Москва і Мінськ продовжують ядерний шантаж: чи відповість Захід

Москва і Мінськ продовжують ядерний шантаж, вкотре погрожуючи Заходу ядерною ескалацією, нехтуючи своїми міжнародними зобов’язаннями та інтересами глобальної безпеки.

Міністерство оборони Росії повідомило, що президент РФ Володимир Путін доручив російському Генштабу підготуватися до проведення навчань з нестратегічної (тактичної) ядерної зброї для "відпрацювання підготовки та застосування" тактичної ядерної зброї. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях братимуть участь ракетні формування Південного військового округу Росії, а також російська авіація і військово-морські сили. Міноборони та Міністерство закордонних справ РФ заявили, що Росія проведе ядерні навчання у відповідь на нібито "провокаційні заяви та погрози", зроблені західними офіційними особами на адресу Росії.

Зокрема, МЗС Росії звинуватило США в розгортанні наземних ракет середньої та малої дальності "в різних регіонах світу", що, на думку російського МЗС, дозволяє Росії відповісти аналогічно. У Москві також заявили, що розглядатимуть прибуття F-16 в Україну як провокацію, оскільки Росія розглядатиме ці літаки як потенційні носії ядерної зброї. При цьому твердження Кремля про те, що літаки F-16, які має отримати Україна, є носіями ядерної зброї є маніпулятивними, розуміючи, що поняття бути носієм ядерної зброї не тотожне наміру застосування, особливо враховуючи, що Україна є без’ядерною державою.

Вслід за Путіним, білоруський диктатор Олександр Лукашенко також розпорядився про участь білоруських військ у спільній з росіянами "перевірці носіїв, сил і засобів нестратегічної (тактичної) ядерної зброї" в рамках т.зв. "Союзної держави". Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що для перевірки у готовність буде приведено дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і ескадрилья літаків Су-25. При цьому Лукашенко повторив стандартну білоруську риторику щодо стримуючої ролі ядерної зброї та бажання уникнути вступу у війну проти України. Заява Лукашенка з’явилася через день після того, як міністерство оборони Росії оголосило про підготовку до навчань тактичних ядерних сил.

Такий крок з боку Мінська, ймовірно мав на меті посилення намагань Кремля примусити Захід до утримання від надання додаткової військової допомоги Україні. Домовленість між Росією і Білоруссю про переміщення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі вказує на те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поступається все більшим контролем над країною на користь Кремля. Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив офіційних осіб США, Франції та Великої Британії в тому, що вони розглядають можливість відправити свої війська в Україну. Він заявив, що це виправдовує випробування Росією своєї тактичної ядерної зброї. Медведєв також прямо погрожував "світовою катастрофою" через втручання Заходу в Україні та попередив про можливі удари Росії по Вашингтону, Парижу та Лондону. При цьому Медведєв став головним елементом пропагандистських зусиль Росії щодо можливості використання ядерної зброї та нагнітання істерії. З початку російського вторгнення в Україну країни Заходу висловлювали побоювання щодо можливого застосування Росією тактичної ядерної зброї, зокрема, при невдачах на фронті.

Російська військова доктрина передбачає можливість застосування ядерної зброї першими у разі "загрози самому існуванню держави". Низка російських політичних діячів трактували це положення так, що ядерна зброя може застосовуватися і при загрозі територіальної цілісності РФ, при цьому офіційна Москва називає територією Росії окуповані нею українські землі, що входять до міжнародно визнаних кордонів України. Представники країн Заходу критикували Росію за таку позицію і ядерні погрози.

Поки що сам Володимир Путін ядерним ударом Україні не погрожував, проте попередив країни Заходу про можливість ядерної війни у разі прямої конфронтації з Росією. Стратегічні ядерні сили Росії перебувають у режимі підвищеної бойової готовності з лютого 2022 року. Усі розуміють, що ядерна риторика Москви та Мінську є неприпустимою та не сприяє досягненню справедливого миру в Україні, враховуючи, що навіть Пекін продовжує виступати проти використання ядерної зброї у війні.

Тому на такі форми шантажу з боку Росії західні лідери мають реагувати відповідним чином, особливо на фоні ініціативи України щодо проведення Саміту Миру у Швейцарії для обговорення шляхів закінчення війни, де одним з пунктів Формули Миру є ядерна безпека. Погрози РФ та Білорусі ядерною ескалацією показують повну неготовність Москви до цивілізованих перемовин.

Україна ще на початку 90-х років минулого століття добровільно відмовилася від третього в світі ядерного арсеналу, покладаючись на добру волю і гарантії безпеки з боку країн "ядерного клубу" відповідно до положень Будапештського меморандуму. Вона ніколи нікому не погрожувала ядерною атакою. Тому заяви посадовців РФ та Білорусі небезпечні за своєю суттю та безвідповідальні за змістом. Але насамперед, вони є намаганням стримати західних партнерів від допомоги Україні у протистоянні проти широкомасштабної російської агресії. Стає очевидним, що необхідною умовою настання стабільного і справедливого миру у Європі та цілому світі є повна денуклеаризація Росії.