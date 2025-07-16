Найкращі тату-салони Лондона: топ-10 місць для створення крутих татуювань

Найбільший страх кожного шанувальника татуювань – розчарування в якості виконаної роботи. Це не той випадок, коли невдачу можна швидко забути, адже татуювання не так легко видалити з тіла. Саме тому так важливо обирати перевірені тату-студії, і якщо ви шукаєте майстра в Лондоні – вибір буде величезним. За останні 20 років індустрія татуювань у Лондоні стрімко розвивалася, і тату-салони стали справжніми концептуальними творчими центрами.

Найкращі тату-студії Лондона мають багато кваліфікованих і досвідчених майстрів, які працюють у широкому спектрі стилів. Незалежно від того, чи маєте ви власний дизайн, чи потребуєте натхнення для створення нового, ви знайдете свого майстра в найкращих тату-салонах Лондона, Великобританія.

1. Vagabond Tattoo

Цей тату-салон розташований у модному районі Хакні-Роуд і виглядає відповідно до цієї частини міста. Шикозний інтер’єр і скандинавські меблі підкреслюють схожість із розкішною мистецькою галереєю Іст-Енду, що відображається в чистоті та оригінальності робіт. Салон регулярно очолює рейтинги найкращих тату-салонів Лондона. У його штаті – 10 досвідчених тату-майстрів, кожен із яких спеціалізується на певних жанрах: ілюстративному, традиційному, геометричному та власних ілюстраціях. Від графічного блекворку до яскравих японських принтів – тут допоможуть реалізувати будь-яке ваше бажання. У Vagabond Tattoo також є магазин із власним мерчем.

2. Frith Street Tattoo

Один із найвідоміших тату-салонів Лондона відкрився в серці Сохо у 2004 році й швидко завоював довіру публіки. Він пропонує татуювання найвищої якості та першокласне обслуговування. У Frith Street Tattoo працюють відзначені нагородами майстри, які вважаються найкращими у своїх стилях, а також регулярно запрошуються гостьові майстри з числа найвідоміших у світі. Ваш єдиний клопіт – обрати одного з талановитих майстрів. Тут можна реалізувати будь-яке бажання – від маленьких символічних татуювань до виняткових дизайнів боді-арту. Ця тату-студія здобула репутацію однієї з найкращих у Лондоні та традиційно забезпечує клієнтів якісними індивідуальними роботами.

3. Six Bullets Tattoo

Ця команда тату-майстрів працює в різноманітних стилях. Джерело: Image Sixbulletstattoo.com Ця команда тату-майстрів працює в різноманітних стилях. Джерело: Image Sixbulletstattoo.com

Один із найкращих тату-салонів Лондона розташований у Кемден-Тауні та приймає клієнтів із 2008 року. Інтер’єр салону створює настрій для розслабленої атмосфери: затишний простір із відкритим плануванням, дерев’яними елементами та меблями в стилі Дикого Заходу. Це місце не лише для любителів татуювань, а й для поціновувачів художніх малюнків. Незалежно від того, чи мрієте ви про нетрадиційні татуювання, мінімалістичні чи гіперреалістичні, Six Bullets Tattoo допоможе втілити будь-який креативний дизайн. Постійних майстрів регулярно доповнюють гостьові артисти, такі як Вайніус Аномалі, Кірстен Петтітт, Лед Коулт і Валер Монтеро. Якщо ви не впевнені у виборі дизайну, можна отримати безкоштовну консультацію в салоні, але обов’язково бронюйте час – черги немає.

4. Good Times

Вхід до цієї тату-студії захований за непомітними чорними дверима на Лоуер-Клептон-Роуд, ніби ви намагаєтесь потрапити до приватного клубу чи секретного бару. Усередині вас чекає відкритий простір у стилі лофт, світлий і витончений, не схожий на типові крикливі інтер’єри тату-студій. Ніколь Лоу, власниця одного з найвище оцінених тату-салонів Лондона, зібрала команду найкращих майстрів, і список очікування тут довгий, а такі знаменитості, як Кейт Мосс і Бой Джордан, охоче заглядають сюди за татуюваннями. Це місце для тих, хто шукає в Лондоні не просто татуювання, а справжні витвори мистецтва в китайському, японському, тибетському стилях – від ботанічних зображень до сакральної геометрії. Good Times також пропонує послугу лазерного видалення татуювань, якщо ви хочете позбутися старих малюнків.

5. The Family Business

Один із найкращих тату-салонів Лондона розташований на ринку Ексмаут. Криваво-червоний інтер’єр цієї ультрасучасної студії прикрашений мотивами римського католицизму, фотографіями незвичайних татуювань різних майстрів і японськими ширмами. Уже з порогу стає зрозуміло, що цей салон спеціалізується на культових татуюваннях – від яскравих і складних до чорних ескізів. Тату-студія The Family Business відкрилася у 2003 році. Наразі тут працюють 7 постійних майстрів і кілька гостьових. Вони підтримують своїх клієнтів на кожному етапі: від обговорення загальних питань до створення індивідуального дизайну та його втілення на тілі. Також доступна послуга лазерного видалення татуювань і є магазин із оригінальним мерчем.

6. New Wave Tattoo

Один із найстаріших тату-салонів у Лондоні. Джерело: Image Newwavetattoo.co.uk Один із найстаріших тату-салонів у Лондоні. Джерело: Image Newwavetattoo.co.uk

Один із найвідоміших тату-салонів Лондона, розташований у передмісті Максвелл-Хілл, почав працювати ще у 1979 році. Серед його клієнтів – безліч знаменитостей, від Ліама Галлахера до більшості гравців команди Тоттенхем Хотспур. Власник салону Лал Харді робить акцент на індивідуальному досвіді клієнта під час створення дизайну татуювання. Майстри New Wave Tattoo працюють у різноманітних стилях старої та нової школи: від традиційних до азійських, нового романтизму, будь-яких модних і музичних культів та портретів. На перший погляд місце може здатися скромним, але це один із найнадійніших і найавторитетніших тату-салонів Лондона, тож список очікування вражає.

7. Femme Fatale

Власниця цього тату-студії на Бродвей-Маркет у Лондоні не потребує особливого представлення: Грейс Нейтрал – найпопулярніша тату-майстриня Великобританії з понад 600 000 підписників в Instagram. Її зовнішність сама по собі незабутня: загострені ельфійські вуха, фіолетові очі, шрами на обличчі та татуювання по всьому тілу створили їй прізвисько Принцеса-інопланетянка. Вона відіграла ключову роль у популяризації ручного татуювання за останнє десятиліття і працює в традиційній техніці з акцентом на дотворк, флору та фауну. Навколо себе Грейс зібрала команду не менш амбітних жінок-майстринь, включно з майстрами машинного татуювання, які працюють практично у всіх стилях. Окрім татуювань, Femme Fatale у Лондоні надає послуги косметичного татуювання та пірсингу.

8. Flamin’ Eight

Наступне місце в топ-10 тату-салонів Лондона – дітище одного з найвідоміших майстрів столиці, Нареша Бхана. Цей салон приваблює знаменитостей і став декорацією для кількох фільмів за участю Джоді Вітакер, Пітера О’Тула та Рікі Джервейса. Цікава студія в стилі старої школи з оригінальним червоним фасадом виглядає як міні-музей татуювань. Команда працює в різних стилях, але з особливим акцентом на традиційний і новий шкільний стиль, японський стиль, реалізм і нестандартні та великомасштабні дизайни. Flamin’ Eight вважається одним із найкращих тату-салонів Лондона з довгою історією: він відкрив свої двері для татуювань у Лондоні в 1998 році.

9. Jolie Rouge

Один із найпідпільніших тату-салонів Лондона зібрав команду сміливих, відомих майстрів із нестандартним, вуличним підходом до дизайнів, натхненних графіті. Інтер’єр, натхненний морською тематикою, з класичними та готичними елементами та червоними шпалерами, робить це місце незабутнім і вирізняє його на вулицях Лондона. У Jolie Rouge панує творча атмосфера: тут можна знайти яскраві кольори, пікантні ескізи, інтригуючі карикатури та складні малюнки, а майстри готові втілювати ідеї, які інші салони могли б відхилити. Це один із найкреативніших тату-салонів, розташований у модному Ізлінгтоні в Лондоні, Великобританія.

10. George Bone Tattoos

Салон впізнаваний завдяки своєму червоному фасаду та стриманому інтер’єру. Джерело: Image Georgebonetattoos.co.uk Салон впізнаваний завдяки своєму червоному фасаду та стриманому інтер’єру. Джерело: Image Georgebonetattoos.co.uk

Оригінальний тату-магазин у Лондоні був заснований ще у 1973 році. Його можна сплутати з декораціями для темного музичного кліпу: скелети, готичні драпірування та пентаграми. Тема декору студії була розроблена власником George Bone Tattoos Джорджем Боуном на початку 80-х і відтоді постійно вдосконалювалася. Боун працює в індустрії татуювань понад 40 років і досі знаходить у ній натхнення. Він відомий своєю пристрастю до японського дизайну, яскравих і традиційних стилів. Його сольна студія вважається однією з найвідоміших серед найкращих тату-салонів поблизу Лондона і має багато шанувальників серед знаменитостей, включно з дочкою Рінго Старра Лі Старкі та Деніз Ван Аутен.