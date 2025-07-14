Найкращі готелі з ресторанами, відзначеними зіркою Мішлен: Топ-7 місць для справжніх гурманів

Найкращі напрямки для справжніх кулінарних ентузіастів включають чудові готелі з ресторанами, відзначеними зіркою Мішлен, по всьому світу. Проведення часу в мальовничих курортах, насолода гастрономічними шедеврами та найкращими винами, а також відпочинок у комфорті розкішних апартаментів: відпустка в готелях із шеф-кухарями Мішлен буде сповнена задоволення та насолоди. Ці 7 найкращих готелів із ресторанами, відзначеними зіркою Мішлен, порадують ваш смак вишуканими ароматами. Багато з них мають сезонні меню, тому деякі згадані страви можуть бути недоступними, але інші точно здивують вас.

1. Dolder Grand у Цюриху, Швейцарія

Готель Dolder Grand приймав таких гостей, як Альберт Ейнштейн, Вінстон Черчилль та Rolling Stones. Цей заклад для заможних мандрівників включає ресторан із мінімалістичною назвою The Restaurant. Незважаючи на простоту назви, його вишукана кухня була удостоєна 2 зірок Мішлен і 19 балів GaultMillau. Яловича грудинка з равликами, капустою та хріном або "чілі кон карне" розкриють інноваційне мистецтво шеф-кухаря Гейко Нідера. Цей ресторан із зіркою Мішлен, розташований у готелі, чудово поєднується з напоями з однієї з найкращих винних погребів Швейцарії.

Офіційний сайт: The Dolder Grand

2. Hjem у Нортумберленді, Великобританія

Ресторан Hjem приваблює затишною атмосферою та вишуканим меню. Джерело: Image Restauranthjem.co.uk Ресторан Hjem приваблює затишною атмосферою та вишуканим меню. Джерело: Image Restauranthjem.co.uk

Скромний притулок, створений ресторатором Еллі Томпсоном і шеф-кухарем Алексом Ніетосвуорі в віддаленому Нортумберленді, став одним із найпопулярніших готелів Великобританії з ресторанами Мішлен. Hjem означає "дім" шведською, і його затишна атмосфера відповідає цій назві. Місцеві продукти від Hexhamshire Organics використовуються для створення смачних страв. Насолоджуйтесь олениною, тартами з цибулею-пореєм і селерою, закускою з форелі з ревенем і кроповим маслом, а також не пропустіть найкращий сніданок, включений у вартість номера.

Офіційний сайт: Hjem

3. Piazza Duomo в Альбі, Італія

Номери цього готелю випромінюють теплий італійський стиль, а його 5-зірковий ресторан очолює один із найшанованіших шеф-кухарів Італії, Енріко Кріппа. У меню представлені продукти, вирощені в саду готелю в радіусі 50 миль. Однією зі спеціалітетів є салат "21, 31, 41, 51", який відображає кількість листя, трав і овочів у його складі. Доповніть салат іншою фірмовою стравою — сирою яловичиною з Ланге та чудовим вином від п’ємонтських виноробень династії Черетто, які володіють рестораном.

Офіційний сайт: Piazza Duomo

4. Côte by Mauro Colagreco, Capella Bangkok у Таїланді

Ресторан Cote пропонує унікальне поєднання смаків із різних куточків світу. Джерело: Image Cotebkk.com Ресторан Cote пропонує унікальне поєднання смаків із різних куточків світу. Джерело: Image Cotebkk.com

До того, як 5-зірковий готель Capella Bangkok із рестораном Côte з’явився, аргентинський маестро Мауро Колагреко заробив три зірки Мішлен, працюючи в Mirazur на Французькій Рив’єрі. Він привіз свій французький досвід до тайської столиці. Меню поєднує традиційні тайські інгредієнти з текстурами та смаками Франції. Відвідувачі можуть замовити дегустаційне меню з семи або дев’яти страв або вибрати щось на свій смак. Спробуйте шу з начинкою з курячого мусу, фуа-гра та чорних грибів із соусом із зимових трюфелів.

Офіційний сайт: Capella Bangkok

5. Chaat, Rosewood у Гонконгу

Цей культовий пан-індійський заклад завершує рейтинг найкращих готелів із ресторанами Мішлен. Він відкрився у 2020 році, але вже отримав зірку Мішлен завдяки інноваційному підходу шеф-кухаря Манав Тулі. Традиційні страви готуються з креативністю. Здивуйте себе самосою з гострим джекфрутом або пікантним овочевим карі, поданим на м’якій булочці, що віддає данину печам тандур: страви мають ідеальну кількість диму та обвуглення. Завершіть вечір приголомшливим видом на гавань із вашого номера в готелі Rosewood Hong Kong.

Офіційний сайт: Rosewood Hong Kong

6. Le Manoir Aux Quat'Saisons в Оксфордширі, Великобританія

Цей ресторан, відзначений зіркою Мішлен, розташований у готелі Belmond, який займає прекрасний маєток XV століття і оточений одним із найкращих обгороджених садів Англії. Таким чином, кухня ресторану забезпечується найсвіжішими овочами, фруктами та травами, які команда шеф-кухарів на чолі з Раймондом Бланом і Луком Селбі перетворює на вишукані страви. Раймонд Блан отримав дві зірки Мішлен ще в 1984 році, а згодом додав зелену зірку Мішлен за екологічність. Розташуйтеся в їдальні з видом на вишукані газони, щоб насолодитися "фруктовим супом" із м’ятою та базиліком або стравою з морського окуня, гребінців і картопляного пюре з соусом із червоного вина.

Офіційний сайт: Belmond Le Manoir Aux Quat'Saisons

7. Plénitude, Cheval Blanc Paris у Франції

Готель Cheval Blanc Paris привертає увагу з моменту відкриття у 2021 році, цінується за розкіш своїх номерів і апартаментів із персональним дворецьким для кожного гостя та ресторан із трьома зірками Мішлен. Заклад, керований шеф-кухарем Арно Донкелем, отримав їх лише через шість місяців після відкриття. Бронюйте за кілька місяців наперед, щоб оцінити сезонне меню та майстерність Донкеля в створенні соусів, які вирізняють французьку кухню. Наприклад, червона креветка з артишоками та соусом "Шопен Кармін" буде чудовим вибором, як і десерти Максіма Фредеріка.

Офіційний сайт: Cheval Blanc Paris