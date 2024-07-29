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Лукашенко поїхав до Путіна за інструкціями

Сергій Климовський

Лукашенко поїхав до Путіна за інструкціями
Лукашенко поїхав до Путіна за інструкціями

Основна причина раптової поїздки 25 липня лукашенка до "путіна" – йому потрібні інструкції, як поводитися з Польщею. Але кремлівці не знають, які вказівки дати йому, і доки вони ведуть мозковий штурм, то обох диктаторів відправили подалі від преси на острів Ваалам у ліси окупованій Сталіним Карелії. Логічний хід, коли сказати нічого, а довго мовчати не личить.

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Поэтому лукашенко в четверг прилетел не в Москву, а в Свято-Ленинград, откуда его вертолётом отвезли на остров, куда доставили и "путина". Население этого острова на Ладожском озере состоит из монахов-фэсбэшников, которые почти полностью изгнали с него местных жителей. Если в 1989 г. их было 487 человек, то в 2023 г. число местных жителей оценивали в несколько десятков человек.

В этой обстановке оба диктатора поставили свечки в новодельном монастыре из свежих досок, и третий день тупят, изображая работу мысли и "продолжительный разговор", как значится на сайте лукашенко. Будут так тупить до понедельника. Лукашенко в Минск не отпускают, поскольку кремлёвцы, ведущие мозговой штурм, предполагают, что он может понадобиться для совместного заявления с "путиным". Поэтому пусть будет под рукой.

С Польшей у лукашенко всё плохо. Правительство Дональда Туска основательно взялось за самозванного "батьку" и весь июль выдвигает ему одно за другим требования. Освобождения этнического поляка и правозащитника Анджея Почебута от лукашенко требовало ещё предыдущее правительство Матеуша Моравецкого в числе условий для нормализации отношений.

Правительство Туска добавило к этому условию требование выдачи мигранта, который 28 мая ударил самодельным копьём польского пограничника и тот 6 июня скончался в больнице от полученных ран. Случай стал резонансным и для Польши и Туска уже вопрос чести и принципа заполучить убийцу. МИД Польши направил 22 июля это требование МИД Беларуси, указав, что выполнение его существенно улучшит отношения. На это в МИД Беларуси ответили, такие случаи бывали и раньше, почему вы сейчас так сильно возбудились?

Выдача Польше мигранта-убийцы ставит лукашенко и "путина" в крайне неудобное положение перед теми, кого они записали в "глобальный юг". Лукашенко переживёт выдачу, а для Москвы она будет равнозначна потери лица перед "глобальным югом". В следующий раз Польша потребует выдавать всех сирийцев, палестинцев и других, кто пытается прорваться через забор на границе. С вопросом выдать или не выдать убийцу лукашенко и прилетел в РФ.

Если не выдать, то Польша может закрыть два последних действующих транспортных коридора из Беларуси в ЕС. Разрешение ЕС для этого ей не требуется. В этом она найдёт также понимание у правительства Шольца, ведущего сложные переговоры с лукашенко о выдаче гражданина ФРГ и сотрудника Красного креста Рико Кригера, арестованного в Беларуси 6 ноября 2023 г. и приговорённого в ней 20 июля к смертной казни за службу медиком в полку Кастуся Калиновского.

Если Польша полностью закроет границу для товаров и людей, то лукашенко как контрабандист окажется совсем на мели. Рухнут не только легальные поставки креветок в РФ, но и теневые схемы ввоза в РФ чипов и двусмысленного оборудования, заказанного агентами ФСБ, зарегистрировавшими фирмы в Казахстане и государствах Центральной Азии. А это проблемы уже не только лукашенко, но и кремлёвцев. Не удивительно, что он срочно и полетел к ним с вопросом, что делать будем?

Рухнут также схемы по въезду агентов кремля и лукашенко в ЕС через беларусско-польскую границу. Безвиз для граждан 35 государств Европы, открытый лукашенко до конца года, можно рассматривал и как сигнал агентуре – кто ощущает, что "пригорает", воспользуйтесь этим "окном".

Исчезнет и возможность проталкивать в Польшу мигрантов с глобального юга, как она исчезла после закрытия границы Финляндией. Если граница закрыта, то заявления о статусе беженцев и тому подобном на ней просто не принимают. Для кремля это новая проблема. Сейма Польши усугубил её 26 июля. В пятницу, когда лукашенко и "путин" второй день тупили на острове, Сейм принял закон, разрешающий военным стрелять на поражение в нарушителей границы без долгих церемоний. Мало сомнений, что Анджей Дуда не подпишет на днях этот закон.

Правительство Туска и оппозиционная "ПиС" едины в вопросе границы. Особенно с учётом предстоящих Польше летом-осенью 2025 г. президентских выборов. Поскольку Дуда на третий срок выдвигаться не может, то сейчас коалиция вокруг "Гражданской платформы" Туска и коалиция вокруг "ПиС" начнут соревнование, кто больший патриот и защитник Польши. Дуда в вопросе границы может оказаться ещё большим радикалом, чем Туск, чтобы наработать балы "ПиС" к выборам.

Так как польские фермеры чипы для ракет в стиральных машинках в РФ через Беларусь не экспортируют, то у Москвы мало реальных инструментов в Польше, чтобы помешать полному закрытию границы. После марафона с блокадой украинско-польской границы фермерами и лесниками кампания по разблокированию польско-беларусской границы будет выглядеть нелепо.

Особенно нелепо на фоне разоблачений полицией терактов, поджогов и других актов диверсий, совершенных с мая в Польше агентами "путина" и лукашенко. Расследование попытки убийства Павла Латушко, известного беларусского оппозиционера и члена правительства Тихановской, живущего в Польше, уже обрело общеевропейский резонанс. После того, как на этой недели СБУ раскрыла группу из граждан Украины, завербованных ФСБ для диверсий в Польше и других странах ЕС, у польских контрразведчиков фактов добавится.

В этом контексте ФСБ явно лопухнулось с убийством своей экс-агентессы Ирины Фарион. У ФСБ было две очевидные причины для него, но там не просчитали до конца ситуацию. Во-первых, после восстановления Фарион на работе в Львовской политехнике у ФСБ должно было возникнуть подозрение, что она сотрудничает с СБУ и всех сдала. Во-вторых, этим убийством Москва хотела показать, в Украине "антифашистское" подполье поднимает голову. Но ФСБ вляпалась в большой международный скандал, так как долго спавшая её группировка "Антифа" реально залетела во Франции и оказалась на слуху в США, где подозревается в причастности к организации покушения на Трампа.

Если добавить начало с 1 августа в Польше военных учений "Безопасное Подляшье" с участием 17 тыс. солдат и бронетехники для обеспечения безопасности участка границы возле Брестской области, то станет очевидным тот кругу вопросов, с которыми лукашенко срочно полетел в РФ.

На него реально давят сроки и вся ситуации, а он не знает, что делать – идти на уступки полякам, игнорировать их, или идти на повышение конфронтации, и если да, то до какого уровня. Лукашенко сократил летом число попыток мигрантов прорвать границу, о чём 25 июля сообщил Радислав Сикорский, глава МВД Польши. Сикорский увязал это с Китаем, который не заинтересован в полном закрытии польско-беларусской границы, так как это осложнит ему торговлю с ЕС.

Похоже, Пекин действительно рекомендовал лукашенко не доводить Польшу до закрытия границы, выдать мигранта, убившего пограничника, и вообще прекратить такие вылазки. Лукашенко мог ответить, что на вылазки его толкает Москва, а он от неё зависит и поэтому может сократить, но не прекратить. Си Цзиньпин пообещал ему поговорить с Москвой и поддержать. В результате Беларусь срочно вступила 4 июля в ШОС, а уже 8 июля в Брестской области под эгидой ШОС начались совместные учения с китайскими военными. Официально они закончились 19 июля, а 22 июля МИД Польши направил ноту с требованием выдачи убийцы. Явно эти учения лишь убедили Варшаву, что пора вывести из тени скрытные переговоры с лукашенко и заставить его отвечать публично.

Сейчас лукашенко понял, что зашёл слишком далеко и ему не хватает полномочий. В результате отправился к кремлёвскому начальству с вопросом, что делать дальше? Но у начальства нет ответов, и оно отправило лукашенко на остров, подождать, пока оно будет их искать. По чекистской привычке создавать всему "легенды" на остров к нему также отправили "путина", не может же лукашенко просто сидеть где-то в РФ как у себя дома и не работать. В результате оба сидят на острове и изображают работу мысли.

Джерело:facebook.com

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