Мільйонер не поцурався отримати благодійну матеріальну допомогу. Як так?

Я не знаю, як так спокійно середньої руки чиновник раптом декларує 62 мільйона долларів готівкою.

Мільйонер не поцурався отримати благодійну матеріальну допомогу. Як так? Мільйонер не поцурався отримати благодійну матеріальну допомогу. Як так?

Але ще більше вразило, що при всьому при цьому Ігор Верига не відмовився від матеріальної допомоги за рахунок виплат для уразливих категорій населення від міжнародної організації.

Йому нарахували 16000 грн благодійної допомоги від Red Rose CPS. Ця організація надає фінансову підтримку людям з інвалідністю, переселенцям, пенсіонерам, одиноким батькам, які самостійно виховують дітей та малозабезпеченим сім’ям…