Лукашенко намагається взяти реванш у Москви

Лукашенко вирішив скористатися виборами в США і рвонув із Казані на вибори, оскільки йому розрахували, що до 20 січня кремлівці не повинні намагатися усунути його. Але не повинні не означати, що не будуть.

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О том, что выборы буду 26 января, а не 23 февраля, как заявлялось раньше, и что он будет в них участвовать, лукашенко сообщил иностранным СМИ в кулуарах саммита БРИКС в Казани 22-24 октября. Если бы он сказал это в Минске, то Москва быстро его подкорректировала и объяснила, что дата 23 февраля более "патриотична" и "союзна", и что ему пора на пенсию, а не на выборы. Орден дали, участок под дачу на Кубани дали, так чего ты выпендриваешься.

Спорить с высоким начальством лукашенко не может, поэтому прибег к традиционным советским методам противодействия. Приехал на саммит и рассказал всему миру, что он идёт на выборы, потому что надо, и что будут они 26 января. Слово не воробей, вылетело – не поймаешь. Особенно, если оно вылетело на международном собрании и в иностранные СМИ. В том числе в китайские.

Если в "Жэньминь жибао" так написано, то Москва не смеет спорить, даже если очень хочется. Старый советский способ – жалуйся на начальство высшему начальству, но так, чтобы оно побыстрее наложило резолюцию и этим выдало охранную грамоту. Лукашенко искусством необъявленных бюрократических войн владеет лучше кремлёвских мажоров из "чекистов", поэтому всё ещё жив и работает бессменным председателем колхоза.

Отсюда мифы о его звериной интуиции и прочая ерунда. Ничего сверхъестественного. Просто он лучше владеет некоторыми приёмами, чем кремлёвцы. Но не всеми, и поэтому случается что проигрывает им.

Самый крупный его проигрыш – выборы летом 2020 г. В августе 2019 г. Минск посетил Джон Болтон, советник Трампа по нацбезопасности. Он эквивалент Джека Салливана при Байдене. Мировые СМИ тогда писали: Болтон – самое высокопоставленное американское официальное лицо, посетившее Беларусь в XXI в. и приходили к выводу, лукашенко начал дрейфовать на запад.

Происходило это на фоне болтовни лукашенко, что он отстреливался бы, если у него забирали Крым, и отказа признать аннексию РФ полуострова. Весной 2019 г. в Украине поднялся медиа-шум – Гладковские (Свинарчуки) проводили секретную операцию по закупке через беларусов в РФ запчастей к бронетехники для армии Украины. Москва вкинула эту информацию в медиа-пространство под президентские выборы в Украине, но лукашенко оказался в неприглядном свете в "русском мире". Кремлёвцы могли простить ему продажи запчастей и дизтоплива ВСУ, но переговоры с Болтоном простить не могли.

Поэтому весной 2020 г. выставили на выборах в Беларуси двух своих кандидатов – банкира Виктора Бабарико и Сергея Тихоновского, типа человека из народа. Лукашенко юмора не понял и обоих закрыл. Но совсем перечить не мог, поэтому зарегистрировал Светлану Тихоновскую со словами, бабу я вставлю легко. Но оказалось, проблемы не в бабе.

В итоге "чекисты" вчистую обыграли "колхозника" и он приполз к ним на коленях с просьбой прекратить. В происки Запада лукашенко не верил, зато жёсткую руку Москвы ощутил по полной. С него взяли кучу расписок, запретили звонить в Америку, и унизили по полной. Взамен объявили через лидеров общественного мнения, что теперь акции протестов будут происходить по выходным и по окраинам, подобно белоленточным гуляниям навалистов по Москве. Самым активным посоветовали светить фонариком в небо и развешивать ленточки на деревьях. Кремлёвцы и сами начинали понимать, что всё слишком затянулось и пора это прекращать, пока "управляемый хаос" не вышел из-под их контроля.

Получилась типа боевая ничьи – лукашенко остался сидеть в кресле председателя, но уже опущенного, и с записью в личном деле "Бегал на Литву". Лукашенко в феврале 2022 г. свою вину перед кремлёвцами искупил по полной. В поход на Киев его войска не взяли по нескольким причинам. В том числе и потому, что в январе лукашенко хвастал в СМИ, что это якобы он подсказывал "путину" как правильно вводить войска ОДКБ в Казахстан. Национальная гордость великороссов была глубоко контужена такими словами. Поэтому "бацьке" пообещали приглашение на парад в Киев, а в его личном деле появилась новая запись – "Избавиться при удобном случае навсегда".

Удобный случай – это выборы. Поэтому лукашенко в октябре стал грустно говорить, что беларусам надо готовиться жить без него, а до этого всё лето откладывал золотые яйца в Зимбабве, Экваториальной Гвинее и других тёплых краях.

Но происходящее в мире, особенно по мере приближения выборов в США, вселяло в лукашенко уверенность, что можно попробовать отыграться и переназначиться. Кремлю ничего другого не останется как смириться с этим, поскольку другого лукашенко у него для Беларуси нет. У кремлёвцев нет не только другого лукашенко, но и стратегии, что делать после выборов в США. Особенно если выберут Трампа, и вообще у них опять встал ребром вечный вопрос "Что делать?". Поэтому им немного не до лукашенки и комбинаций вокруг него.

Лукашенко этим воспользовался и перехватил инициативу. Не только изменил дату, но и пошёл на выборы под крики "Надо" из каждого угла. Кампания "Надо" должна показать Москве и Пекину, что все в Беларуси требуют очередного продления срока лукашенки и без боя его не отдадут. Униженный "колхозник" осмелел и начинает опускать "чекистов", мстя за 2020 год. Теперь он поучает их, что Беларусь надо захватывать лаской, а не силой. Это только начало, дальше будет занятней. Лукашенко пока проверяет, как далеко можно зайти в такой риторике, и что "чекисты" проглотят и стерпят.

Он приготовляет Москву к мысли: ей придётся смириться с его самопереназначением, и намекает, что лучше этому не мешать. Иначе он будет писать в "Жэньминь жибао", а если что, то и в Вашингтонский обком позвонить может. Председатель колхоза опять пошёл против секретаря райкома, поскольку на кону стоят его кресло, секретарша и служебный автомобиль.

Уверенности ему прибавляет год наблюдений за подготовкой кремлёвцами саммита БРИКС. Становится всё более очевидным, что расея – это не Европа, не Азия, и даже не глобальный Юг, а тупик социальной эволюции. Лукашенке такое не подходит. Он хочет глобализации, чтобы свободно продавать калийные удобрения по всему миру, а не сидеть в изоляции на хуторе и грозить оттуда Америке ядерной бомбой в своём сарае, от которого у него нет ключей и часовой у сарая легко может его обругать и припугнуть автоматом. Не за это лукашенко столько лет боролся со всеми.

Теперь, когда выборы выиграл Трамп, а Байдену предстоит встать в позу грозного тигра и порычать в сторону Москвы, вырос шанс у провинциального чиновника лукашенки вставить по полной программе "великим столичным" в Москве. Лукашенко идёт на реванш, и им с этим, вероятно, придётся смириться и забыть о транзите власти в Беларуси. Грустный день для кремлёвцев.

Команда Тихоновской сделала большую ошибку, когда призвала прийти на выборы и голосовать "против всех". Глупая калька с "умного голосования" Навального. Лукашенке нужна максимальная явка для картинки и Тихоновская, надеюсь по недомыслию, берётся помочь ему в этом. Получается разделение труда – Тихоновская обеспечивает явку, чем облегчает лукашенке подгон людей к урнам, а цифры в урнах он нарисует и сам. Вместо того, чтобы заставить лукашенко напрячься самому и напрячь всю свою бюрократию, им дают возможность расслабиться.

Более логична стратегия бойкота фикции с выборами, объявленная революционерами, в том числе Натальей Радиной. Нет смыла садиться играть в карты с шулером, если нельзя схватить его за руку и выкинуть из комнаты. В Беларуси нет и близко такой возможности, как в Грузии, где её тоже пока не удаётся реализовать.

Участвовать в выборах в Беларуси де-факто с одним кандидатом так же бессмысленно, как было участвовать в выборах в СССР. Поэтому в СССР участие в выборах было почти священной обязанностью трудящихся. Тюремный срок за неучастие в них не давали, но на неприятности нарваться было легко. Угроза бойкотом – это то, что заставило чавистов в Венесуэле зарегистрировать кандидатом оппозиции по крайней мере Эдмундо Гонсалеса. Это работает. Лукашенко боится пустых участков, поэтому в сентябре говорил, что готов допустить к выборам кого-нибудь из эмигрантов, и даже назвал конкретно Павла Латушко.

Де-факто это было публичным предложением начать такие переговоры. Возможно, до этого были и непубличные. Но команда Тихоновской не ответила, вместо того, чтобы их принять и перевести в публичное обсуждение, выставив ряд условий – прозрачный счёт голосов, равные условия для агитации, международные наблюдатели и т.п.

Аугусто Пиночет ушёл в 1988 г. именно в результате таких переговоров и плебисцита или выборов, где он был единственным кандидатом. За его уход проголосовало 55%. Он назвал это ошибкой чилийцев, но ушёл. У команды Тихоновской была возможность идти в этом направлении, тем более, что лукашенко нужны иностранные наблюдатели и он опять балансирует между РФ и ЕС. Маловероятно, что Москва разрешила бы лукашенке такое, но надо было пробовать. Однако, команда Тихоновской почему-то этого не сделала.

Поскольку ничего такого не произошло, то остаётся только один вариант – бойкот и пустые участки. Пусть лукашенко сам всё делает и переназначается в поте лица своего, а не помогать ему с обеспечением явки. Ещё неизвестно, чем обернутся для него пустые участки. Одно дело фантастически дорисовывать себе голоса, и совсем другое рисовать себе фантастическую явку.