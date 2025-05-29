Найкращі готелі на одну ніч у Джохор-Бару, Малайзія. Завершіть відновлення ще одним вражаючим відпочинком

Малайзія стала популярним напрямком для вихідних і триваліших поїздок серед сингапурців. Тут туристи можуть насолодитися відносно бюджетною відпусткою з салонами краси, гастротурами та нічним життям. Така популярність закордонного відпочинку, звісно, призводить до натовпів на митниці та досить виснажливого повернення додому. Варіант ночівлі в Джохор-Бару рятує ситуацію, дозволяючи додатково відпочити та виспатися до пізньої ночі, щоб зберегти енергію.

Наші готелі для короткої зупинки в Джохор-Бару пропонують розкішні зручності, вишукані гастрономічні сцени та чудові місця для відпочинку й напоїв. Скористайтеся мармуровими ванними кімнатами або приватними басейнами, щоб зняти стрес від дороги та розслабитися перед здоровим нічним сном. Не пропустіть можливість п’ятизіркового перебування за половину ціни з однонічною зупинкою в Джохор-Бару.

Ще раз зануртеся в блакитні води з панорамними краєвидами в Джохор-Бару. Джерело: https://suasanasuites.com.my/ Ще раз зануртеся в блакитні води з панорамними краєвидами в Джохор-Бару. Джерело: https://suasanasuites.com.my/

Suasana Suites – за кілька хвилин від Сінгапуру

Так не хочеться покидати відпустку! Завершіть її вишнею на торті, зупинившись на ніч в одному з найкращих готелів Джохор-Бару для короткої зупинки – Suasana Suites Johor Bahru. Чудовий вибір номерів дозволяє затриматися великим групам чи сім’ям, а також романтичним парам, які шукають затишне однокімнатне гніздечко. Сучасні інтер’єри, великі панорамні вікна та приватна кухня з усіма приладами.

Ресторан готелю розташований на високому поверсі, тож він нагадує оглядовий майданчик із розкішним видом на місто та річку. На сніданок пропонується шведський стіл, що підвищує вашу мобільність і зменшує час очікування.

Готель має панорамний басейн на даху та лаундж-зону, де приємно провести пару годин із коктейлем під зоряним небом Малайзії. Сучасний фітнес-зал дозволяє провести ранкову чи вечірню тренування, підтримуючи ваші спортивні звички. Suasana Suites Johor Bahru – чудовий притулок перед поверненням додому.

Проживання в Джохор-Бару ідеально підходить для початку роботи після відпустки з додатковим комфортом. Джерело: Source: https://operohotel.com/ Проживання в Джохор-Бару ідеально підходить для початку роботи після відпустки з додатковим комфортом. Джерело: Source: https://operohotel.com/

Opero Hotel Southkey – ділова зупинка в Джохор-Бару

Поєднати бізнес із задоволенням означає зупинитися в найкращому готелі для вихідних у Джохор-Бару – Opero Southkey. Тут ви знайдете чудові місця для ділових зустрічей із невимушеною та формальною атмосферою, а коли потрібно відсвяткувати успішну угоду, вирушайте до зони відпочинку біля басейну або приватного простору Vero, де пропонують кальяни та напої преміум-класу. Номери готелю просторі та лаконічні, оформлені в сучасному стилі, що забезпечує комфорт. Номери різняться наповненням, а не стилем, тож обирайте розмір ванної кімнати та ліжка.

Ландшафтний басейн і фітнес-клуб додають релаксу, мобілізуючи вашу енергію до наступного дня. Ресторан Oliva Cafe розташований прямо в лобі, що дозволяє заощадити час на поїздки ліфтом і насолоджуватися смачними стравами від бранчу до вечері. CALIGO Bar and Lounge – елегантний притулок для двох із будь-якою метою зустрічі. Насолоджуйтесь смаками чудової короткої зупинки в Opero Hotel Southkey.

Модна сцена Джохор-Бару в одному з найкращих готелів для короткої зупинки. Джерело: https://www.marriott.com/ Модна сцена Джохор-Бару в одному з найкращих готелів для короткої зупинки. Джерело: https://www.marriott.com/

St. Giles Southkey – серед модних тусовок міста

Розташування готелю в комплексі Mid Valley Southkey визначає ваші активності та враження. Близькість до торговельного центру та конгрес-центру спонукає до шопінгу перед поверненням додому та створення кількох приємних спогадів. Обирайте зупинку від міського притулку до просторих Premier Suites, щоб комфортно залишити валізи. Якщо шопінг вас зовсім не приваблює, не йдіть далеко – The View Lounge Bar стане місцем для відпочинку та розслаблення.

Конференц-зали готелю ідеально підходять для ділових зустрічей, переговорів, укладання угод і внутрішніх корпоративних заходів. Готель акцентує увагу на безпеці та приватності гостей.

Ландшафтний басейн розкішний для сімейних розваг і відпочинку пар. Приголомшливі краєвиди міста та зелений простір усередині сприяють релаксу. St. Giles Southkey – чудовий готель для однонічної зупинки в Джохор-Бару незалежно від часу доби.

Розкішний відпочинок у готелі Джохор-Бару. Джерело: https://www.frasershospitality.com/ Розкішний відпочинок у готелі Джохор-Бару. Джерело: https://www.frasershospitality.com/

Hotel Capri by Fraser – зупинка для шопінгу та масажів

Хто знає, що саме вам знадобиться після черг і тяганини на митниці? Шопінг і масажі чудово підходять для перемикання або розслаблення. Зупинка біля Capri дозволить знайти заняття для двох чи чотирьох осіб одночасно, незалежно від віку.

Простір готелю дуже елегантний, із люстрами, що буквально ширяють у повітрі на тонких нитках, і гармонійними кольоровими гамами. Номери варіюються від студій до приватних спалень. Обираючи Premier, ви отримуєте обідню зону з міні-кухнею та холодильником, вітальню, спальню з великим ліжком і панорамну ванну з глибокою ванною біля вікна.

Кілька басейнів дозволяють розділити сім’ї з дітьми та тих, хто прагне спокійної самотності. Цілодобовий фітнес-центр дає змогу підтримувати здорові звички в зручний для вас час.

Чудовий сніданок у форматі шведського столу подається в ресторані Capricious, його страви та краєвиди надихають. Оновлення до Club Lounge додає вишукане місце для відпочинку з напоями та закусками. Hotel Capri by Fraser має всі шанси стати вашою улюбленою зупинкою в Джохор-Бару перед поверненням із відпустки.

П’ятизіркова зупинка з привабливою пропозицією в Джохор-Бару. Джерело: https://www.marriott.com/ П’ятизіркова зупинка з привабливою пропозицією в Джохор-Бару. Джерело: https://www.marriott.com/

Hotel Renaissance – розкішний сюрприз від п’ятизіркового готелю

Так, це саме він. Ваш корабель п’ятизіркової розкоші за половину ціни. Що може бути кращим продовженням відпустки, ніж зупинка на курорті, навіть якщо лише на день? Тут ви знайдете розкішно елегантні номери, панорамні вікна з видом на велику воду та чудові пропозиції прямо біля басейну.

Готель наповнений сімейними та романтичними враженнями, діловими локаціями та зонами відпочинку. Чи вдасться все спробувати за 24 години – невідомо, але доведеться скласти список пріоритетів.

Гастрономічна сцена представлена невимушеним BLD Café, де можна пообідати привабливими наборами шведського столу. Wang Li Chinese Restaurant зробить зустріч особливою та порадує численними стравами з морепродуктів. Привітний простір Ren’s проведе дегустацію пива, пропонуючи найкращі закуски до хмільного продукту. А бар біля басейну створить безтурботну курортну атмосферу. Насолоджуйтесь безсоромною розкішшю Renaissance Hotel, одного з найкращих готелів Джохор-Бару.

Просторі номери для комфортної зупинки в Джохор-Бару. Джерело: https://www.ihg.com/ Просторі номери для комфортної зупинки в Джохор-Бару. Джерело: https://www.ihg.com/

Holiday Inn Hotel – небесний рівень із високими оцінками

Любителі розваг і занять без необхідності залишати одну локацію оцінять коротку зупинку в Джохор-Бару. Готель виправдовує свої високі оцінки як за сервіс, так і за наповнення. Різноманітні гастрономічні сцени дозволяють влаштувати гастротур, розширюючи кулінарні вподобання. Зони відпочинку з келихом у руці змінюють атмосферу від тихої та приватної до веселої з живою музикою. Басейн на висоті пропонує релакс і розкішну панораму міста. Готель позиціонується як сімейна зупинка, але має всі зручності для ділових зустрічей великих компаній. Це зручна зупинка для популярних екскурсій, якщо є бажання, і абсолютно капсульна відпустка для людей, які цінують час. Яскраві та просторі номери оснащені сучасними меблями та дизайном, а також чудовими ванними кімнатами для усамітненого відпочинку. Holiday Inn Hotel – розкішна зупинка в Джохор-Бару, що задовольняє багато цілей.

Гастрономічна зупинка в Джохор-Бару. Джерело: https://www.facebook.com/ Гастрономічна зупинка в Джохор-Бару. Джерело: https://www.facebook.com/

Hotel Trove Johor – крута сучасна зупинка для любителів мистецтва

Молодий, як сама молодість. Жвава зупинка з атмосферою руху та енергії. Близько 300 номерів яскраво оформлені та декоровані. Тут ви відкриєте місцевий поп-арт та інші привабливі ідеї для майбутніх сторіз і рілз.

Номер із вітальнею чи скляною ванною – ваш вибір, але суть у тому, що можна поєднати обидва. Ви точно не пропустите можливість зануритися в насолоду від страв із усього світу в одному місці або насолодитися келихами з найнеймовірнішою подачею, гідною виступу ілюзіоніста.

Басейн і фітнес-центр розташовані поруч, що економить час і дозволяє провести пообідній час активно та розслаблено майже одночасно. Великі обладнані конференц-зали дозволяють завершити всі робочі справи, не відриваючись від насиченого графіка. Зробіть коротку зупинку в Джохор-Бару, щоб хоча б доторкнутися до зручностей Hotel Trove Johor.

Зупинка з оздоровчим спа-центром у Джохор-Бару. Джерело: https://www.hilton.com/ Зупинка з оздоровчим спа-центром у Джохор-Бару. Джерело: https://www.hilton.com/

Doubletree Hilton Hotel – розкішний спектр можливостей

Мережа готелів Hilton відома своїм масштабом розкоші та здатністю поєднувати роботу з ексклюзивною відпусткою. Doubletree Hilton Hotel у Джохор-Бару підтверджує це правило. Чотири гастрономічні сцени, майданчики для заходів, тренажерний зал, спа, відкритий басейн і окрема лагуна для дітей, сауна, джакузі та чудове розташування поруч із діловими та торговими центрами. Лише 5 хвилин від дороги до Сінгапуру можуть стати вирішальним фактором для вашого комфортного перебування.

Номери та люкси ідеально підходять для здорового сну та перезавантаження у глибокій ванні. Різноманітність варіантів задовольнить потреби різних компаній і сімей. Ви можете скористатися безкоштовним паркуванням для автомобіля, а також зарядкою для електромобілів. Не залишайте домашніх улюбленців, адже їх радо приймуть у готелі, пропонуючи різноманітні послуги для собак. Doubletree Hilton Hotel пропонує обслуговування в номерах для тих, хто обирає розкішну відпустку, не виходячи з кімнати.

Проживання в японському стилі в Джохор-Бару. Джерело: https://www.facebook.com/ Проживання в японському стилі в Джохор-Бару. Джерело: https://www.facebook.com/

Kyoto Boutique Hotel – атмосфера Японії в центрі Джохор-Бару

Подорож кількома країнами – чудова ідея для додаткових вражень у Джохор-Бару. Лише 12 номерів у цьому автентичному японському бутик-готелі гарантують, що ви не загубитеся серед натовпу, а станете центром уваги пропонованих послуг і розваг. Розкішні сучасні дизайни супроводжуватимуть вас по всьому готелю, даючи змогу милуватися, відпочивати та досліджувати.

Номери лаконічні, з великою кількістю дерева, а вся увага зосереджена на ліжках. Ванні кімнати мають глибокі раковини та скляні душові. Номери оснащені сейфами для ноутбуків і необхідним для ранкового чаю чи кави. Не пропустіть момент, щоб скуштувати японську кухню та взяти участь у чайній церемонії. Проживання в Kyoto Boutique Hotel у Джохор-Бару подарує відчуття відпустки в Японії.

Відпустка в готелі Amari по дорозі до Сінгапуру. Джерело: https://www.amari.com/ Відпустка в готелі Amari по дорозі до Сінгапуру. Джерело: https://www.amari.com/

Amari Hotel – навпроти торговельного центру City Square

Проживання в центрі Джохор-Бару дозволяє охопити багато захоплюючих і цікавих місць, залишаючись дуже мобільним у подорожах. Якщо ви прагнете нічних пригод, можете спокійно залишити валізи та дослідити околиці, де є безліч варіантів для любителів вечірок.

Сам готель – чудовий міський оазис для відпочинку та релаксу. Ресторан із панорамою міста та зоряним небом, великий басейн на терасі та зона відпочинку створять карту вашої відпустки. Насолоджуйтесь просторими номерами, деякі з яких мають прямий вихід до басейну. Хочете зробити перерву по дорозі до Сінгапуру? Зупиніться на одну чи дві ночі в одному з найкращих готелів Джохор-Бару – Amari.