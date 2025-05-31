Маск пішов з Білого дому, але не без сюрпризів

На початку травня Маска чекав новий удар від колишнього уже товариша, президента Дональда Трампа.

Американський президент уклав із Саудівською Аравією "історичну угоду" про партнерство на 600 мільярдів доларів. А уже за кілька днів – американський бізнес підтягнувся освоювати Близький Схід. Так, компанія Open AI Сема Альтмана уклала велику угоду з Арабськими Еміратами, яка передбачає створення одного з найбільших у світі дата-центрів в Абу-Дабі. За нею – ОАЕ стануть першою державою, яка впровадить Chat GPT у таких сферах, як – освіта, енергетика, транспорт та здоровʼя.

Ілон Маск активно намагався перешкодити цій угоді, зривав її усілякими методами – від істерик у Білому домі до кампаній з очорнення Альтмана. Причина нелюбові Ілона Маска до керівника Open AI досить проста. Колись давно, у 2015 році – двоє знайомих технобізнесменів, Маск та Альтман заснували перспективну компанію зі штучного інтелекту. Утім тривалий час бізнес не приносив ніяких грошей, тому у 2018 році Маск покинув цю справу і вийшов із ради директорів.

Утім з часом Сем Альтман став лідером у сфері штучного інтелекту, і коли в лютому 2025 році Маск спитав, чи не хоче він компанію продати – його колишній товариш сказав, що уже все. І він у дамках. А наш Ілон Маск відмов не пробачає і закусив велику образу.

Тож, коли не вдалось зірвати угоду Open AI з еміратською компанією G42 руками Трампа – щасливий татко 15 діточок – страшно образився. І врешті вирішив піти у вільне плавання. Зі своєю конторою ШІ. Проте, де закриваються одні двері – там відчиняються інші. І ось російський бізнесмен та батько Telegram Павло Дуров оголосив, що уклав однорічну угоду про партнерство, у рамках якої чат-бот Grok буде інтегровано у функціонал месенджера.

Російський ділок заявив, що потенційна вартість угоди оцінюється у 300 мільйонів доларів. У разі її укладення Telegram отримає частину коштів у вигляді готівки та акцій, а також 50% виручки від підписок на Grok, оформлених через платформу. Плюс, Дуров підкреслював, що його додатком користується 1 мільярд користувачів – чим тобі не приманка для Маска, який хоче поширювати свої світоглядні та політичні ідеї не лише через соцмережу Х.

Маск спростував, що угода уже підписана. Утім слово "поки" – означає, що таки щось буде. Техноолігарх, якого вимели з уряду США – дрейфує в бік російської соцмережі, повʼязаної із ФСБ.

На минулих виборах у Румунії Telegram активно втручався у популяризацію антизахідних кандидатів Келіна Джорджеску та Джордже Сіміона. Лише чудом перемогу на президентських – вирвав мер Бухареста, який схвально ставиться до України.

В умовах цензури військового часу – Telegram в Україні є найпопулярнішим джерелом новин. Нині Telegram активно використовують більше 10 мільйонів людей, переважно молодь від 16 до 35 років. Головна небезпека – він входить до топ-5 месенджерів в Україні серед користувачів до 25 років.

Тож на перших поствоєнних виборах нова солодка бізнес-пара Ілон Маск та Павло Дуров можуть скористатися своїми продуктами, аби поламати ситуацію в Україні на свою користь. Для Маска – наша країна та маленька дрібничка, яка заважає йому ламати системи, геополітичні блоки і заробляти шалені гроші для освоєння космосу нащадками.

Коли угоду таки врешті підпишуть – це означатиме, що нам легко не буде. І кожному користувачу треба задуматись, чи справді ним не маніпулюють через Telegram. Тож харизматична руда бабка із загонів Путіна бачила перспективу, коли зазивала Маска на Росію.