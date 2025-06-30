Найкращий день для бронювання авіаквитків і як уникнути скасувань: найновіші поради для бюджетних перельотів

Планування подорожей часто супроводжується питаннями: який день найкраще бронювати авіаквитки та як заощадити на перельотах? Хоча існує безліч порад, не всі вони актуальні. Expedia, відома платформа для бронювання, у своєму звіті Air Travel Hacks 2025, підготовленому у співпраці з Airlines Reporting Corporation (ARC), розвінчує міфи та пропонує перевірені стратегії для економії часу та грошей під час організації подорожей. Ось ключові рекомендації з оновленого звіту 2025 року, адаптовані до вашого запиту про найкращі дні для бронювання та способи уникнення скасувань.

Найкращий день для бронювання авіаквитків

У певні дні можна дійсно отримати дешевші квитки. Джерело: Image lookstudio/ Freepik У певні дні можна дійсно отримати дешевші квитки. Джерело: Image lookstudio/ Freepik

Згідно з Expedia Air Travel Hacks Report 2025, неділя є найвигіднішим днем для бронювання авіаквитків. Аналіз даних за січень-жовтень 2024 року показує:

Внутрішні рейси : бронювання в неділю дозволяє заощадити в середньому 6% порівняно з понеділком чи п’ятницею (найдорожчі дні).

: бронювання в неділю дозволяє заощадити в середньому порівняно з понеділком чи п’ятницею (найдорожчі дні). Міжнародні рейси: економія може сягати 17%, якщо бронювати в неділю замість п’ятниці чи понеділка.

Ці висновки ґрунтуються на аналізі мільярдів транзакцій з бази даних ARC. Хоча раніше вважалося, що вівторок — найкращий день для бронювання через знижки авіакомпаній, сучасні алгоритми динамічного ціноутворення роблять цю практику застарілою. Авіакомпанії тепер частіше оновлюють ціни, щоб конкурувати, тому прив’язка до вівторка втратила сенс.

Міф розвінчано: Очищення файлів cookie чи використання режиму інкогніто не впливає на ціни авіаквитків. Авіакомпанії не підвищують ціни на основі кількості пошуків, хоча деякі туристичні сайти можуть це робити. Для економії краще використовувати інструменти моніторингу цін, а не покладатися на подібні хитрощі.

Оптимальний період для бронювання

Час бронювання відіграє ключову роль у заощадженні. Звіт Expedia 2025 рекомендує:

Внутрішні рейси : бронюйте за 34–86 днів (приблизно 1–3 місяці) до вильоту, щоб заощадити до 25% порівняно з останніми хвилинами.

: бронюйте за (приблизно 1–3 місяці) до вильоту, щоб заощадити до порівняно з останніми хвилинами. Міжнародні рейси: найкращий період — за 18–29 днів до вильоту, що може заощадити до 17% порівняно з бронюванням за три місяці чи більше. Однак чекати занадто довго ризиковано через обмежену доступність місць.

Порада: Бронювання занадто рано (понад 3–4 місяці для міжнародних рейсів) може бути дорожчим, оскільки авіакомпанії ще не знижують ціни для заповнення місць. Використовуйте інструменти моніторингу, такі як Expedia Price Tracking або Google Flights, які повідомляють про зміни цін у реальному часі та прогнозують, чи варто чекати зниження.

Найкращі дні для вильоту

День вильоту впливає не лише на ціну, а й на комфорт подорожі. Expedia рекомендує:

Внутрішні рейси : виліт у суботу може заощадити до 17% порівняно з неділею, яка є найдорожчим днем.

: виліт у може заощадити до порівняно з неділею, яка є найдорожчим днем. Міжнародні рейси : виліт у четвер дозволяє заощадити до 17% порівняно з неділею.

: виліт у дозволяє заощадити до порівняно з неділею. Найменш завантажений день: Вівторок — найспокійніший день для польотів, що забезпечує менше черг і комфортнішу подорож.

Порада: Якщо економія не є пріоритетом, але ви хочете уникнути натовпу, обирайте вівторок для спокійнішого досвіду в аеропорту.

Як уникнути скасувань рейсів

Рейси вдень статистично скасовуються рідше. Джерело: Image lookstudio/Freepik Рейси вдень статистично скасовуються рідше. Джерело: Image lookstudio/Freepik

Скасування рейсів залишається проблемою, але Expedia виявила способи знизити ризик:

Ранні рейси : Рейси, що вилітають до 15:00 , мають на 50% нижчу ймовірність скасування , ніж вечірні рейси, оскільки затримки та скасування накопичуються протягом дня.

: Рейси, що вилітають , мають на , ніж вечірні рейси, оскільки затримки та скасування накопичуються протягом дня. Місяці з найнижчим ризиком : Серпень і вересень мають найнижчий відсоток скасувань (1.2%), а серпень також відзначається найкоротшими затримками. Березень є найнадійнішим місяцем із середнім рівнем скасувань 1.9%.

: мають найнижчий відсоток скасувань (1.2%), а серпень також відзначається найкоротшими затримками. є найнадійнішим місяцем із середнім рівнем скасувань 1.9%. Офпік-сезони: Подорожі в менш завантажені періоди, такі як січень, лютий, вересень або жовтень, зменшують ризик затримок і скасувань, а також знижують витрати на квитки, проживання та розваги.

Порада: Уникайте піків туристичного сезону (липень, грудень), коли аеропорти перевантажені, а ймовірність скасувань зростає. Наприклад, у липні кількість рейсів на 65% вища, ніж у лютому, що збільшує ризик збоїв.

Додаткові способи економії

Використовуйте інструменти моніторингу цін: Expedia Flight Deals : Новий інструмент в додатку Expedia показує рейси зі знижками щонайменше на 20% від середньої ціни. Можна фільтрувати за пунктом призначення чи датами та налаштувати сповіщення.

: Новий інструмент в додатку Expedia показує рейси зі знижками щонайменше на 20% від середньої ціни. Можна фільтрувати за пунктом призначення чи датами та налаштувати сповіщення. Price Drop Protection : Автоматично відшкодовує різницю, якщо ціна квитка знизиться після бронювання (безкоштовно для членів Gold і Platinum One Key).

: Автоматично відшкодовує різницю, якщо ціна квитка знизиться після бронювання (безкоштовно для членів Gold і Platinum One Key). Google Flights, Kayak, Skyscanner: Ці сервіси також пропонують сповіщення про зміну цін і прогнози. Бронюйте пакетні пропозиції: Комбінування авіаквитків, готелю та оренди авто на Expedia може заощадити сотні доларів. Наприклад, пакетне бронювання в середньому знижує витрати на 10%. Використовуйте програми лояльності: Реєструйтесь у програмах лояльності авіакомпаній і Expedia Rewards, щоб накопичувати бали та отримувати знижки. Введення номера програми лояльності під час бронювання дозволяє заробляти милі додатково до балів Expedia. Скористайтеся правилом 24-годинного скасування: У США більшість авіакомпаній дозволяють скасувати бронювання протягом 24 годин з моменту покупки з повним відшкодуванням, якщо квиток придбано щонайменше за 7 днів до вильоту. Завжди перевіряйте правила авіакомпанії, оскільки можуть застосовуватися збори за скасування. Обирайте гнучкі тарифи: Гнучкі квитки, які дозволяють змінювати дати чи скасовувати рейс без штрафів, коштують приблизно на 15% дорожче, але забезпечують спокій у разі зміни планів. Подорожуйте в економічні місяці: Липень (а не серпень, як зазначено у звіті 2023 року) є найдешевшим місяцем для економ- і преміум-квитків, дозволяючи заощадити до 11% на економ-класі та 13% на преміум-класі порівняно з березнем і вереснем відповідно.

Поради для маршруту Ніцца-Флоренція

Оскільки ви згадали новий маршрут Air Corsica між Ніццою та Флоренцією, ці поради можна застосувати для економії:

Бронюйте в неділю : Щоб заощадити до 17% на міжнародному рейсі Ніцца-Флоренція, бронюйте квитки в неділю через додаток Expedia або напряму на сайті Air Corsica.

: Щоб заощадити до 17% на міжнародному рейсі Ніцца-Флоренція, бронюйте квитки в неділю через додаток Expedia або напряму на сайті Air Corsica. Оптимальний час бронювання : Бронюйте за 18–29 днів до вильоту, щоб отримати найкращу ціну (від €99 в один бік або €269 туди-назад з Корсики через Ніццу).

: Бронюйте за 18–29 днів до вильоту, щоб отримати найкращу ціну (від €99 в один бік або €269 туди-назад з Корсики через Ніццу). Обирайте четвер для вильоту : Виліт у четвер замість п’ятниці чи понеділка може знизити ціну та зменшити ризик скасувань.

: Виліт у четвер замість п’ятниці чи понеділка може знизити ціну та зменшити ризик скасувань. Використовуйте Price Drop Protection : Якщо ціна на рейс знизиться після бронювання, Expedia відшкодує різницю.

: Якщо ціна на рейс знизиться після бронювання, Expedia відшкодує різницю. Подорожуйте в липні: Для цього маршруту липень є найдешевшим місяцем, що також збігається з низьким відсотком скасувань.

Звіт Expedia Air Travel Hacks 2025 підтверджує, що неділя є найкращим днем для бронювання авіаквитків, дозволяючи заощадити до 6% на внутрішніх і 17% на міжнародних рейсах. Для вильоту обирайте вівторок для спокійнішого досвіду або четвер/суботу для економії. Щоб мінімізувати ризик скасувань, бронюйте рейси до 15:00 і подорожуйте в офпік-сезони, такі як липень, серпень чи вересень. Використовуйте інструменти моніторингу цін (Expedia Flight Deals, Price Tracking) і правило 24-годинного скасування, щоб максимізувати економію та гнучкість. Ці стратегії допоможуть спланувати бюджетну подорож, зокрема для нового маршруту Ніцца-Флоренція, забезпечуючи зручність і економію.