А поки в Києві знову заговорили, як швидко побігти на вибори і щось там перемогти, "мирна угода" поставлена на паузу. І розуміло - індичка в день подяки сама себе не зʼїсть.

Дональд Трамп заявив, шо "доручив Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, і водночас Ден Дрісколл проведе зустріч з українцями". "Я з нетерпінням чекаю на можливу зустріч із Зеленським і Путіним, - написав Трамп, - але тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на фінальній стадії".

До цього "фінального раунду" ще треба дожити.

Поки що новини і короткостроковий сценарій виглядає так:

Трамп і Зеленський щось підписують (якесь комюніке) про намір мирного треку.

Путіну знову буде щось не те, і він візьме паузу (щоб не казати Трампу, що ми так не домовлялися).

Штати введуть нові санкції через Конгрес (з елементом зняття - як тільки, так і зразу).

Європа введе 20 санкційний пакет і ухвалить рішення щодо заморожених російських активів.

Наступний раунд більш-менш серйозних переговорів - лютий 2026-го.

Там десь знову виникне Китай:) І все закрутиться цікаво і по-новому.

* * *

Це абсолютно лінійний сценарій, у якому можливі зміни, якщо ми і вони (росіяни) не отримаємо фактори непереборної діі, які в народі називають "чорними лебедями".