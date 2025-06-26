Найкращий маршрут подорожі з Анкари до Карса, Туреччина. Подорож мальовничим потягом Dogu Express

Анкара нещодавно вийшла з тіні Стамбула, пропонуючи своїм гостям незвичайні та цікаві подорожі Туреччиною. Зазвичай східний напрямок від Анкари означає транзит на шляху до Кавказу і долається літаком. Однак наша пропозиція дещо авантюрна, але ідеальна для тих, хто шукає унікальні подорожі та незвичайні враження в Туреччині. Найдовший залізничний маршрут у Туреччині супроводжується надзвичайними засніженими пейзажами за вікном, довгими зупинками в містах Кайсері – Сівас – Ерзінджан – Ерзурум – Карс і смачними стравами в вагоні-ресторані (якщо пощастить, кебаб включено). Після поїздки на Dogu Express з Анкари до Карса ви можете продовжити шлях до Грузії або, дослідивши кінцеву точку призначення протягом кількох днів, повернутися тим самим маршрутом.

Маршрут і зупинки поїзда Dogu Express у Туреччині. Джерело: https://railturkey.org/ Маршрут і зупинки поїзда Dogu Express у Туреччині. Джерело: https://railturkey.org/

Як довго триває подорож

Відстань між двома точками на карті становить трохи більше 800 миль, і ви можете подумати, що подорож експрес-поїздом буде досить швидкою. Але пам’ятайте, що маршрут Анкара – Карс є туристичним, і ви зможете насолоджуватися проміжними зупинками. Якщо інтерес до якогось із міст змусить вас затриматися або ваші попутники не тішитимуть розмовами, ви цілком можете приєднатися до наступного поїзда (за умови, що ви заздалегідь подбали про квитки). Сама поїздка на Dogu Express триває більше доби, приблизно 32 години (якщо тільки ваші пригоди не включають затримки, які зазвичай становлять щонайменше 3 години).

Коли курсує екскурсійний поїзд Dogu Express

Ви не повірите, але маршрут був побудований ще в 1930-х роках, але до 2010 року він не був популярним і курсував досить рідко. Сарафанне радіо на YouTube змінило все, і попит на найкращий залізничний маршрут у Туреччині почав зростати експоненціально. Проте турецькій владі знадобилося ще 9 років, щоб визнати цей скарб. Тож із 2019 року туристичний залізничний маршрут Анкара – Карс отримав регулярне залізничне сполучення Dogu Express, яке курсує тричі на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця).

Брат-близнюк Dogu Express: у чому відмінності

Не було б так цікаво, якби все було так просто – улюблена фраза детективного жанру. Виявляється, Dogu Express має два варіанти: класичний і туристичний. Вони збігаються за маршрутом і краєвидами за вікном, але відрізняються комфортом, часом у дорозі та зупинками.

Класичний варіант зручний для тих, хто подорожує між двома містами Туреччини – Анкарою та Карсом – не заради пригод, а суто з особистих, ділових чи робочих потреб. У цьому варіанті поїзда у вагонах є лише сидячі місця (крісла та дивани), а зупинки тривають недовго. Але їхня кількість удвічі більша, ніж у туристичному варіанті.

Туристичний Dogu Express оснащений спальними місцями та робить три зупинки по 3 години кожна (Діврігі, Ерзінджан, Ерзурум). Туристична версія обладнана міні-холодильниками в кожному купе.

Ще однією відмінною рисою двох поїздів на одному маршруті Анкара – Карс є ціна квитка. Туристична версія поїзда коштуватиме в три-п’ять разів дорожче.

Прибуття поїзда Dogu Express на платформу. Джерело: https://paliparan.com Прибуття поїзда Dogu Express на платформу. Джерело: https://paliparan.com

Де купити квиток і скільки він коштує

Тут починається найцікавіше. Попит на туристичний поїзд Dogu Express у Туреччині настільки великий, що квитки розкуповуються зі швидкістю світла. Крім того, якщо ви подорожуєте в змішаній за статтю групі, будьте готові викупити ціле купе. За правилами, у невеликому просторі не можуть перебувати особи різної статі. Це призводить до того, що поїзд їде не заповненим, але квитків немає. Щоб удача була на вашому боці, частіше перевіряйте вебсайт, оскільки скасування бронювань трапляються досить часто, і цілі купе можуть з’явитися в продажу миттєво. Рекомендується починати шукати квитки за місяць до поїздки, щойно вони надходять у продаж.

Купити квиток можна через вебсайт, мобільний додаток (App Store або Google Play), каси вокзалу, агентства або офіси PTT. У кол-центрі за номером 444 82 33 є англомовні менеджери. Багато мандрівників рекомендують агентства, оскільки через них легше знайти квитки.

Спальне місце для двох осіб коштує 250 турецьких лір (8 євро), сидяче місце для однієї особи – 400 турецьких лір (13 євро). Для порівняння, подорож класичним варіантом поїзда коштуватиме не більше 64 турецьких лір (€2).

Які зручності вас чекають і чого не варто очікувати

Туристичний Dogu Express досить комфортний. У вашому купе будуть:

Великий диван, що трансформується в двоспальне ліжко;

Верхня полиця, що висувається як другий ярус ліжка;

Постільна білизна;

Міні-холодильник (сік, вода, печиво, батончик);

Умивальник (лише холодна вода);

Шафки для дрібних речей;

Розетки європейського стандарту;

Два туалети у вагоні. Пейзажі каньйонів і швидких річок. Джерело: https://paliparan.com Пейзажі каньйонів і швидких річок. Джерело: https://paliparan.com

Що за вікном

Ваша комфортна подорож проведе вас через альпійські луки, рівнини з бурхливими гірськими річками, каньйони та руїни стародавніх замків, небесні засніжені вершини та колоритні міста з піками замість дахів. Запасіться пам’яттю на телефоні чи фотоапараті – відірватися від вікна можна буде лише з настанням ночі.

Зупинки на туристичному маршруті Анкара – Карс

Туристичний поїзд Dogu Express робить дві або три зупинки (це можна дізнатися лише під час поїздки або перед нею). Кожна зупинка триває від 2,5 до 3 годин. Міста невеликі, тож є шанс перекусити та трохи оглянути визначні пам’ятки.

Діврігі

Червоні черепичні дахи барвистих будинків Дівріґа. Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Червоні черепичні дахи барвистих будинків Дівріґа. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Невеликі бруковані вулички міста, що піднімається схилом, заповнені різноманітними магазинами, сувенірними кіосками та плюшевими іграшками для туристів. Прогуляйтеся до головної площі, щоб побачити архітектуру, мечеті та відвідати гідні ресторани. Старий ринковий район також представить красиву архітектурну панораму та стародавню мечеть Улу, побудовану в 1228 році. На вершині пагорба Діврігі розташовані руїни стародавньої фортеці.

Ерзінджан

Досить велике туристичне місто, де варто точно знати, куди бігти, адже трьох годин може бути обурливо мало. Водоспади, гірськолижні курорти та унікальні озера потребують тривалої зупинки. Але міська архітектура, великі торгові центри, сувенірні магазини та колоритні гастрономічні заклади доступні для короткого відвідування.

Ерзурум

Головна фортеця та мечеть Улу стануть вашою метою, щоб встигнути помилуватися величним туристичним містом, яке може запропонувати багато цікавих локацій для тих, хто залишився на кілька днів.

Околиці Карса в Туреччині. Джерело: https://paliparan.com Околиці Карса в Туреччині. Джерело: https://paliparan.com

Карс – кінцевий пункт призначення

Не плануйте заздалегідь час своїх оглядових візитів, оскільки розклад може зміститися на кілька годин. Якщо ви прибудете досить пізно, щоб гуляти, забронюйте номер у готелі, а наступного дня вирушайте до руїн Ані, головної пам’ятки Карса. Місто може розповісти багато історичних історій, порадувати східною архітектурою, пригостити найкращими східними стравами та подарувати багато колоритних прогулянок.

Що взяти з собою в подорож туристичним поїздом Dogu Express

Пам’ятайте, що ви подорожуватимете півтора, а то й два дні. Не розраховуйте на вагон-ресторан, адже місця та їжа в ньому дуже швидко закінчуються. Подбайте про їжу для себе, особливо якщо подорожуєте з дітьми. Міні-холодильники дозволять їжі залишатися свіжою, і ви не залишитеся голодними.

Пляшки з водою також можуть стати першою необхідністю, якщо вони вже розпродані у вагоні-ресторані (а ціна на них у магазині значно нижча).

Візьміть легке зручне взуття, у поїзді досить комфортна температура.

Деталі маршруту

Маршрут : Анкара – Кайсері – Сівас – Ерзінджан – Ерзурум – Карс

: Анкара – Кайсері – Сівас – Ерзінджан – Ерзурум – Карс Відстань : ~800 миль (1287 км)

: ~800 миль (1287 км) Тривалість : ~32 години (плюс можливі затримки ~3 години)

: ~32 години (плюс можливі затримки ~3 години) Частота : Понеділок, середа, п’ятниця

: Понеділок, середа, п’ятниця Типи поїздів : Класичний (сидячі місця, короткі зупинки) та Туристичний (спальні місця, 2-3 зупинки по 2,5-3 години)

: Класичний (сидячі місця, короткі зупинки) та Туристичний (спальні місця, 2-3 зупинки по 2,5-3 години) Вартість квитків : Туристичний: 250 TL (€8) за спальне місце для двох, 400 TL (€13) за сидяче місце для одного Класичний: до 64 TL (€2)

: Де купити квитки: вебсайт, мобільний додаток (App Store або Google Play), каси вокзалу, агентства, офіси PTT, кол-центр 444 82 33

Зручності в туристичному Dogu Express

Двоспальний диван, верхня полиця-ліжко, постільна білизна

Міні-холодильник (сік, вода, печиво, батончик)

Умивальник (лише холодна вода), шафки, розетки європейського стандарту

Два туалети у вагоні

Пейзажі за вікном

Альпійські луки, бурхливі гірські річки, каньйони

Руїни стародавніх замків, засніжені вершини

Колоритні міста з піками замість дахів

Подорож на туристичному поїзді Dogu Express з Анкари до Карса – це унікальна пригода, яка поєднує комфорт, мальовничі пейзажі та можливість дослідити менш відомі куточки Туреччини. Зупинки в Діврігі, Ерзінджані та Ерзурумі дозволяють зануритися в місцеву культуру, а кінцевий пункт – Карс – відкриває двері до історичних пам’яток, таких як руїни Ані. Заздалегідь плануйте покупку квитків і запасайтеся їжею та водою, щоб зробити вашу подорож максимально комфортною.