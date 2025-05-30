Найкращі готелі з менш ніж 20 номерами: казкові вілли, бунгало та номери для екзотичних відпусток із преміум-сервісом

Багато хто асоціює розкішні готелі з величезними бетонними "блоками" з панорамними вікнами, бірюзовими басейнами та спа-центрами з елітними послугами, але не поспішайте робити однозначні висновки. Сьогодні ми хочемо представити вам яскраві докази того, що невеликі заклади також можуть бути шикарними. Багато бутик-готелів, у яких кількість номерів не перевищує 20, пропонують гостям королівське розміщення, вишукану кухню та спокусливий перелік послуг. Вони розташовані в різних куточках світу. Саме про них ми хочемо розповісти вам сьогодні.

Villa Bokéh, Гватемала

Розпочнімо нашу подорож із чарівного готелю, який "притулився" на околиці Антигуа в Центральній Америці. Це Villa Bokéh, розрахована на 15 номерів, головною "фішкою" якої є шикарне оформлення інтер’єру з великою кількістю вражаючих фотографій і скульптурних композицій. Помешкання прикрашене авторськими меблями на замовлення та оригінальним текстилем.

Villa Bokéh – рай із дивовижною природою та чудовою кухнею. Джерело: Freepik Villa Bokéh – рай із дивовижною природою та чудовою кухнею. Джерело: Freepik

Маючи менше 20 номерів, готель пропонує гостям вишукані делікатеси з акцентом на морепродукти та натуральні інгредієнти. Ранковий комплімент у вигляді насиченої гватемальської кави – ідеальний спосіб розпочати день в екзотичному природному оточенні.

Якщо ви давно мріяли відпочити в гармонії з природою, забронюйте затишний номер у Villa Bokéh, який яскраво демонструє характерні риси тосканських маєтків.

Eagle’s Nest, Рассел, Нова Зеландія

Наступне чудове місце для відпочинку, що включає 5 розкішних вілл, розкинулося на Північному острові Нової Зеландії. Цей п’ятизірковий фаворит заслужено здобув статус одного з найкращих готелів Нової Зеландії.

Готель розташований у магічному місці, на схилі мальовничої гори, біля блакитних вод Тихого океану. Найбільша вілла, названа Rahimoana, має розсувні скляні стіни та запрошує гостей насолоджуватися чудовими краєвидами околиць.

Окрім вдалого розташування, готель "пишається" унікальним переліком послуг із акцентом на приватність. Вілли з однією до чотирьох спалень розташовані на пристойній відстані одна від одної. Кожна оточена 75 акрами субтропічного "раю". Кулінарна сцена закладу просто вражаюча. Мандрівники із задоволенням смакують ароматні страви з овочів і морепродуктів.

Після розкішної трапези так приємно зануритися в бірюзові води басейну, а ввечері – відпочити на терасі з келихом запашного вина під спів птахів і шелест смарагдового листя.

Ще один приємний сюрприз для мандрівників – холодильник повністю заповнений продуктами, а на замовлення персонал доставляє тайську їжу на винос. Особистий тренер і спеціаліст із велнес-послуг допомагають гостям покращити фізичну форму та самопочуття.

Для незабутньої поїздки мальовничими територіями завжди доступний орендований Porsche Cayenne. До зручностей входять щоденні ситні сніданки та екскурсії з особистим супроводом.

Musha Cay, Ексума, Багами

Якщо ви думаєте, що приватний архіпелаг Девіда Копперфілда – це чергова ілюзія, ні, це чиста правда. Чудове місце для відпочинку, розраховане на 24 гостей, має 5 розкішних вілл із дизайнерським декором.

Залежно від ваших фінансів і настрою, ви можете забронювати тут бунгало з елегантними спальнями або розкішний особняк площею 10 000 квадратних футів із комфортними кухонними зонами та добре обладнаною сауною. Просторі веранди по периметру вілл – практична прикраса.

Musha Cay – таємниця Девіда Копперфілда розкрита. Джерело: Pixabay Musha Cay – таємниця Девіда Копперфілда розкрита. Джерело: Pixabay

Закохані приїжджають сюди, щоб додати свіжих емоцій у стосунки, а молодята – відсвяткувати найкращий день свого життя. Тут можна влаштувати шикарні сімейні канікули чи усамітнені вихідні, наповнені бадьорою енергією.

Поблизу готелю є 40 приватних пляжів із білим піском для розкішного відпочинку, а для крутих водних розваг доступний 28-футовий катамаран. Дітям тут також не нудно. Вони обожнюють купатися в океані та брати участь у захоплюючих пошуках скарбів.

Ексклюзивний відпочинок прикрашений щоденними сніданками, приготованими з любов’ю талановитими кулінарними митцями, та приємними подарунками від Девіда Копперфілда з його особистим автографом.

Imanta Resorts, Пунта-де-Міта, Мексика

Розгляньмо ще один крутий готель із менш ніж 20 номерами. Цього разу вирушимо до сонячної Мексики, до триповерхового будинку на дереві в Imanta Resorts. Мальовниче узбережжя Тихого океану пропонує ідеальний туристичний досвід.

Прогуляйтеся стежкою вздовж пишних фіг та відпочиньте на приватному пляжі, де хвилі шепочуть об золотисто-білі береги, і ви нарешті розгадаєте таємницю, де знаходиться "рай на землі".

Одне з улюблених занять гостей найкращого готелю у світі – спостереження за китами з балкона триповерхового будинку. За бажання гості купаються в трьох приватних басейнах із чудовими водоспадами. Гості насолоджуються щоденними корисними сніданками та романтичними вечерями з ігристим шампанським і прекрасними делікатесами для двох.

Tutka Bay Lodge, Качемак-Бей, Аляска

Шалена ідея команди ентузіастів відкрити комфортний рибальський будиночок у 1982 році була успішно реалізована й швидко переросла в прибутковий бізнес. Його власниками були гід із дикої природи Карл Діксон і його дружина Кірстен Діксон, уміла кулінарка та авторка відомої кулінарної книги.

Подружжя володіє Winterlake Lodge Cottage, що розташований неподалік мальовничого парку Деналі, та Tutka Bay Lodge Cottage, екзотичним оазисом біля міста Гомер.

Подружжя передало любов до своєї справи та мандрівників своїм дочкам. Їхня старша донька – професійна йогиня, яка проводить круті заняття на території. Молодша донька, Менді Діксон, із любов’ю готує кулінарні шедеври для гостей. Вона здобула безцінний досвід, працюючи з шеф-кухарем Томасом Келлером у Напі.

Талановиті мати й донька впроваджують кулінарні програми, пропонуючи гостям захоплюючі майстер-класи з приготування вишуканих салатів, закусок і десертів.

Nordelaia, Італія

Один із крутих готелів для відпочинку в Італії – Nordelaia, оточений 5 гектарами смарагдових виноградників. Це усамітнене місце з 12 комфортними номерами запрошує мандрівників оцінити численні переваги преміум-відпочинку.

Затишні номери прикрашені білосніжними стелями з оригінальними ліпнинами та королівськими ліжками з невагомими балдахінами. Колірна гама номерів ідеально гармонує з відтінками навколишньої природи, від піщаних до глибоко зелених.

Nordelaia пропонує розкішне розміщення. Джерело: Pixabay Nordelaia пропонує розкішне розміщення. Джерело: Pixabay

Готель із найвищим рейтингом, що має менше 20 номерів, пропонує два бірюзові басейни для водного відпочинку, шикарний спа-центр і два ресторани, які влучно відображають концепцію бістро. У просторій їдальні гості насолоджуються делікатними стравами від шеф-кухаря Чарльза Пірса.

Nordelaia – це чудовий міні-курорт, де захочеться залишитися надовго. Тут можна оцінити всі спокусливі відтінки безтурботного життя, де розкіш не знає меж.

Inverlochy Castle Hotel, Форт-Вільям, Шотландія

Якщо вам більше до душі старовинні споруди, розгляньте ще один шикарний варіант відпочинку – Inverlochy Castle Hotel у Шотландії. Цей готель із 17 номерами відкриває мандрівникам численні таємниці королівського відпочинку в прекрасному природному оточенні.

Забронюйте один із номерів на третьому поверсі замку, звідки так приємно насолоджуватися чарівними краєвидами. Звідси відкриваються дивовижні види на найвищу гору Британії – Бен-Невіс. Прогуляйтеся територією навколо замку, і ви відчуєте потужний приплив енергії та сили.

Green O, Монтана, США

Якщо ви хочете дізнатися, що таке ексклюзивний відпочинок, приїжджайте прямо до розкішного готелю Green O, розташованого в Монтані. Він пропонує персоналізований сервіс, не розголошуючи конфіденційні дані про гостей.

Після прибуття персонал ввічливо уточнює вподобання гостей щодо відпочинку, щоб скласти для них найнасиченішу та найцікавішу програму релаксу. Мандрівники із задоволенням ніжаться в бірюзових водах басейну, влаштовують романтичні прогулянки звивистими лісовими стежками, а ввечері відпочивають біля вогнища з чашкою гарячого чаю чи кави.

За бажання можна орендувати гірські велосипеди та вирушити в розкішну поїздку назустріч яскравим емоціям і пригодам. Для тих, хто віддає перевагу подорожам автомобілем, завжди актуально, що до кожного будинку "прикріплений" розкішний Lexus.

Green O – чудове місце для відпочинку з не більш ніж 20 номерами. Потрапивши сюди, ви відпочинете на всі сто та відчуєте всі переваги п’ятизіркової відпустки, яка не "терпить" компромісів.

Beaverbrook Townhouse, Лондон, Великобританія

Між Челсі та Найтсбріджем розташований Beaverbrook Townhouse, що складається з двох георгіанських будівель 18 століття. Тут яскраво втілена витончена естетика ар-деко з елементами аристократичного стилю.

Дизайнерська концепція таунхаусів належить талановитому майстру Ніколі Гардінг. Кожен номер має індивідуальну родзинку з вдалим поєднанням кольорових відтінків і майстерно підібраним декором. Естетичну насолоду підсилюють ефектні авторські лампи та дорога керамічна плитка, що гармонійно доповнює інтер’єри.

Побалуйте себе розкішним 20-стравним омакасе, і ваш шлунок буде приємно "здивований" і "вдячний" у цьому прекрасному лондонському готелі.

Virunga Lodge, Руанда

Virunga Lodge – втілення розкоші в екзотичному оазисі. Джерело: Pixabay Virunga Lodge – втілення розкоші в екзотичному оазисі. Джерело: Pixabay

На вершині мальовничого пагорба в Руанді розташований ще один чудовий готель із менш ніж 20 номерами – Virunga Lodge, який уже 20 років балує гостей зразковою гостинністю та чудовою кухнею. Його особливість полягає в автентичному стилі та шикарному сервісі.

Тут представлено 10 розкішних люксів, які називаються бандами. Їхні вікна виходять на скелясті вулкани Вірунга та блискучу водну поверхню озера Бурера. У 2021 році готель зазнав реконструкції, що призвело до кардинального оновлення.

Окрім королівських інтер’єрів, мандрівникам є чим насолодитися:

Спа-центр із божественними масажами та обгортаннями;

Майстерня та швейний центр, де гостей запрошують дізнатися всі секрети стильного дизайну Volcano Safaris.

Додайте яскравих фарб у своє життя та пориньте в чисту розкіш у Virunga Lodge у Руанді.

Pine Cay, Теркс і Кайкос

Якщо ви шукаєте шикарні варіанти відпочинку, де немає звичної метушні, а панує ексклюзивний релакс, зверніть увагу на готель Pine Cay, розташований на чарівних Карибських островах Теркс і Кайкос.

У побілених номерах із дощовими душами в комфортних ванних кімнатах і відкритими просторами ви можете прислухатися до своєї душі та відчути себе гармонійною частиною всесвіту. Гостям доступний розкішний приватний пляж із молочно-білим піском і ексклюзивні тіккі-хатини.

Увечері мандрівники можуть насолоджуватися романтичними вечірніми розвагами з вечірками біля багаття та ароматними коктейлями з екзотичними фруктами.

Pine Cay – гармонійне доповнення до Relais & Châteaux, відомого готелю лише для дорослих на Теркс і Кайкос. Кількість номерів тут не перевищує 20, і потрапити сюди можуть лише мандрівники старше 12 років.

Ми раді організувати для вас віртуальну подорож найкращими готелями світу, кількість номерів у яких не перевищує 20. Ексклюзивний сервіс із приголомшливою кухнею, омолоджувальними спа-послугами та захоплюючими майстер-класами творить справжні дива. Не вірите? Переконайтеся самі!