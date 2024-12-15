Масштабна атака на Україну: було встановлено абсолютний рекорд

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З них було - 80 збито, 105 локаційно втрачено (придушено), 5 повернулися на Росію, один вирушив на екскурсію в Білорусь.

Таким чином, з рекордної кількості використаних РОВ дронів, 193, нейтралізовано було 191!

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З цього робимо висновок. Сьогодні РОВ встановили за кількістю запущених дронів, окремо зазначу, як ударних, так і приманок, а СОУ встановили рекорд за ефективністю перехоплення в межах 1% ефективності супротивника і 99% ефективності ЗС ЗСУ!

Для когось це просто цифри, а для когось це титанічна праця, безсонні ночі і нерви, натягнуті до оглушливого дзвону струн. 1%. Це була гранично напружена ніч для ЗС ЗСУ. Витримана гідно.

Якщо не вірите і сумніваєтеся, то дивно, чому ви читаєте цей пост, адже у вас має бути блекаут, який не закінчиться протягом цього і наступного тижня. Але цього немає... Ви читаєте.