Москва між війною з НАТО та відновленням Золотої Орди

Оскільки Банкова виконала "домашнє завдання" – змінила уряд Свириденка та "силовий" блок, то 28 липня Білий дім запросив українську делегацію до Овального кабінету на нараду на тему: як розсудити росію. Московити відзначили – делегація увійшла до Білого дому не через парадний, а через бічний Західний вхід, і задумалися, що це означало б?

Переговори в Овальному кабінеті тривали годину і коли Зеленський з делегацією вийшов через той самий Західний портал, то незабаром через нього зайшов Нетаньяху, який теж виконав "домашнє завдання". Нетаньягу прибув один і розмовляв з Трампом тет-а-тет. Ситуація України зараз у пріоритеті у Трампа, незважаючи на всю значимість ситуації в Затоці та східному Середземномор'ї.

За 27-28 липня ціна нафти встигла впасти на 8-9 доларів порівняно з 97 у п'ятницю, а іранська хунта розгублено заявила 28 липня, що заборонить вхід до Затоки кораблям тих країн, які братимуть у Трампа гроші за обстріляні судна із заморожених рахунків Ірану. За оцінками після 1979 р. у світі було заморожено 100-120 млрд доларів Ірану. Оскільки гроші працювали, і відсотки не витрачали в Україну, як із 280 млрд. РФ, тобто думка – на рахунках може бути до 300 млрд. Сума переконлива, щоб хунта менше стріляла та шукала спосіб отримати її. Хунта поки що в роздумах і Трамп, щоб вона швидше думала, побомбив 30 липня узбережжя Ірану.

Причини, з яких делегація України та Нетаньяху увійшли до Білого дому не через парадний, а Західний вхід, прості – звідти ближче йти до Овального кабінету і в день похорону Трамп не міг позувати з посмішкою біля входу, приймаючи Зеленського та Нетаньяху, які терміново прибули зі звітами про "домашні завдання". Інтерв'ю Зеленського для Лори Лумер також є частиною "домашнього завдання".

Делегація із Зеленським приїхала дізнатися, як буде далі, скориставшись тим, що вхід на похорон зазвичай вільний, на відміну від весіль. У лютому 2025 р. Ліндсі Грем рекомендував Зеленському сходити на вибори, тому той навряд чи був дуже засмучений його смертю. У республіканців теж немає ілюзій щодо Зеленського, і вони чітко поділяють його та Україну. Тому все було по-діловому – перед голосуванням Зеленському влаштували закриту зустріч із сенаторами від обох партій, на яку прийшло 60 зі 100 сенаторів. Потім він спостерігав за голосуванням з гостьової ложі, але виступити з промовою не дозволили.

Європу на похороні представляв Олександр Стубб. Тому Зеленський та Нетаньяху були єдиними видатними лідерами сучасності. Газета Haaretz стверджує – вони хотіли провести офіційну зустріч, але у підсумку вирішили не компрометувати один одного та обмежилися короткою бесідою на похороні.

Склад української та американської делегацій на переговорах в Овальному кабінеті не залишає сумнівів – ця робоча нарада та адміністрація Трампа не впевнена, що візаві зроблять все, як домовилися. Тому без обіймашок після нього, спільних брифінгів для преси та пафосних промов навіть з урахуванням пристрасті Зеленського до гарних поз. Цю пристрасть він задовольняв вже у Європі зворотним шляхом.

Трамп, який теж не далекий від ефектних сцен, вирішив ще й не дражнити вхолосту "гусей" у Москві та Демпартії. У вересні в Палаті представників буде голосування закону Грема - Блюменталя, і воно не обіцяє стати таким однозначним як у Сенаті, тим більше, що вторинні санкції за торгівлю з Іраном до нього увійшли. Отже, або в Ірані та в РФ щось зміниться, або США доведеться з жовтня або з 2027 р. почати відмовлятися від товарів із Китаю.

Трамп знову підтвердив 23 липня своє запрошення Сі Цзіньпіну приїхати до США з офіційним візитом 24 вересня, яке він вперше оголосив 14 травня на банкеті в Пекіні. Сі Цзіньпін має три варіанти: приїхати на запрошення Трампа, приїхати до 22 вересня на тиждень "високих дебатів" у Генасамблеї ООН, її сесія відкривається з 8 вересня, або не приїхати. На це накладається ще й закінчення 20 вересня виборів до Держдуми РФ, які можуть пройти не без сюрпризів, оскільки Китай не зацікавлений у припиненні торгівлі зі США лише через те, що РФ не може жити без Слов'янська та Краматорська.

Поки що складно сказати, як розкладуться всі "картки" навколо закону Грема - Блюменталя, і "ворожіння" по "картах" - Крим, небо та Чорне море більш прогнозоване. Зрозуміло, не в тій його частині, що ракета рашистів може вибухнути в Польщі біля Любліна.

Атаки, що тривають два місяці по інфраструктурі окупованого Криму, мали пояснити кремлівцям – так може виглядати Білгородщина і будь-який інший регіон у РФ. Цим їх підводили до думки: настав час поговорити про повітряне перемир'я – термін, який виник у серпні 2025 р. перед зустріччю на Алясці. Але кремлівці на нього не погодилися, попри брехню Лаврова про "дух Анкоріджа".

В результаті Трамп після Анкоріджа запросив європейців до Білого дому обговорити, як бути з тим чуваком, який з'явився на переговори у білому светрі з написом "СРСР" чорними літерами, і недбало кинув журналістам "Бувал я вже тут". На нараду запросили і Зеленського, який заради повітряного перемир'я змінив кофту на костюм, чим порадував Трампа, з яким у квітні уклав перемир'я у соборі Св. Петра.

Вперше він з'явився у чорному костюмі, стилізованому під френч на саміті НАТО в Гаазі 25 липня, оскільки усвідомив: НАТО без США це не те НАТО, що зі США, і Трампа не об'їхати. Е-тітушки Федорова тоді брехали про "агента Краснова" і кричали "трампістам" - люди гинуть через вас щодня. Кричали так, як буду Зеленський волав "Трамп і Макрон - введіть війська!", А його не чули.

Повітряне перемир'я після Анкоріджу не підписали і Зеленський оголосив, що зима буде складною, оскільки Міндіч із Галущенком вкрали гроші, і не лише "агент Краснов", а й європейці не поспішають їх знову давати. Міністр національної єдності Чернишов ще 22 червня хотів емігрувати до Ізраїлю, щоб за кілька місяців не відповідати за цей провал. Але його переконали повернутися, геніально пообіцявши звільнити та відправити під слідство до важкої зими та розглядів із провалом.

Тепер перед поїздкою Зеленського до Трампу повернувся термін повітряне перемир'я і з подачі ООН виринає призабуте морське або зернове перемир'я. Зеленський повернувся і знову оголосив: зима буде важка. Багато що повторюється, але ситуація не та, що у 2025 р. настільки не та, що "Файненшл таймс" зухвало написала 29 липня – США та Франція дають цілі та коригують українські дрони у РФ.

Це пряме послання кремлівцям від Трампа, якщо не буде як мінімум повітряного та морського офіційного перемир'я, то у вас у вересні будуть дуже складні вибори. Те, що відбувається в окупованому Криму та на під'їздах до нього, буде у багатьох регіонах РФ і з більшою інтенсивністю.

Ми знаємо, парламентські вибори в РФ фікція. Ви навіть дати їх проведення ставите за системою маніпуляцій, але можемо сплутати вам карти за допомогою українських дронів і ракет, а також китайської партії за згортання СВО. Якщо Європа почне масово стопорити ваш "сіро-білий" флот, то стане дуже цікаво. "Енергетична війна" почнеться не взимку, а в серпні і з'явиться нове "вічне" російське питання - коли буде світло?

Легко прогнозована реакція кремлівців – ми розбомбимо інфраструктуру в Україні, і не лише її. Але це означає залишитись без ракет і роззброїтися перед НАТО. Ризиковано, і ядерною зброєю цей ризик не зняти. Можна напасти на Естонію, але зручніше на Польщу, бо місцем боїв стане Білорусь, а не Ленінградська область. Але нападати доведеться у серпні – вересні, а не після виборів, інакше глибинний народ не зрозуміє, чому бомбять, а начальство не відповідає. Мабуть, продався Заходу.

Переконати народ закликом – голосуй за "єдиноросів", вони приведуть нас до перемоги – це також безнадійно, як в Україні закликати голосувати за "слуг народу". Навіть більш безнадійно, тому що "єдинороси" п'ять років обіцяють не перемогу, а "досягнення всіх цілей СВО", але не озвучують їх. Медведєв із Лавровим, очолюючи виборчу кампанію, теж говорять про "всі цілі СВО", але взяття Варшави та Берліна серед них навіть "путін" не називав. Обіцянням взяти ці міста нікого в РФ не заведеш, тому що вони вже були радянськими та поради вигнали без стрілянини. Обіцяти взяти знову – пішло, особливо коли Слов'янськ і Краматорськ беруть п'ятий рік.

За таких розкладів народ може вимагати під час виборів відновлення монголо-татарського ярма, а чи не СРСР і Варшавського договору. Це виглядає цікавіше та пройде без ядерної війни. До того ж, Токаєв оголосив Казахстан спадкоємцем Золотої Орди і звернувся публічно до "путіну" із закликом припинити війну проти України. "Путін" морщився, але слухав, і сперечатися не наважився. Астана як збирач земель улуса Джучі – це народу також зрозуміло, як Москва – збирач земель Рюриковичів. Віщий Олег як приїхав до Києва, так і кинувся їх збирати для Ігоря, сина Рюрика, казна-від якої дружини. Досі збирають за принципом – спочатку розбомбимо та вб'ємо, потім відбудуємо та заселимо.

По суті, Трамп пропонує кремлівцям зіграти в "російську рулетку" за умови, що в барабані револьвера п'ять патронів із шести. Є один варіант уникнути самогубства – підписати перемир'я з Україною на Генасамблеї ООН у вересні.

Але оскільки кремлівці ще більше, ніж хунта в Ірані, схильні одночасно думати та стріляти, то Трамп сказав Зеленському в Анкарі 8 липня, що закриє небо над Україною. Це можливо, якщо системно бити по всіх місцях пусків і зробити зону до Уралу.

Тому після саміту НАТО в Анкарі надбанням ЗМІ стали щонайменше три випадки появи української авіації поблизу лінії фронту. Але як люблять говорити на Росії, це ми ще навіть не починали. Пекін має свій мирний план – відновлення монгольсько-китайської протекції в межах споконвічних земель Золотої Орди. Зручно відновлювати через Казахстан.