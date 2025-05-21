Найкращі готелі Греції для зупинки та відпустки з приватними басейнами та морськими краєвидами

Відпустка в Греції надзвичайно різноманітна і залежить від обраного вами місця. Якщо ви обираєте острів, ваш відпочинок буде схожий на ідеалістичний пляжний будиночок для перевдягання, де в тиші та спокої під шепіт хвиль відновлюється розум. Центральна частина, очолювана Афінами, пропонує дуже пізнавальну, активну відпустку з можливістю повернення до найкращих готелів Греції для релаксу та усамітнення. Ще одна унікальна можливість – це ексклюзивні зупинки в Греції, де, оточені дикою природою, можливо, навіть у печері, ви отримаєте розкішні люксові послуги чи найкращі велнес-процедури. Щоб ваш вибір не затягнувся на годинний пошук, ми підібрали для вас топ-15 найкращих готелів Греції, де є варіанти на будь-яку мету та фантазію для відпустки.

Не турбуйтеся про трансфери, адже багато найкращих готелів Греції вирішать це питання за вас, забезпечуючи додатковий комфорт. Найкращі зупинки в Греції вже наповнені необхідними розвагами – від дитячих активностей до рекреаційних заходів, і вам не доведеться залишати їхні стіни. Однак у вас завжди буде вибір і комфортні додатки. Греція може поділитися своєю свободою та мальовничими просторами, щойно ви будете готові до її найкращих зупинок і місць для відпустки.

Розкішна сімейна відпустка в готелі Porto Zante. Джерело: https://portozante.com/ Розкішна сімейна відпустка в готелі Porto Zante. Джерело: https://portozante.com/

1. Porto Zante – Закінф

Сімейний розкішний готель у Греції, чиї зручності створюють гармонійну капсульну відпустку, навіть якщо ви чекаєте поповнення. Професійний персонал забезпечує безпеку та інтерес протягом усього часу, чи то дитяча кімната, чи розкішний спа-центр – ви завжди матимете відповіді на будь-які питання чи ситуації.

Кілька ресторанів дозволяють вибрати меню для всіх членів сім’ї та мальовниче розташування відповідно до ваших мінливих настроїв. Найкращий готель Греції у своїй гастрономії представляє дует свіжого улову дарів Іонічного моря та найкращих фермерських продуктів, щоб зробити ваш дегустаційний досвід багатим і смачним.

Номери та вілли з приватними басейнами, морськими терасами та ідеально гармонійними інтер’єрами мають додатковий бонус у вигляді персоналізованого сервісу, щоб максимально відповідати вашій уяві про відпустку.

Porto Zante пропонує можливості для додаткових пригод, чи хочете ви досліджувати сушу чи воду. Оберіть бажаний транспорт і вирушайте в захопливу подорож із професійним гідом.

Гірський притулок біля моря в готелі Kirimai, Греція. Джерело: https://www.kyrimai.gr/ Гірський притулок біля моря в готелі Kirimai, Греція. Джерело: https://www.kyrimai.gr/

2. Kyrimai – Мані

Вибираючи між відгалуженнями Пелопоннесу, ми помчимо до "золотої середини". Саме тут, у закутках Мані, розташований один із найкращих готелів Греції для відпустки. Навколишні пейзажі малюють дику спадщину природи, де людина розкидала свої святині. Kyrimai розташований у вежі 19 століття, що дозволяє зануритися в горизонти та безмежні простори. Романтика тут просякнута глибоким змістом: з одного боку – відлюдницький притулок, з іншого – ідеальна розкіш, де за всією приватністю нудьга вас не наздожене.

Між арками та сходами ви знайдете дворівневі номери, де ліжко займає центральне місце під елегантним карнизом на другому поверсі. Світлі номери підтримують історичні інтер’єри з різьбленими дерев’яними столами та кам’яним каміном. Додайте до свого комфорту балкон, адже морський пейзаж стане вашою ранковою та вечірньою традицією. Гурмани насолодяться смаками Мані сповна. На морській терасі ви зможете насолоджуватися не лише ароматом морського бризу, а й найсвіжішими уловами, приправленими чорними оливками чи сиром фета.

У найкращому місці для зупинки в Греції, готелі Kyrimai, ви зможете досліджувати все – відч підводного світу до лавандових гір. Персонал подбає, щоб ваші маршрути були цікавими, інформативними та відповідали вашим силам.

Відображення вашої розкішної відпустки на узбережжі Греції в готелі Poseidonion. Джерело: https://www.poseidonion.com/ Відображення вашої розкішної відпустки на узбережжі Греції в готелі Poseidonion. Джерело: https://www.poseidonion.com/

3. Poseidonion Grand Hotel – Спецес

Володар морів розташований прямо над своїм володінням у Балканах. З води саме місто виглядає як падаючий шлейф головного героя казки. Понад 100 років перебуваючи в авангарді, готель лише додав сучасного шарму своєму оточенню та зміцнив свою популярність. Здається, що весь цей час найкраще місце для відпустки в Греції шукало найунікальніші ресурси сучасного світу, зміцнюючи свої будівлі німецькою сталлю та прикрашаючи їх румунським деревом. Звісно, в історії Poseidonion були сумні десятиліття, але тепер це приклад гламурної та розкішної відпустки в Греції з комфортною зупинкою серед елегантно оформлених номерів.

Люкси з видом на море чи басейн і ексклюзивні номери у вежі зроблять ваше перебування більш ніж приємним і унікальним. Внутрішній двір має закритий оазис, а перед фасадом на терасі біля води розташовані ресторанні столи, де ваші гастрономічні насолоди досягнуть апогею.

Poseidonion Grand Hotel сяє в темряві, відображаючись у глибокому морі, і дарує своїм відвідувачам найяскравіший досвід відпустки в Греції.

Ваша приватна лагуна з видом на велике джерело в Греції, готель One & Only Aesthesis. Джерело: https://www.oneandonlyresorts.com/ Ваша приватна лагуна з видом на велике джерело в Греції, готель One & Only Aesthesis. Джерело: https://www.oneandonlyresorts.com/

4. One & Only Aesthesis – Афіни

Довга Афінська Рив’єра має не одне розкішне місце під сонцем, але пляж Астерія сяє люксовою перлиною, прихід якої був лише питанням часу. Вважайте, що ви опинилися в потрібному місці в потрібний час. Пишні сади вздовж берегової лінії приховують 137 бунгало, вілл і резиденцій із комфортом, що досягає ідеалів. Персоналізований сервіс дозволяє швидко охопити всі особливості курорту, наповнюючи вашу відпустку в Греції по максимуму. Один із найкращих готелів Афін оснащений першокласним спа-центром. Численні відвідувачі рекомендують спеціальний догляд за обличчям, де мед і орхідеї подарують вам феноменальне омолодження.

Ресторан Ora вражає гостей сніданками та нічними кабінками, де ви можете продовжувати насолоджуватися без зупинки. Зробіть паузу, щоб не пропустити меню від Етторе Ботріні, відзначене трьома зірками Мішлен.

Якби готелі змагалися в обслуговуванні номерів, можливо, One & Only залишився б у лідерах. Кожного гостя супроводжують два адміністратори, тож ви можете швидко записатися на теніс, отримати квитки на визначну подію чи організувати найкращі екскурсії.

Рай на відокремленому пляжі в готелі Wild Hotel. Джерело: https://thewildhotel.com/ Рай на відокремленому пляжі в готелі Wild Hotel. Джерело: https://thewildhotel.com/

5. Hotel Wild – Міконос

Знайшовши нових господарів у продовженні творців, колись затишний заклад на Міконосі перетворився на люксовий притулок Греції для ідеалістичних відпусток.

Басейн, оформлений у скелястому ландшафті, став продовженням моря, солом’яні парасольки – симуляцією пляжу, а білосніжні будівлі з розкішними номерами та люксами – немов вітрила корабля, що ось-ось пришвартується. Місцеві матеріали та вироби ручної роботи допомогли створити розкішний затишок, де кожен елемент випромінює тепло та доповнює простір. Тут здійснюється спокійна капсульна відпустка завдяки ресторану та спа-центру, а також додатковим послугам для найрізноманітніших активностей на суші, у воді та під водою. Власникам вдалося поєднати прогрес сучасного світу на кулінарній сцені, зберігши традиційні сімейні рецепти на основі домашнього сиру та щоденного улову.

Розслаблений відпочинок у найкращому місці для зупинки в Греції, готелі Wild, пропонує невимушену відпустку, де насолода складається в безперервний процес.

Розкішний маєток з активним творчим життям у Греції, готель Aristide. Джерело: https://www.hotelaristide.com/ Розкішний маєток з активним творчим життям у Греції, готель Aristide. Джерело: https://www.hotelaristide.com/

6. Aristide Hotel – Сірос

Спадщина з 9 розкішними спальними люксами може побалувати вас приватністю та зануренням у культурне життя острова, не виходячи за стіни розкішного готелю в Греції.

Креативний бутік-готель розташований у 100-річному маєтку, чиї стіни міцні, як фортеця. Деякі зовнішні елементи були відреставровані та збережені в первозданному вигляді, але інтер’єри наповнені сучасними зручностями та функціями. Одне з найкращих місць для відпустки в Греції робить ставку на екологічність, чи то ваш стіл, чи баночки з косметикою для спа-процедур.

Пориньте в відтінки зелені, увійшовши всередину. Зали наповнені кімнатними рослинами та колекцією мистецтва. Люкси мають тераси з невеликими басейнами, м’які меблі в стилі ар-деко та картини. Спіральні сходи та паркетна підлога приховують наповнені світлом локації для відпочинку за вашими схемами та активностями. Відкрийте підняті оглядові тераси, де край зливається з морем і небом, а ваша чашка кави чи келих вина може розтягнутися на півдня, чекаючи розкриття таємниці дива перед вашими очима. Aristide Hotel представляє аристократичну Грецію, де відпустки наповнені піднесеним почуттям і можливостями.

Тінистий релакс на узбережжі в готелі Onar, Греція. Джерело: https://onar-andros.gr/ Тінистий релакс на узбережжі в готелі Onar, Греція. Джерело: https://onar-andros.gr/

7. Hotel Onar – Андрос

Майже кожна будівля чи споруда в Греції має цікаву історію. Відвідавши Onar, ви дізнаєтеся про Матео Пантазопулоса, який заснував кілька притулків, і як через 20 років вони перетворилися на комфортний і розкішний готель для відпустки в Греції.

Бухта Ахла на Андросі тепер прикрашена 15 розкішними будинками та 5 повністю автономними віллами з басейнами, обслуговуванням і шикарним озелененням даху. Тут характерний гармонійний і повільний рух до пляжу і назад, адже аромат літніх страв уже витає і розпалює апетит. Готель готовий провести вас дикими стежками, щоб познайомити з флорою і фауною та дозволити освіжитися серед абсолютно дикого середовища.

Якщо ви вибиратимете, як дістатися до Hotel Onar між ґрунтовою дорогою та човном із Хори Андрос, оберіть останній варіант (за сприятливої погоди).

Готель Perivolas, вбудований у кам’яну скелю, Греція. Джерело: https://www.perivolas.gr/ Готель Perivolas, вбудований у кам’яну скелю, Греція. Джерело: https://www.perivolas.gr/

8. Hotel Perivolas – Санторіні

Коли вдається створити щось по-справжньому просте, але позачасове, це шедевр. Такими є білі вигини Perivolas Hotel. Драматична скеля, на якій розташовано одне з найкращих місць для зупинки в Греції, викликає захват видами на горизонт і вражаючими урвищами. Сімейний бізнес став способом життя, і місце наповнене теплом, комфортом і турботою про кожен ваш день. Якщо ви зможете покинути басейн на урвищах, ви відкриєте колишній винний льох, який перетворився на розкішний затишний ресторан, що подає як гурманські, так і домашні страви, після яких ви відчуєте справжнє блаженство.

Капсульний релакс забезпечується спа-центром, фітнес-залом і розширеним списком готельних послуг, які утримуватимуть вас у білих скельних печерах. Зробіть собі послугу і залишайтеся в Perivolas Hotel, Греція, якомога довше.

Сучасний комфорт серед дикої природи грецького острова, готель Rooster. Джерело: https://theroosterantiparos.com/ Сучасний комфорт серед дикої природи грецького острова, готель Rooster. Джерело: https://theroosterantiparos.com/

9. Rooster Hotel – Антипарос

Подвійне життя острова Антипарос дозволяє розкинутися серед розкоші та бути оточеним люксовими віллами і вертолітними майданчиками, а за бажання – злитися з натовпом хіпі в кемпінгу чи нічною місцевою публікою в місті, чия місткість трохи вражає, враховуючи його крихітний розмір.

Частини затоки Лівадія дико зарослі та є незайманими просторами, які змусять ваш погляд напружитися, розглядаючи об’єкти на горизонті. Найкращий готель для зупинки на грецьких островах, Rooster, закутаний у пейзажі та зливається з дикою різноманітністю трав. Притулок ідеальний для конфіденційної відпустки чи втечі удвох. Сім’ї також насолодяться наповненням і простором. Готель пропонує велнес-ретрит, що означає спа-процедури для доповнення відпустки. Територія складається з комфортних вілл із приватними басейнами та озелененими терасами.

Інтер’єри номерів спроектовані так, щоб продовжувати відтінки гір, і наповнені всім необхідним для персоналізованого релаксу, включно з літніми кухнями та душами на відкритому повітрі.

Ваш велнес доповнить еко-меню, де натуральність інгредієнтів відіграє ключову роль, а талант шеф-кухаря задає тон горизонту насолод і смаків. Rooster – це унікальний досвід для всіх віків, який точно змусить вас захотіти повторити.

Ідеальна відпустка на грецькому острові в резиденції Vasilikos Home. Джерело: https://www.facebook.com/ Ідеальна відпустка на грецькому острові в резиденції Vasilikos Home. Джерело: https://www.facebook.com/

10. Hotel Vasilicos – Санторіні

Цей компактний готель із 8 люксами в Греції колись був літньою резиденцією великої та дружньої сім’ї. Зберігши атмосферу, друге покоління власників змогло перетворити локацію на одне з найкращих місць для зупинки в Греції, потрапивши до багатьох топ-10.

Будинок прикрашений терасами та панорамними вікнами, які цілодобово транслюють морський пейзаж. Сімейна атмосфера підтримується збереженими скарбами у вигляді домашньої пахлави чи стопки книг на тумбочці. А персоналізована розкіш проявляється в рушниках у формі листя метросидероса. Біло-білі номери наповнені світлом і сучасними зручностями, а тераси з виходом допомагають розширити ваш і без того комфортний простір. Лавандовий колір, обраний для інтер’єрів готелю, пронизує всюди, особливо коли пейзаж починає наповнюватися лавандовими квітами. Вино, вирощене на сусідніх схилах, обов’язково потрапить на ваш стіл, як і крафтові сири. Разом це найкращий тандем для дегустації. Hotel Vasilicos пропонує приємну відпустку, наповнену гостинністю та розкішним комфортом.

Високий рівень комфорту та розваг у мережі готелів Four Seasons у Греції. Джерело: https://www.fourseasons.com/ Високий рівень комфорту та розваг у мережі готелів Four Seasons у Греції. Джерело: https://www.fourseasons.com/

11. Four Seasons Astir Palace – Афіни

Ті, хто знайомий із однією з найкращих готельних марок Four Seasons, розуміють, що отримають високий рівень комфорту та насолоди. Тому популярність цієї зупинки в Афінах, Греція, не дивує.

Що унікального бренд вигадав для Афін? На одній території реалізовано три типи відпочинку одночасно: спокійний, жвавий і прихований. Це забезпечується поділом готелю на два крила та секретну зону. Arion чекає на тих, хто любить відпочивати, а Nafsika – для тих, хто хоче завжди бути в центрі подій. Для тих, хто прагне повної приватності, готель пропонує бунгало з повним обслуговуванням, заховані серед зелені. Перш ніж усамітнитися, варто дослідити відомі ресторани та бари, де Мартін Брудницький, відзначений зіркою Мішлен, творить дива з їжею. Спа-центр пропонує цілющі та омолоджуючі процедури, додаючи до кожної морські терапії. Four Seasons Astir Palace може бути місцем для відверто багатих, але коли це було недоліком?

Відокремлені вілли в готелі Kalesma, Греція. Джерело: https://www.kalesmamykonos.com/ Відокремлені вілли в готелі Kalesma, Греція. Джерело: https://www.kalesmamykonos.com/

12. Hotel Kalesma – Міконос

Така щирість і простота, яка виглядає як щось дуже дороге та комфортне, вводить у легкий гіпнотичний стан із першого разу. Мозок відчайдушно хоче зрозуміти, як такі прості лінії трансформуються в розкіш. Поєднання небілених ангарів і необробленого пісковика з диким мармуром і деревом, прикрашеним античністю, малює приголомшливу картину релаксу для відпустки. Усі простори, незалежно від розміру (великі чи дуже великі), мають приватні басейни та додаткові зони відпочинку. Загальна зона допомагає знайти цікаву компанію на відпустці та сидіти під зірками з келихами та гітарою до ранку. Будьте обережні, адже один із власників розкішного готелю в Греції любить пригощати гостей, забезпечуючи високий рівень гостинності та турботи.

Hotel Kalesma – це ідеалістична капсульна відпустка в Греції серед розкішної природи.

Релакс на горизонті Греції в готелі Amanzoe. Джерело: @amanzoe Релакс на горизонті Греції в готелі Amanzoe. Джерело: @amanzoe

13. Hotel Amanzoe – Порто Хелі

Греція в усій своїй красі, спадщині та розкоші. Колони, мармур, грубий камінь і чиста вода створюють відчуття Олімпу, але так і задумано. Немов ви занурюєтеся в історію Греції та формуєте власну легенду. Легке піднесення не покидає вас перші пару днів, поки ви не усвідомлюєте, що це створено для вас, і ваше завдання – скористатися всіма перевагами, які пропонує це розкішне місце для відпустки в Греції.

Лаконічність номерів прикрашена об’ємом і кількістю. Величезні лоджії, ванні кімнати для двох, кілька гардеробних, розширений міні-бар, чотири співробітники на одного гостя – усе, щоб ви почувалися велично, значимо та комфортно. Потрапивши в таку гармонійну тиху атмосферу, ви починаєте цінувати релаксацію, яку забезпечує уповільнена тиша вашої відпустки.

Amanzoe Hotel володіє приватним пляжем і мальовничими садами, де ви зриватимете фрукти прямо з дерева.

Відпустка на узбережжі на скелі в Греції, готель Meliss. Джерело: @Melissa Andros Відпустка на узбережжі на скелі в Греції, готель Meliss. Джерело: @Melissa Andros

14. Melisse Hotel – Андрос

Дуже часто грецькі літні гостьові будинки перетворюються на прекрасні бутік-готелі, де можна відпочити в приватності, отримуючи максимум турботи, тепла та гостинності. Будинок Аллегри Поміліо підтверджує це правило. Притулок розрахований лише на 12 осіб, що означає, що ніхто не заважатиме вашому розслабленому дню. Об’єкт захований від сторонніх очей, але наділений такими мальовничими видами, що може здатися, ніби ви на якийсь час відрізані від світу. Насолоджуйтесь усамітненим плаванням, чи то в двох лагунах на території, чи в затишному місці між скелями.

Тут ви можете насолоджуватися кулінарією сповна. Сама Мелліс, власниця готелю, проводить їстівні майстер-класи з підліткового віку. Її пристрасть перетворюється на атмосферні вечірні вечері чи сніданки для особливого початку вашого розслабленого дня.

Морські розваги під час популярної відпустки в Греції в готелі Ammos. Джерело: https://www.booking.com/ Морські розваги під час популярної відпустки в Греції в готелі Ammos. Джерело: https://www.booking.com/

15. Ammos Hotel – Крит

Сім’ї часто подорожують на Крит, адже місцеві заклади радо розважають молодших туристів, не забуваючи про комфорт дорослих. Ammos зосереджений на дітях. Потреби різних вікових груп враховані в комфорті, зручностях і навіть атмосфері. Звісно, дорослі не залишаться осторонь, але Ammos відкрив просту істину, яку ми успадковуємо: чим більше розважаєте дітей, тим більше відпочивають дорослі. Меню пропонує широкий вибір як для гурманів, так і для "складних їдців".

Ігрова кімната забезпечує 6 годин безкоштовного нагляду на день, а басейни повні надувних іграшок, щоб довго гуляти у воді. Численні сім’ї, які повертаються до Ammos щороку, – найкращий доказ ефективного підходу до відпустки в чудовому місці для зупинки в Греції.