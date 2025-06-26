Момент втрачено: іранський режим треба було добивати

Іранський режим, на жаль, утримався. Зараз він проводитиме тотальну зачистку всередині країни — і вся ця кров буде на руках Дональда Трампа.

Цей режим потрібно було добивати, і Трамп разом з Ізраїлем могли це зробити — ніхто в світі не сказав би ні слова. Іран був ослаблений, і, що важливо, Путін зараз не в змозі йому допомогти.

Ця операція показала, що якщо Америка захоче — рознесе все вщент, і ніхто їй на це нічого не скаже. Скільки нам говорили, що якщо напасти на Іран, почнеться третя світова війна? Ну і де вона?

Якщо ставиться мета зміни режиму, вона досягається — але для цього потрібна стратегія. Як ми бачимо, у Трампа стратегії немає. Трамп — це шоу: побомбили, заявили, що, нібито, все зруйнували — і розійшлися. На жаль, момент для зміни іранського режиму втрачено.