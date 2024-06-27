Світ поступово визнає Росію колоніальною імперією. Чому це важливо

Щойно Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про протидію стиранню культурної ідентичності.

В цілому резолюція присвячена злочинам, які Росія вчиняє в Україні (про це ще напишуть), але там є важливий параграф про колоніальну політику щодо поневолених народів РФ:

"Російська Федерація проводить політику русифікації щодо численних корінних народів країни, поступово стираючи їхню культурну ідентичність шляхом обмеження використання їхніх мов, особливо в системі освіти, скорочуючи сфери їхнього культурного самовираження, спотворюючи їхню історію та позбавляючи їх історичної пам’яті, а також шляхом ув'язнення та переслідування активістів національних меншин".

Дякую народним депутатам Євгенії Кравчук та Марії Мезенцевій за наполегливість та мудрість! Дякую всім членам парламентської делегації.

Світ поступово рухається до визнання Росії колоніальною імперією, а відтак до необхідності її деколонізації та деімперіалізації – про це вже записано в кількох резолюціях, про це все частіше говорять західні політики.

Це означатиме згоду ключових союзників на повну поразку Росії та її політичну трансформацію на кшталт такої, як відбулася з іншими континентальними колоніальними імперіями, Османською та Австро-Угорською. Це означає зростання підтримки з боку країн Азії, Африки й Латинської Америки.

Божі млини мелють повільно, але невідворотно.

І завдяки конкретним людям.