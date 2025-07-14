Найкращі місця Французької Рив’єри: місто парфумів, середземноморські острови, червоні скелі та мальовничі села

Основні заняття під час відпустки на Французькій Рив’єрі здебільшого пов’язані з чудовими пляжами, водними видами спорту та активним нічним життям. Однак цей чарівний регіон на південному сході Франції може відкрити й інші сторони залежно від сезону та побажань мандрівників. Лазурний берег також пропонує захопливі фестивалі, мальовничі походи в Альпах, барвисті традиційні ринки, гарні краєвиди під тінистими кронами високих сосен та багато інших привабливих речей. Отримайте натхнення з нашого путівника та ознайомтеся з топ-10 занять на Французькій Рив’єрі, щоб спланувати яскраву подорож, сповнену незабутніх спогадів.

1. Прогулянка типовим південним ринком

Середземноморські ринки вражають яскравими кольорами та смаками. Джерело: Pixabay Середземноморські ринки вражають яскравими кольорами та смаками. Джерело: Pixabay

Середземноморські ринки — це вражаюче видовище, сповнене насичених смаків, ароматів і кольорів завдяки яскравим прилавкам із фруктами, овочами, травами та ароматними спеціями з усього світу. Одне з найцікавіших місць для відвідування на Французькій Рив’єрі, наповнене гамором, — це ринок Кур-Салея. Простір навколо цієї вулиці з вівторка по суботу заповнений наметами з барвистими тентами, де продають фрукти, овочі та квіти. Саме квіткові прилавки зробили цей ринок особливо відомим. Оскільки в районі на початку XX століття було багато квіткових полів, цей базар вважається найстарішим у своєму роді. Вибір фруктів і овочів не такий різноманітний, як квіткові композиції, але кожен продукт тут представляє перевірені інгредієнти місцевої кухні. Прогуляйтеся спокійно між прилавками, щоб спробувати різноманітні сезонні продукти та місцеву вуличну їжу, наприклад, сокку — страву, що нагадує оладки з нутового борошна, смажені на олії, або завітайте близько 12:30 для вигідних покупок.

2. Підніміться на вершину пагорба Коллін-дю-Шато

Колись тут стояв прекрасний замок, зруйнований на початку XVIII століття армією Людовика XIV. Сьогодні про нього нагадує лише назва цього найвищого пагорба в центрі Ніцци. Його висота становить 90 метрів, тож вам доведеться подолати багато сходинок елегантними сходами Лесаж, щоб дістатися до вершини. Ці зусилля виправдані, адже з вершини відкривається чудовий вид на місто та прибережні райони Лазурного берега. Якщо не хочете витрачати сили на підйом, скористайтеся ліфтом зі Старого міста.

Міський парк на вершині пагорба з вражаючим штучним водоспадом, пишною зеленою рослинністю, кафе та дитячими майданчиками — одне з найкращих місць для відвідування на Французькій Рив’єрі. Сядьте на одну з зручних лавок у тінистих алеях парку та насолоджуйтеся магічним видом на Затоку Ангелів. Водоспад вимикається після обіду, тож не відкладайте цю прогулянку на пізній час. Інші культові пам’ятки Французької Рив’єри на пагорбі Шато включають вежу Белланда та руїни собору Сент-Марі.

3. Подорож на чарівному поїзді

Одне з найкращих занять на Французькій Рив’єрі, про яке мало хто з туристів знає, — це поїздка на влучно названому поїзді Train des Merveilles. Поїзд TER із Ніцци везе вас у мальовничу залізничну подорож Європою через долини Пайон, Роя та Бевера з кількома вражаючими інженерними спорудами, включаючи десятки тунелів через гори, мости та віадуки над каньйонами. Поїзд курсує щодня з червня по вересень. Маршрут, створений понад 100 років тому, проведе мандрівників через найгарніші місця Французької Рив’єри та закінчується в Південних Альпах у містечку Тенде поблизу італійського кордону. Це місце називають Долиною Чудес через знайдені там наскельні гравюри бронзової доби. Взимку поїзд перетворюється на Сніговий поїзд і курсує під час шкільних канікул у Франції з кінця січня до кінця березня. Повільніша, але також цікава атмосферна подорож чекає пасажирів на паровому поїзді Train des Pignes від Ніцци до Верхнього Провансу.

4. Відвідування океанографічного музею в Монако

Чудова ідея для сімейної подорожі на Французькій Рив’єрі — Океанографічний музей, розташований на схилі гори над Середземним морем. Він відомий не лише своєю колекцією, а й архітектурою. Музей розміщений у шикарному палаці, створеному спеціально для цієї мети за наказом князя Альбера I. Він захоплювався подорожами та наукою і очолював майже три десятки наукових морських експедицій.

Колекція музею налічує понад 6 тисяч експонатів. Тут є кілька акваріумів, присвячених різним природним зонам, і тематичні зали. Це хороша ідея для занять під час подорожі Французькою Рив’єрою з дітьми. Відвідуючи цей музей, ви можете спостерігати за життям тропічних коралових рифів та їхніх мешканців, включаючи акул, пірань, морських коників та інших риб усіх форм і кольорів. Акваріум, присвячений зануренням у Середземне море, представляє понад 200 видів безхребетних регіону, таких як восьминоги, мурени та медузи.

5. День на островах Лерін

Сівши на пором у Каннах, за 10 хвилин ви опинитеся на одному з двох островів — Сент-Маргеріт або Сент-Онора. Між цими двома островами, що формують групу Лерінських островів, немає сполучення, тож ви можете відвідати лише один за раз.

Сент-Маргеріт — більший із двох островів. Виділіть щонайменше три години для відвідування, щоб побачити найкращі місця. Якщо ви хочете робити зупинки для фотографій, обіду чи купання, знадобиться цілий день. Відвідайте форт XVII століття, відомий своїм незвичайним в’язнем, людиною в залізній масці, підводний музей, дослідіть водно-болотні угіддя або влаштуйте пікнік на відокремлених пляжах. Острів Сент-Онора відомий своїм діючим абатством, де проживають цистерціанські монахи. Абатство можна відвідати з екскурсією. Обов’язково скуштуйте місцеве вино. До островів Лерін також можна дістатися морським човником із Ніцци. Популярні також круїзи на каяках і катамаранах навколо островів.

6. Ароматна подорож до Грасса

Відвідайте одні з найвідоміших парфумерних домів у світі. Джерело: Pixabay Відвідайте одні з найвідоміших парфумерних домів у світі. Джерело: Pixabay

Місто, відоме як світова столиця парфумів, розташоване недалеко від Сен-Поль-де-Ванс. Грасс внесений до списку спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй парфумерній індустрії. Тут є багато пам’яток, пов’язаних із мистецтвом створення ароматів, таких як Міжнародний музей парфумів.

Обов’язкові місця для відвідування на Французькій Рив’єрі — це історичні парфумерні фабрики. Fragonard, Molinard і Galimard відомі в усьому світі. Екскурсії на фабрики безкоштовні. Відвідайте одну або кілька з них, щоб дізнатися всі секрети та тонкощі парфумерного мистецтва — від збору квітів до створення композицій, дистиляції та розливу. Ви не лише дізнаєтеся різницю між парфумами, туалетною водою та одеколоном, але й зможете взяти участь в одному з найкращих занять — майстер-класі з створення аромату. Ви можете привезти додому пляшечку парфумів ручної роботи як сувенір із подорожі Французькою Рив’єрою. Майстер-класи платні. Також ви можете придбати аромат, виготовлений у Грассі, зі знижкою в місцевому туристичному офісі.

7. Знайдіть натхнення на мистецькій стежці

Середньовічне село Сен-Поль-де-Ванс розташоване між Ніццою та Антібом. Воно було тихим, сонним місцем, доки на початку XX століття сюди не почали з’їжджатися письменники та художники, перетворивши його на арт-центр. Сен-Поль-де-Ванс та сусідні села — це вражаюче та пишне видовище з багатьма туристичними пам’ятками Французької Рив’єри. Тут є художні галереї, невеликі оригінальні бутики та одна з провідних культурних установ світу — Фонд Маегта. Останній містить понад 100 робіт найвизначніших художників минулого століття: мозаїчні фрески Шагала, лабіринт скульптур і кераміки Міро, мозаїки Таль Коата та інші.

Підніміться на пагорб до сусідніх сіл Кан-сюр-Мер і О-де-Кан. Вони менш розкішні, але також мальовничі та можуть похвалитися цікавими мистецькими установами, такими як Музей Ренуара та Музей Грімальді.

8. Прогулянка вздовж червоних скель Естерель

Одне з найгарніших місць для відвідування на Французькій Рив’єрі — вулканічний масив Естерель, який є символом регіону. Він сформувався приблизно 250 мільйонів років тому, створивши мальовничий ландшафт із червоних скель і потоків бірюзової води. Досліджувати місцевість можна різними способами. Є багато стежок для піших прогулянок і катання на гірських велосипедах. Наприклад, похід до Пік-де-л’Урс займає близько півтори години. Більш складний маршрут Les Balcons du Cap Roux триватиме понад 4 години, але винагородить ваші зусилля чудовими краєвидами. Ви також можете оглянути скелі з моря, катаючись на каяках, човнах або займаючись снорклінгом.

Найкращий час для походів масивом Естерель — весна, коли схили вкриті полями квітів. У літні місяці спека робить прогулянки більш виснажливими, тому багато стежок закриваються через ризик лісових пожеж.

9. Досліджуйте римську спадщину у Фрежусі

Тут є багато стародавніх пам’яток римських часів. Джерело: Pixabay Тут є багато стародавніх пам’яток римських часів. Джерело: Pixabay

Місто Фрежус розташоване поблизу відомого Сен-Рафаеля і має багату спадщину, що сягає римських часів. Поїздка до цього невеликого міста — чудова можливість для культурних відкриттів і одна з найцікавіших речей на Французькій Рив’єрі для любителів історії. У давнину це був один із найважливіших портів Середземномор’я. Центральна частина стародавніх пам’яток включає відновлений амфітеатр, який колись приймав майже 12 000 осіб. Він зберігає своє первісне призначення і зараз, адже тут цілий рік проводяться вистави. Також варто побачити залишки акведука, руїни цитаделі, термальні ванни та маяк. Після історичної прогулянки ви можете провести час на місцевих пляжах або дослідити жвавий, атмосферний центр міста з численними магазинами, ресторанами та кафе.

10. Відвідайте середньовічний кантон

Ще одна мальовнича пам’ятка та одне з найкращих місць для відвідування на Французькій Рив’єрі — група сіл Пеї-де-Фаянс, розташована недалеко від Сен-Рафаеля. Сюди приїжджають, щоб уникнути натовпів Лазурного берега та насолодитися природою, атмосферою та їжею Провансу. Села на вершинах пагорбів мають свій особливий шарм, і важко обрати найвражаюче. Проте Фаянс точно входить до списку найкращих місць Французької Рив’єри. З його вузькими брукованими вуличками, що піднімаються вгору та відкривають чудові краєвиди на долину з терас, маленькими площами та затишними ресторанами біля фортечних стін, воно вважається одним із найгарніших сіл Франції. Село Фаянс зачаровує своєю автентичністю. Відвідайте фермерські ринки, історичні пам’ятки або Фестиваль хліба в липні, де місцеві жителі одягаються в старовинний одяг і випікають хліб у печі 1500-х років.