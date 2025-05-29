Маск пішов: поставленої мети не було досягнуто

Ілон Маск покидає свою роботу в уряді США - як і передбачалось. Про це він сам повідомив у твіттері, інформацію також підтвердили журналістам у Білому домі.

"Оскільки запланований термін моїх повноважень спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість зменшити неефективні витрати", - написав Маск.

При цьому він додав, що місія DOGE (його департамент, який займається скороченням бюджетних витрат) з часом лише зміцниться і стане "способом життя" уряду.

Від початку роботи адміністрації Маск, здавалось, не відходив від Дональда Трампа - спроковувавши шквал критики від опонентів про його неспівмірну роль в уряді. Натомість в останні тижні Маск дистанціювався від політики, заявивши, що хоче зосередитись на роботі в своїх компаніях. Ілон Маск скаржився на репутаційні втрати, падіння акцій Tesla - і нарікав на те, що подолати бюрократію у Вашингтоні виявилось значно складнішим, ніж він уявляв.

Зокрема, Маск висловив розчарування останнім пакетним законопроєктом Трампа (Big Beautiful Bill, як його називає президент) - який, за оцінками Конгресу, з часом збільшив би держборг США на майже $4 трлн. В інтервʼю CBS Маск сказав, що це підриває роботу DOGE. "Я думаю, що законопроект може бути або big, або beautiful. Не знаю, чи може бути і те, й інше. Це моя особиста думка".

Ілону Маску не вдалось скоротити бюджетні витрати США на $1 трлн - ціль, яку він ставив на початку своєї роботи, порівнюючи це з урізанням, наче бензопилою. "Я дивуюсь, наскільки може бути просто зекономити мільярди доларів, інколи, за годину", - казав він тоді. Кілька тижнів тому Маск заявив, що все ще вірить у досяжність поставленої цілі - але додав: "Це довгий шлях, і знаєте, це справді, справді важко".