Не вірте ''миротворцям'', вірте крику немовлят, підірваних російською ракетою у дитячій лікарні

"Хороший руський" Албуров навіть уточнив, що її зруйнував Путін. Отак сів верхи на ракету і прилетів до дітей смертельним Карлсоном. Особисто. Ні, російські худоби, це ваш згуртований печерний колектив вбиває людей, і перевести стрілки на якогось шаленого карлика не вийде. За одну лише атаку 8 липня ви примудрилися вбити 38 мирних українців і покалічити ще 190. І не нийте про те, як вас усіх "не треба під один гребінець", тому що "ви не всі такі".

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Все. Поголовно. Зарплату на болотах получаете? Налоги платите? На заводах пашете? Казну наполняете? Производство ракет оплачиваете? Кстати, ваши снаряды косят насмерть всех, "под одну гребенку". Не разбирают, кого не жалко, а кого надо бы пощадить. Единственное, чего вам с таким счастьем не хватает – так это пары сотен томагавков по вашим заводам, базам, лабазам, театрам, борделям и молельным домам. Укрывайтесь, где хотите – накрывает Москву-сити!..

Было дело, когда советский прокурор Руденко белугой выл в Нюрнберге о коллективной ответственности всей немецкой нации. Чем же русские отличаются? Да ничем. Сначала тихо обиделись на то, что Запад разрушил их любимое детище – СССР, потом нажрались от пуза дармовых американских окорочков и европейской гуманитарки; после чего, насытившись, поднялись ракообразным чудищем над болотом и завыли о том, что пора "насрать империю взад". И потекли сортирной жижей по планете, разбрызгивая вокруг себя говно и кровищу. Украина не могла избежать роли жертвы. И Грузия не могла. Тем досаднее, что грузины забывают о вторжении русской нечисти в 2008-м. Империя начала дышать смертью еще при Ельцине, который собрал это чудовище под имитационные вопли о демократии. О, как аплодировали хмельному популисту, когда тот театрально подписывал Указ о запрете КПСС! И что? Сильно запретил? Оргазмировали тогда всей пещеркой, стонали на весь мир, лишь бы заглушить крики чеченских детей, демократично умерщвляемых в двух войнах. На болотах агрессию в отношении суверенной Чечни никто не осуждал. Разве что единицы, которых тотчас клеймили как изгоев. И вторжение в Грузию было встречено рукоплесканием совков, и "крымская весна". Путин лишь искусно играл на настроениях масс и вовремя исполнял "социальный заказ" населения, маниакально поднимающегося с колен. А помните, как базлало подзаборье в 2008-м, когда футбольная сборная пещеры ненароком вышла в полуфинал? Уже тогда неспортивная агрессия империи шерстью летела по закоулочкам. А ведь даже неглупый Немцов в 2014 году так не понял, что, собственно, произошло. Он, несчастный, был уверен, что "война в Украине – это война Путина". Нес ту же чушь, что и сегодня мелет коллективный Шендерович, нервически подпрыгивающий "до первого поворота". А это было началом экзистенциальной битвы за воскрешение имперской покойницы, которая уже хорошела с каждым днем, наливаясь кровью на Донбассе и укатывая рабскую печаль под новенькую собянинскую плиточку. И вот мертвечина зиганула: "Забыли, суки, русский мир? Как наши деды трахали под знаменем Победы в 45-м полячек и словачек, чешек и немок, которых драть сам бог велел…? Можем повторить! Опять до Берлина дойдем! Надо будет – и Брюссель возьмем, и Париж размажем, и Лондон смоем в океан! Забыли силу русского оружия? Так мы напомним. Вот только Украину сравняем с землей – и за вас возьмемся!.." Это и есть – коллективный заказ пещеры. И этим настроениям полностью соответствует Путин. Он лишь исполнитель высшей воли маньяков, а не их душеприказчик. И убивать они идут не по приказу главаря, а по зову людоедского сердца.

Ничтожен мир, когда в Совбезе ООН на заседании, посвященном бомбежке детской больницы, председательствует террорист Небензя. Как думаете: что сказали бы американцы, если бы заседание в ООН по атаке 11 сентября вел Усама Бен Ладен? Почему Россия до сих пор заседает в ООН? Почему ее не объявили страной – спонсором терроризма и не вышвырнули из всех международных организаций, объявив тотальное эмбарго? Почему мир с широко закрытыми глазами наблюдает за визитами плешивого ублюдка в Пхеньян, Пекин и Астану? Почему индийский премьер Моди беззастенчиво обнимается с вождем людоедов, не боясь подпасть под санкционное проклятие? Опять эти риторические вопросы, истерично звучащие на фоне желеобразной улыбки Гутерриша и престарелого потеряшки Байдена. А ведь все, что нужно сделать – это жестко залить пещеру бетоном снаружи. Принять Закон, объявляющий Россию территорией террористов в трусиках и запретить с ними общаться и торговать. После чего – объявить о совместной наземной операции союзников по освобождению Украины от террористических банд с нанесением ударов по оккупационным войскам. И всё! И мальчики в трусиках ломанутся домой, как ядовитые змеи, получившие по башке. А уж кого они примутся кусать и жалить на родных болотах – не суть важно: там все достойны наказания – так пусть же получат его от СВОих!

Необходимо создать такие условия, чтобы сразу после фрагментации пещеры свеже-сформированные криминальные образования (а иным, учитывая вырожденческий менталитет, негде взяться) принялись воевать друг с другом за расширение территориально-кормовой базы. Какова приблизительная численность "болотарей" в пещере? Сто миллионов – скорее всего, миф. Ближе к истине цифра в 75 - 80. Так что не беда, если верховный бандит Красноярской зоны нахамит пахану уральской урлы. Всегда можно послать ради восстановления справедливости пару ядерных ракет из Екатеринбурга в Красноярск, и наоборот. Челябинск ядерно уроет Омск, а Новосибирск укатает Курган в банку с ядерными маслятами. Мир, конечно, будет потряхивать от этой ядерной "гражданочки" на болотах – а что вы хотели? Бандитских политесов? Но они выглядят именно так. Загляните в глаза ушастой Небензи, и вы увидите в них отражение завтрашнего ядерного дня. И что бы вам ни пели Ходорковские о готовности "взять власть и демократично разрулить" - не верьте этому комсомолу Паркинсона. И жабьим скачкам Орбана не верьте. А верьте истошному крику младенцев, взорванных рашистской ракетой в детской больнице. И всматривайтесь в холодный мрак пещеры, дабы идентифицировать тех, кто схематозно привез для нее детали, смастерил и запустил. И пусть верещат Шендеровичи, грамотно сплетая вербальные кружева. Дюжина трусиков им в глотку.