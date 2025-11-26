"Мирна угода" поставлена на паузу
А поки в Києві знову заговорили, як швидко побігти на вибори і щось там перемогти, "мирна угода" поставлена на паузу. І розуміло - індичка в день подяки сама себе не зʼїсть.
Дональд Трамп заявив, шо "доручив Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, і водночас Ден Дрісколл проведе зустріч з українцями". "Я з нетерпінням чекаю на можливу зустріч із Зеленським і Путіним, - написав Трамп, - але тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на фінальній стадії".
До цього "фінального раунду" ще треба дожити.
Поки що новини і короткостроковий сценарій виглядає так:
Трамп і Зеленський щось підписують (якесь комюніке) про намір мирного треку.
Путіну знову буде щось не те, і він візьме паузу (щоб не казати Трампу, що ми так не домовлялися).
Штати введуть нові санкції через Конгрес (з елементом зняття - як тільки, так і зразу).
Європа введе 20 санкційний пакет і ухвалить рішення щодо заморожених російських активів.
Наступний раунд більш-менш серйозних переговорів - лютий 2026-го.
Там десь знову виникне Китай:) І все закрутиться цікаво і по-новому.
* * *
Це абсолютно лінійний сценарій, у якому можливі зміни, якщо ми і вони (росіяни) не отримаємо фактори непереборної діі, які в народі називають "чорними лебедями".