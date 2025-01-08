На Заході відбувається відкат до заводських установок?

На Заході відбувається, здається, "відкат до заводських установок". McDonald's скасував встановлені раніше показники з "рівності і інклюзивності" для своїх співробітників та постачальників (по суті, "квоти на геїв та інших") – The Wall Street Journal.

І слідом Meta Цукерберґа міняє правила модерації контенту у Facebook та Instagram. Мовляв, "відновлює свободу висловлювань", бо "стало забагато помилок і цензури", як сказав Цукерберґ.

"Ми повертаємося до наших витоків, щоб зосередитись на скороченні помилок, спрощенні наших правил та відновленні свободи висловлювання на платформах. Ми позбудемося перевіряльників фактів і замінимо їх позначками спільноти, подібними до тих, що використовуються на платформі X".

Наскільки це реально змінить ситуацію, покаже час. Але загалом тенденція цікава. Маятник дійшов до межі і рвонув назад. Великі корпорації зорієнтувались першими.

Звісно, при такому "соціальному реверсі" до законів про примусове лікування гомосексуалізму вже не дійде, крайня точка все ж змістилась ближче до поміркованості.

Але зрозуміло, що загалом ситуація з диктатом толерантності дійсно зсунеться до іншого полюсу – до наступного історичного витка.

Так що на нас чекає час цікавих подій у цьому напрямку.