Москва не розуміє, що ніяка сила не схилить Україну до капітуляції

Жодна нація світу не буде більше в безпеці, якщо напад Росії на суверенну державу Україну залишити безкарним. Наміри Кремля на світове панування треба зупинити в Україні, якщо Європа не хоче стати наступною.

Російський диктатор Путін хоче залишити за Російською Федерацією всі окуповані Москвою території України. В Кремлі не можуть зрозуміти, що не існує такої сили, яка схилила терези протистояння в сторону капітуляції, що означало б відмову українців від своєї країни та самих себе. Ті політичні сили на Заході, котрі посилають сигнали Києву, що настав час домовлятися на умовах РФ, підштовхують Україну до того, що вона марно чинила відчайдушний опір світовому злу. По суті визнаючи цим, що ні Америка, ні Європа не бажають боротися за дотримання законів, правил та демократичних процедур, які були прийняті міжнародною спільнотою після Другої світової війни.

Путін дуже сподівається, що якщо допомогу Україні вдасться пригальмувати або вона надаватиметься надалі в недостатніх для успішного протистояння московській агресії обсягах, він залишить за Російською Федерацією усі загарбані українські землі.

Виграш, чи програш Української держави у протистоянні з російським тоталітарним монстром – це не перемога або поразка у регіональній війні. Поразка України означала б для решти світу поразку Сполучених Штатів і країн-членів НАТО, втрату Америкою статусу наддержави та показала союзникам Вашингтону, що Білий дім не є надійним партнером, здатним забезпечити захист, який було обіцяно українцям в обмін на відмову від ядерної зброї. Україна не може програти, бо на кін поставлено надзвичайно багато і для США.

Наївно сподіватися на те, що вдасться домовитися з Путіним. Оскільки той готовий домовлятися тільки на своїх умовах. Адже єдиний договір, на який він здатен погодитися, це той, за яким він збереже окуповані українські території, що він оголосить як свою перемогу. Жодна нація світу не буде більше в безпеці, якщо напад Росії на суверенну державу Україну залишити безкарним. Наміри Кремля на світове панування треба зупинити в Україні, якщо Європа не хоче стати наступною.

24 лютого мине вже три роки з того часу, коли Російська Федерація підступно вдерлася в Україну. У Вашингтоні та Брюсселі вважають, що українці можуть протистояти Московщині без прямого втручання Північноатлантичного альянсу. Але видно не всі на Заході розуміють психологію російського диктатора і ситуацію, в яку він потрапив розпочавши війну з Україною.

Тепер кожен день продовження цієї війни – це продовження в часі на день правління Путіна. В Москві розраховують на те, що чисельність населення Росії більше, ніж втричі перевершує населення України. І тому кремлівці готові використовувати це населення, щоб перемогти своїх противників завдяки кількісному складу своїх військ. У Кремлі дуже сподіваються на те, що в України швидше закінчаться мобілізаційні ресурси, ніж економіка Росії повністю впаде.

Дилема для Заходу в тому, що необхідно розглядати реалістичний результат цієї війни та бути готовими визначитися, чи НАТО готове безпосередньо втрутитися й піде на ризик ескалації конфлікту з Російською Федерацією. Адже очевидно, що, рано чи пізно, Путін спробує вдертися в держави Балтії, а з Калінінградської області і до Польщі. Якщо втручання НАТО у війну Росії в Україні стане єдиним найкращим рішенням, то варто це зробити якомога раніше.

Свого часу у Заходу був шанс запобігти російсько-українській війні, прийнявши Україну до НАТО, але ним не скористалися. Зараз Путін думає, що у нього є шанс виграти війну, необхідно лише дотиснути Україну. На жаль, ще багатьом західним лідерам здається, що тоталітарні держави грають за тими ж правилами, що й демократичні держави, а сучасна Росія – це просто набагато погіршений варіант західної країни. Тому саме з цього вони й виходять, вибираючи свою стратегію щодо України та Росії.

Вибудовуючи свою стратегію щодо Московщини, обов’язково необхідно враховувати власну військову готовність, остаточну енергетичну незалежність від РФ та загрозу з боку Китаю, який таємно допомагає Росії, вичікуючи на свій час. Упорядковуючи список власних політичних інтересів, США та ЄС не варто розглядати Україну окремо від майбутнього західної цивілізації. Оскільки, як показав увесь попередній політичний досвід, це неправильне і згубне рішення.

Щоб відтягнути час своєї остаточної поразки Путін свідомо пішов на знищення російської армії. І це знищення відбувається в найефективніший спосіб. Але для перемоги Україні потрібно значно більше, ніж те, що вона нині отримує від наших союзників. Необхідно пришвидшити постачання західної сучасної зброї, включаючи літаки-винищувачі, ракети та артилерію великої дальності.

Якщо не виграє Україна, то програє не тільки Америка, Європа може програти ще більше. Виглядає на те, що США і Євросоюзу необхідно сформулювати нову стратегію та тактику перемоги у цій війні. Нинішня тактика вичікування та доведення до критичного рівня військового та економічного потенціалу Росії не дасть бажаного швидкого результату, особливо через те, що багато апатичних країн ЄС не займають сміливішої позиції. Необхідно враховувати, що тиран готовий кидати у "топку війни" мільйони росіян, і це може тривати доти, поки Путін не помре, чи його нарешті не скине з престолу його найближче оточення.

Росія Путіна, поки вона існуватиме, ніколи не погодиться на свою поразку від України. Значить єдиний шлях до миру тільки один, щоб Російська Федерація, у нинішньому своєму вигляді, просто перестала існувати. У цьому контексті можна привести чимало прикладів, коли нації, котрі були сильнішими від своїх сусідів, падали під натиском обставин, що склалися.

Домовитися з тоталітарними державами неможливо. Це наочно показало надання політичних і економічних преференцій та зближення США і ЄС з Російською Федерацією й Китаєм. Можна сказати, що цей невдалий експеримент з тріском провалився. Москва і Пекін повірили у свою винятковість та різко забажали стати наддержавами, не маючи для цього жодних серйозних передумов.

Контролювати ситуацію Америка і Європа здатні лише силою. І якщо Росії не дати знищити українську державність, а потім Україна стане членом НАТО і Європейського союзу, то це надовго вгамує експансіоністські апетити РФ, чи того територіального утворення, що у підсумку від неї може залишитися. Так само, якщо США завадять Китаю досягти бажаної гегемонії у Тихому океані, йому знадобиться багато часу, ніж Пекін наважиться на якісь серйозні дії щодо Тайваню.

Якщо коротко сформулювати цілі у цій війні України та Росії, то Україна бореться за своє виживання, як держави та за існування українців, як нації, а Росія бореться за завоювання чужих територій і знищення українського народу. По суті – це боротьба добра і зла, якими б моральними критеріями хто не користувався.

Для Путіна війна з Україною була потрібна з двох основних причин. По-перше, йому потрібна була екзистенційна загроза, щоб відвернути увагу росіян від стану економіки Російської Федерації, яка була недалека від стану стагнації. Тому, що він і його поплічники вкрали та розбазарили декілька трильйонів нафтодоларів. По-друге, й це не менш важливо, деспот дуже боявся демократичного руху в Україні, бо поширення його на Росію призвело б до усунення Путіна від влади.

У повномасштабній війні національна воля є важливою для перемоги. Українці наочно демонструють це всьому світові. Капітуляція, яку завуальовану під "мир" на умовах РФ, фактично весь час пропонує Києву Москва, тільки могла б підштовхнути інші тоталітарні режими до нових злодіянь. Невдача США в Афганістані – породила вторгнення Росії в Україну. І не можна, щоб поступки Росії в Україні спровокували вторгнення Китаю на Тайвань. Адже все у світі взаємно пов’язано.

Наразі Заходу куди вигідніше уникнути прямого зіткнення з Росією, допомагаючи Україні вигнати Путіна зі своїх територій, ніж увійти у військове протистояння з Російською Федерацією. Краще зупинити Путіна американською і європейською зброєю та українськими військами, ніж робити це натовськими військами і зброєю потім.

Сполучені Штати вимушені бути охоронцями Європи та світу, оскільки якщо вони не зроблять того, що вже склалося історично, то демократична спільнота отримає лише більший безлад, для ліквідації якого потрібно буде набагато більше ресурсів і військових затрат.

Після того, як Америка допоможе Україні перемогти Росію, вона матиме в Європі сильного і вдячного союзника на багато поколінь вперед. А після вступу України до ЄС і НАТО об’єднана Європа отримає новий могутній імпульс свого розвитку і колективної безпеки. І за це варто всім боротися та перемагати.