самого ранку. Джерело: Image Sharivari.it Один із найпопулярніших танцполів гудить до самого ранку. Джерело: Image Sharivari.it

Одна з центральних зон вечірок Рима розташована в цій триповерховій будівлі в центрі міста. Це популярний нічний клуб і ресторан, який збирає стильну публіку Рима для найкращих танцювальних вечірок і тематичних ночей. Відвідувачі можуть очікувати різних музичних жанрів — від хаусу й танцювальної музики до ретро та хіп-хопу на кожному з трьох поверхів. Це привабливе місце для любителів танців до ранку та світлових шоу. Якщо ви не регулярний гість на танцполах нічних клубів Рима, можете сісти з мартіні за столиками та спостерігати за енергійною публікою. Розпочніть вечір із закусок і легкої вечері

та продовжуйте танцями до ранку й фірмовими коктейлями. Клуб працює щодня з 19:00 до 4:00.

10. Voodoo Bar

Один із найкращих нічних клубів Рима, Voodoo Bar, поєднує бар і розваги. Тут є живі виступи, сети діджеїв, закуски та коктейлі з усього світу, а також крафтове пиво. Безперечною перевагою є безкоштовний вхід. Пройдіть доріжкою, освітленою свічками, і ви опинитеся на вечірці в клубі з латиноамериканським духом. Цей топовий нічний клуб Рима відкрився у 2017 році і швидко завоював популярність завдяки легкій атмосфері, хорошим напоям і веселим заходам — від масажів до розпису обличчя. Після танців влаштуйтеся на шезлонгу та насолоджуйтесь фруктовим коктейлем і тапас. Бар працює щодня з 18:00 до 3:00 у першій половині тижня та до 4:00 з четверга по неділю.