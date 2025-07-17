Найкращі регіони Франції: 8 мальовничих напрямків для гурманів і любителів вина

Франція – один із найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Щороку сюди приїжджають понад 82 мільйони людей, щоб побачити її природні та історичні пам’ятки, насолодитися вишуканою кухнею та вином, відвідати романтичні місця та помилуватися культовим мистецтвом. Найкращі регіони Франції поєднують кілька захопливих причин для відвідування – від історичних і природних пам’яток до винних і гастрономічних турів. Наш список найкращих і найрізноманітніших місць у Франції для любителів природи, вина та їжі допоможе вам спланувати ідеальну відпустку.

1. Париж та Іль-де-Франс

У Парижі є по-справжньому культові визначні місця. Джерело: Pixabay У Парижі є по-справжньому культові визначні місця. Джерело: Pixabay

Париж і його околиці – один із найвідвідуваніших регіонів Франції. Він відомий своєю багатою історією та оточений атмосферою культурної величі.

Найвідоміші пам’ятки Парижа, такі як Ейфелева вежа, Нотр-Дам і Єлисейські Поля, давно отримали статус культових. На відвідувачів цього міста чекає неймовірна різноманітність розваг: найвідоміші музеї на чолі з Лувром, еклектичний Версаль, Діснейленд Париж, знамениті нічні бари, галереї та мистецькі центри. У Парижі є безліч цікавих занять – від дегустації шампанського на вершині Ейфелевої вежі до круїзу по Сені на заході сонця. Крім того, Париж – визнаний центр для гурманів. Тут розвинута культура харчування: від вишуканих кондитерських і невимушених трапез на відкритих терасах до винних погребів і пивних барів. Жодне інше європейське місто не має стільки ресторанів із зірками Мішлен, як Париж. Також тут є безліч різноманітних і не менш смачних варіантів вуличної їжі.

Після дослідження столиці навколо неї є ще багато цікавого. Поблизу Парижа розташовано багато чудових полів для гольфу. Фонтенбло (з його величним палацом епохи Відродження та старовинними парками) та мальовничі пейзажі Овер-сюр-Уаз демонструють ще одну чарівну сторону регіону.

2. Долина Луари

Одна з найвідоміших туристичних зон Франції, Долина Луари, розташована в центрі країни та має протяжність 170 миль. Дістатися сюди з Парижа можна менш ніж за дві години поїздом. Цей регіон насамперед відомий своїми численними замками та дворянськими маєтками. Тут розташовано близько 300 таких величних споруд. Усі замки мають унікальну архітектуру, і багато з них оточені пишними старовинними садами, які стали окремою пам’яткою.

Один із найцікавіших способів дослідити Долину Луари – це велосипедний маршрут La Loire à Vélo довжиною 560 миль, під час якого ви насолодитеся чарівними сільськими пейзажами, милими селами та цікавими містами. Наприклад, одним із міст на маршруті є Тур, ворота до долини, який вважається одним із найзеленіших у Франції завдяки кільком чудовим паркам. Головною пам’яткою міста є величний собор, будівництво якого тривало п’ять століть. Відвідайте площу Жан Жорес у центрі міста з її фонтанами та гарними старовинними дерев’яними будівлями, арочний міст через річку та ботанічний сад, гордість Тура. У кожному з наступних міст ви побачите прекрасні пам’ятки: Орлеан здивує своєю середньовічною архітектурою та історією Жанни д’Арк, а Анже вразить величним замком із 17 вежами.

Долина Луари також є одним із регіонів Франції, які варто відвідати любителям вина. Це другий за величиною виробник ігристих вин у країні.

3. Лазурний берег

Цей регіон, відомий як Французька Рів’єра, є одним із найпопулярніших місць для пляжного відпочинку у Франції. Він славиться своєю багатою культурою, гламурною історією, модними містами та чудовими пляжами на скелястому узбережжі. Це один із головних літніх напрямків країни.

Головне місто Лазурного берега – Ніцца, огорнута атмосферою величі та елегантності. Чарівні будівлі з червоно-коричневими дахами на звивистих вуличках межують із золотими пляжами та блакитними водами. Ніцца розташована між морем і Французькими Альпами, тож ви можете провести один день на пляжі, а наступний – у поході в гори. У цьому місті проходить безліч подій, включно з щорічним фестивалем у лютому, мистецькими виставками та концертами.

Два інших міста регіону, Канни та Сен-Тропе, приваблюють кіноманів і знаменитостей завдяки кінофестивалям світового рівня. Не менш незабутньою є поїздка до менших міст із ідилічними пейзажами, таких як Ментон і Вільфранш-сюр-Мер, які підтверджують славу Французької Рів’єри як одного з найгарніших регіонів Франції. Де б ви не зупинилися на Лазурному березі, ви легко знайдете виняткові ресторани з багатими винними картами та кулінарними шедеврами. Також шукайте готелі, оточені виноградниками, які пропонують тури до приватних виноробень і дегустації.

4. Прованс

Лавандові поля – один із символів Провансу. Джерело: Pixabay Лавандові поля – один із символів Провансу. Джерело: Pixabay

Список найгарніших регіонів Франції, ймовірно, очолює Прованс завдяки його чарівним лавандовим полям. Але він також примітний жвавими містами з історичними пам’ятками, мальовничою сільською місцевістю та виробництвом рожевого вина.

Головною пам’яткою Провансу є місто Марсель. Тут є прекрасні пляжі Пляж де Каталан і Ле Профет, які є популярними місцями для відпочинку біля моря, віндсерфінгу та вітрильного спорту; цікаві культурні центри, такі як Музей європейських і середземноморських цивілізацій. Старий квартал Марселя Ле Пан’є з вузькими вуличками та маленькими площами з мальовничими будинками також вартий відвідування. Продовжити знайомство з унікальною архітектурою можна в Авіньйоні, прогулюючись його середньовічними вуличками та відвідавши Палац Пап на березі Рони.

Найгарніший регіон Франції порадує мандрівників різноманітними мальовничими місцями. Найкрасивіші лавандові поля можна побачити в районах навколо Су та Люберона. Найкращий час для їх відвідування – липень, коли поля в повному розквіті. Ле Колорадо Провансаль де Рустрель здивує помаранчевими пустелями, схожими на американські. Чудові пішохідні стежки для прогулянок і купання в дикій природі пропонують ущелина Вердон і водоспад Каскад де Сіллан.

Прованс також займає перше місце у світі за виробництвом рожевого вина. Любителі цього напою не будуть розчаровані: тут працює понад 600 місцевих виробників, тож винні тури є обов’язковими у маршруті.

5. Французькі Альпи

Французька частина Альп – найважливіший гірськолижний курорт у Європі. Це найкращий регіон Франції для любителів зимових видів спорту. Він пропонує величезний вибір курортів на будь-який бюджет, тисячі миль першокласних лижних трас і десятки атмосферних гірських містечок і сіл.

Один із найвідоміших курортів в Альпах – Шамоні біля підніжжя Монблану, найвищої гори Західної Європи. Це місто має довгу історію зимового туризму і було перебудоване в 1924 році, коли приймало перші в історії Зимові Олімпійські ігри. Тут є потужні гірські схили з найкращими умовами для лиж та інших видів спорту, а також численні ресторани із зірками Мішлен.

Інший курорт Французьких Альп, Валь-д’Ізер, славиться не лише чудовими умовами для катання, відмінними готелями та веселими позатрасовыми активностями, а й популярний серед гурманів. Гірські та курортні ресторани пропонують мандрівникам вишукану французьку кухню, включно з рідкісними сирами та винами.

Ідеальним місцем для любителів зимових видів спорту з найкращими сніговими умовами є високогірний курорт Куршевель. Це один із найвідоміших курортів світу з найбільшою лижною зоною. Ці міста та райони Франції варто відвідати і влітку, щоб оцінити їхні шикарні місця для прогулянок і гірського туризму.

6. Рона та долина Рони

Рона – найповноводніша річка Франції. Вона бере початок у Середземному морі поблизу міста Арль і простягається до Швейцарських Альп до Женевського озера. Долина річки – один із відомих винних регіонів Франції, який варто відвідати любителям хороших вин. Тут працює понад 6 тисяч виробників цього напою. Тому однією з головних туристичних активностей тут є винні тури. Ви можете побачити якомога більше міст і цікавих районів під час річкового круїзу.

Головне місто долини – Ліон, третє за величиною в країні. Воно вражає автентичною архітектурою, що поєднує романський, готичний і стилі 19 століття. Ліон має дивовижну атмосферу: вуличне мистецтво та сучасні мистецькі галереї сусідять із готичними гаргуйлями на соборі та амфітеатрами римської епохи. Гастрономічна особливість Ліона – скромні та жваві ресторани-бушони, які можна знайти по всьому місту. Вони з’явилися в 1930-х роках, коли економічна криза змусила заможних землевласників звільнити своїх шеф-кухарів, а ті відкрили власні заклади для менш заможних громадян. Ці ресторани процвітають і сьогодні, пропонуючи сільську кухню, натхненну смаками та поєднаннями Провансу, Божоле, Альп і Бургундії. Хоча Франція загалом вважається меккою для любителів вина, ці регіони Франції примітні для поціновувачів пива. Тут розташовано близько 350 пивоварень, тож ви можете відвідати багато з них із туром, придбати якісне крафтове пиво чи навіть навчитися пивоварінню.

7. Південний Захід і Баскська країна

Одним із найнезвичайніших регіонів для відвідування у Франції є Французька Баскська країна, що межує з Іспанією. Вона славиться кількома головними містами, які разюче відрізняються один від одного.

Історичне приморське місто Біарріц відоме чудовими умовами для серфінгу та пляжними активностями. Його довгі піщані пляжі недарма називають Французькою Каліфорнією. Тут також процвітає нічне життя та модні мистецькі центри.

Інше історичне місто, Байонна, сповнене пам’ятниками, замками та стародавніми церквами і славиться регіональною баскською кухнею. У місті також є дві старовинні фортеці та багаті музеї, але це одна з небагатьох частин Франції, де можна відвідати бої биків.

Бордо – найважливіший винний регіон країни, що має одні з найкращих виноградників. Але Бордо також є цікавим містом і називається винною столицею світу. Винний тур до Бордо дозволить відвідати виноградники, численні погреби та виноробні, дегустуючи найвишуканіші сорти. Це також цікавий регіон для гурманів, адже тут є багато ресторанів із зірками Мішлен. Бордо сповнене інших пам’яток: музеїв, ринків, клубів і приголомшливої архітектури.

"Рожеве місто" або Тулуза дивує своєю теракотовою архітектурою та багатою історією. Варто пройти гастрономічний тур через ринок Віктора Гюго, щоб скуштувати місцеву кухню та цікаві сорти вина, сиру та французького хліба, або дослідити винні маршрути, які включають кілька винних барів у південно-західному регіоні Франції.

8. Ельзас-Лотарингія

Франція є домом для багатьох величних виноградників. Джерело: Pixabay Франція є домом для багатьох величних виноградників. Джерело: Pixabay

Ельзас – регіон на півночі Франції, де досить помітний німецький культурний вплив – від архітектури та місцевих діалектів до кухні та вина. Столиця регіону та його головна пам’ятка – місто Страсбург. Його канали пронизують всю територію, а квітучі мости з’єднують береги. Прогуляйтеся його брукованими вуличками та помилуйтеся архітектурою середньовічних фахверкових будинків уздовж каналів, щоб зрозуміти, чому Лотарингія – один із найгарніших регіонів Франції.

Інше привабливе місто для подорожі – Кольмар, що має сільську атмосферу. Його часто порівнюють із Венецією через розгалужену систему водних шляхів. Це місто має унікальну історію: воно переходило з рук німців до французів майже тисячу років. Саме тому тут особливо відчутний німецький культурний вплив. Відчуйте це під час гастрономічних турів і екскурсій.

Ельзас відомий своєю винятковою добіркою білих вин. Місцеві вина Рислінг і Гевюрцтрамінер мають особливий тонкий смак і є ідеальним доповненням до морепродуктів і сирів. Саме тому Ельзас став одним із найкращих регіонів Франції для відвідування виноградників. Винний маршрут Ельзасу, або Route des Vins, простягається на 105 миль через найкращі виноградники регіону, з турами до виноробень, погребів і чарівних сіл та містечок на шляху.