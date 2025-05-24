Найкращі місця для відвідування в Ірландії: від кам’яних фортів, стародавніх гробниць і замків до місця створення 'Титаніка' та пива Guinness

В Ірландії вам не бракуватиме місць для відвідування. Це земля неперевершеної природної краси, від суворих берегових ліній і містичних лісів до зелених пагорбів і спокійних озер. Вона також є скарбницею, наповненою природними та історичними пам’ятками. До цього додається гостинність місцевих жителів, смачна кухня та захоплюючі розваги. Скоротити список пам’яток Ірландії до кількох – завдання непросте, але ми пропонуємо вам кілька рекомендованих місць для відвідування, які дадуть загальне уявлення про країну. Можливо, саме вони спокусить вас повернутися сюди ще раз.

Долина Бойн

Ньюгрейндж – культова пам’ятка Ірландії. Джерело: Image Herbert Bieser/Pixabay Ньюгрейндж – культова пам’ятка Ірландії. Джерело: Image Herbert Bieser/Pixabay

Долина Бойн містить одні з найвідоміших і історично значущих пам’яток Ірландії. Комплекс із сорока курганів у Бру-на-Бойн у графстві Міт є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 37 невеликих курганів оточують три величезні гробниці – Даут, Наут і Ньюгрейндж. Вони належать до типу так званих коридорних гробниць: довгий вузький коридор, створений із масивних кам’яних блоків, веде до поховальної камери під курганом. Вік цих монолітів становить близько 5 тисяч років, тобто вони на п’ять століть старші за єгипетські піраміди в Гізі та приблизно на тисячу років старші за знаменитий Стоунхендж.

Ньюгрейндж – культова споруда в Ірландії та найвідоміший доісторичний пам’ятник країни. Коридор завдовжки 19 метрів із кам’яних монолітів вагою 20–40 тонн веде до поховальної камери. Ньюгрейндж виглядає найбільш вражаюче 21 грудня, у день зимового сонцестояння. Тунель орієнтований на південний схід, точне місце сходу сонця в цей день, і через спеціальний отвір над входом – вікно шириною 20 см – вузький промінь сонячного світла проникає в гробницю та яскраво освітлює її приблизно протягом 17 хвилин. Люди, які стали свідками цього дійства, називають це незабутнім досвідом.

Історія та причина створення Ньюгрейнджу нікому не відомі. Гробницю виявили в 1699 році робітники, яким потрібен був щебінь для будівництва дороги. Вони побачили вхід, але залишили його недоторканим, вважаючи, що знайшли звичайну печеру. Лише в 1962 році тут розпочалися повномасштабні археологічні розкопки, які розкрили справжнє значення пам’ятки для світу. Сьогодні Ньюгрейндж, Даут і Наут є обов’язковими для відвідування в Ірландії. На місці є відвідувацький центр, звідки починаються екскурсії.

У графстві Міт також розташований Пагорб Тари, високий пагорб, на якому знаходяться стародавні пам’ятники, такі як Камінь Долі, Курган Заручників і Фортеця Королів. Пагорб вважається стародавньою столицею Ірландії, місцем коронації та резиденцією Верховних Королів.

Недалеко від пагорба відбулася Битва на Бойні 1690 року, найбільша битва в історії Ірландії, вирішальна у Війні двох королів.

Кільце Керрі

Мандрівники, які люблять мальовничі поїздки, повинні вирушити на південний захід Ірландії. Кільце Керрі – це круговий маршрут на півострові Айвера завдовжки 111 миль. Якщо ви не знаєте, що саме відвідати в Ірландії, але хочете скласти про неї уявлення, вирушайте цим знаменитим маршрутом: на шляху ви зустрінете романтичні замки, чарівні сади, стародавні пам’ятники, колоритні міста та села. Тут бачення природної краси країни стають реальністю: приголомшливі ландшафти змінюються суворими береговими лініями, і кожен новий поворот відкриває нову пам’ятку – мальовничі озера, драматичні скелі, зелені пагорби та незаймані пляжі. Мандрівники, які прибувають у графство Керрі, переживають справжнє занурення у філософію, спосіб життя та дух Ірландії.

У місцевих топонімах, археологічних пам’ятках і визначних місцях ви всюди знайдете свідчення унікальної культури та історичної спадщини регіону. Кільце Керрі в різні періоди своєї історії було домом для стародавніх монастирських поселень і фортів, створених у Середньовіччі. Цей маршрут відкриє кам’яні бджолині хатини VI століття та руїни стародавнього монастиря на острові Скелліг Майкл, обидва з яких є об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Заплануйте відвідати кам’яні форти в Каслріг і Кагерсівін, руїни середньовічного замку Баллікарберрі, вражаючу архітектуру Меморіальної церкви О’Коннелла, Національний пам’ятник Будинок Деррінайн і навколишній Національний історичний парк.

Цей регіон також здивує мандрівників своєю живою гельською культурою. Розмірковуючи, куди поїхати в Ірландії, щоб відчути культурний колорит, зверніть увагу на села вздовж маршруту: традиційні танці, музика та історії все ще процвітають тут. Кільце Керрі проведе вас через чарівні міста, такі як Кенмар, Кілларні та Кагерсівін, кожне з яких демонструє унікальний погляд на життя, а також дозволяє насолодитися кулінарними шедеврами. Наприклад, прекрасне місто XIX століття Кенмар має низку дуже відомих і шанованих гурманських ресторанів, і саме це місто вважається єдиним в Ірландії, де кількість ресторанів перевищує кількість пабів.

Кільце Керрі популярне серед мандрівників, зацікавлених у різних формах мистецтва. У цьому районі є багато галерей і майстерень, таких як Cill Rialaig. Його також шукають любителі активного відпочинку, яким він пропонує чудові пішохідні та велосипедні маршрути, екстремальні види спорту, риболовлю, дайвінг і чудові поля для гольфу чемпіонського рівня – Dooks, Kenmare, Waterville і Killorglin.

Скелі Мохер

Скелі пропонують захоплюючі краєвиди острова та океану. Джерело: Image Tanja/Pixabay Скелі пропонують захоплюючі краєвиди острова та океану. Джерело: Image Tanja/Pixabay

Однією з найвеличніших природних пам’яток Ірландії є скеляста частина західного узбережжя в графстві Клер. Ця місцевість, названа Скелями Мохер, славиться захоплюючими краєвидами на Аранські острови, гори Маум-Турк і затоку Голуей. Ландшафт і пейзажі Скель Мохер приваблюють близько мільйона туристів щороку, а в 2016 році вони були визнані найпопулярнішою пам’яткою країни.

Скелі простягаються приблизно на 5 миль уздовж бурхливого узбережжя і сягають 700 футів у висоту. Масштаб скель і вертикальний обрив у води Атлантичного океану, що вирують унизу, створюють вражаюче видовище. Відвідувачі можуть насолоджуватися роззброюючими пейзажами, прогулюючись моховими стежками та спостерігаючи за птахами, що гніздяться на скелястих виступах. Туристичний попит на це місце жодним чином не псує вражень, і ви легко можете забути себе, переживаючи велич цих скель і навколишньої природи.

Стежте за стежками до вершини, де височіє ще одна культова пам’ятка Ірландії – Вежа О’Браєна. Кругла кам’яна споруда була створена сером Корнеліусом О’Браєном, нащадком Верховного короля Ірландії Бріана Бору, у 1835 році як оглядова вежа для мандрівників, які вже тоді вподобали це місце.

Скелі Мохер були названі одним із кандидатів на включення до списку нових Семи чудес світу, а також з’являлися в багатьох фільмах, зокрема в "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц": Гаррі Поттер і професор Дамблдор прибувають сюди, щоб дістати медальйон Горокракса з печери.

Дорога Велетнів

Ще одна з топових пам’яток Ірландії розташована поблизу міста Бушмілс, графство Антрім. Це прибережна зона, усіяна приблизно 40 000 унікальними шестикутними базальтовими колонами. Століттями це захоплююче творіння природи інтригувало відвідувачів, а сьогодні воно є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Місцевий фольклор може розповісти вам про створення цього природного дива. Згідно з легендою, Дорогу Велетнів створив легендарний велетень Фінн МакКул, який жив тут. Одного дня він викликав на бій велетня Бенандоннера, який жив по той бік моря. Але оскільки жоден човен не міг витримати вагу велетня, Фінн побудував дамбу з величезних каменів на воді, щоб Бенандоннер міг дістатися до нього. Кінець цієї легенди досить іронічний: запрошений на бій велетень виявився набагато більшим, ніж Фінн міг припустити, тому він утік із поля бою в пагорби. Там його дружина замаскувала його під немовля, і Бенандоннер злякався, побачивши це "немовля", думаючи, що батько такого "немовляти" має бути ще більшим за нього. Тож Бенандоннер утік назад до свого дому в Шотландії, не забувши зруйнувати дамбу за собою, щоб суперник раптово не наздогнав його.

Насправді причиною Дороги Велетнів є виверження вулкана, яке сталося близько 60 мільйонів років тому. Розплавлена базальтова лава, досягнувши моря, швидко охолола і затверділа, а характерна шестикутна форма утворилася природним процесом, який називається стовпчастою тріщинуватістю. Але погодьтеся, що кумедна історія про двох велетнів виглядає набагато цікавіше.

Аранські острови

Аранські острови допоможуть зануритися в місцеву культуру. Джерело: Image alessandra barbieri/Pixabay Аранські острови допоможуть зануритися в місцеву культуру. Джерело: Image alessandra barbieri/Pixabay

Поїздка до графства Голуей неодмінно приведе вас до Аранських островів: це одне з ключових місць для відвідування в Ірландії, зазначене в кожному місцевому путівнику. Аран – це загальна назва для групи з трьох островів: Інішір (Inis Oirr), Інішмор (Inis Mor) і Інішмайн (Inis Meain). Прибувши сюди, ви відчуєте, що сільське життя тут не змінилося століттями, і в деяких аспектах, таких як культурні, це дійсно так. Так, сьогодні тут є електрика та сучасні зручності, але традиції минулого ретельно зберігаються, і багато жителів заробляють на життя тими ж ремеслами, що й покоління їхніх предків.

Острів Інішмор – найбільший із трьох. Щоб дослідити його самостійно, варто взяти напрокат велосипед. Тут можна спостерігати за тюленями з оглядового майданчика, прогулятися пляжем, відвідати доісторичний кам’яний форт Дун Енгаса і побачити Зміїне лігво, природну загадкову діру в вапняку, що з’єднується з морем. По дорозі зупиніться за пінтою пива в найкращих пабах і не пропустіть мініатюрні будиночки лепреконів.

На найменшому острові, Інішір, також можна орендувати велосипед або найняти кінний віз. Тут ви знайдете прекрасні пляжі, вражаючі історичні пам’ятки, такі як поховання бронзового віку Нок Райтні, церква Святого Каомана та замок О’Браєна. Побачте культовий корабель Plassey, що зазнав аварії в 1960-х роках, і маяк Інішір на південному кінці острова, створений на початку XIX століття. І не пропустіть паби з чудовими краєвидами, такі як Tigh Ned.

Інішмайн можна дослідити пішки маршрутом Lub Dun Ferbhay. За 4–5 годин ви відвідаєте найцікавіші пам’ятки: оглядовий майданчик на краю скелі в Synge’s Chair, руїни форту Фербхай і церкви Cill Cheannanach, серед іншого. Також у вашому маршруті – котедж Teach Synge віком 300 років, де періодично жив драматург Джон Міллінгтон Сінг. Нині тут розташований музей, присвячений його життю та творчості.

Склад Guinness

Найкращі місця для відвідування в Ірландії не обходяться без пінти пінного напою. Кожен поважаючий себе турист у Дубліні повинен відвідати склад пива Guinness. Тут ви можете дізнатися деталі виробництва знаменитого пива Guinness та його історію, яка привела його до статусу одного з найвідоміших напоїв у світі та вивела на передній план ірландського експорту.

Будівля складу також примітна: її основа має форму величезної семиповерхової пивної склянки. Після екскурсії вам неодмінно захочеться спробувати напій, для чого ви вирушите на верхній поверх, де розташований веселий бар Gravity Bar. Окрім безкоштовної пінти пива, ви також отримаєте доступ до захоплюючого виду на Дублін.

Трініті-коледж у Дубліні

Найпрестижніший коледж Ірландії має бути частиною маршруту для мандрівників, які шукають архітектурно цікаві місця. Багато його величних будівель мають кілька сотень років. Його статус найкращого університету країни можуть оскаржувати деякі частини Університетського коледжу Дубліна, але в архітектурному плані йому немає рівних.

Коледж був заснований у 1592 році королевою Англії Єлизаветою I. Саме тут зберігається Книга Келлс, ілюстрований рукопис, створений приблизно в 800 році кельтськими монахами, що містить 4 Євангелія латиною. Мандрівникам варто відвідати стару бібліотеку коледжу, особливо її Довгу кімнату, яка, кажуть, була прототипом для кімнати архівів джедаїв в одному з фільмів саги "Зоряні війни".

Приєднайтесь до екскурсії, щоб дослідити коледж, адже майже кожна будівля має цікаву історію. Найкращий час для відвідування коледжу – кінець травня, після закінчення іспитів. Тоді стрес від навчання зникає, і весь коледж оживає та веселиться. Ви можете приєднатися до найпопулярніших студентських занять, наприклад, посидіти в барі Pavilion, випити пива та подивитися гру в крикет.

Буррен

Популярні місця для відвідування в Ірландії включають багато природних пам’яток. Однією з них є величезна маса скель, сформована з вапнякових карстових плит, що простягається через графства Голуей і Клер. Цей унікальний ландшафт насамперед приваблює геологів і ботаніків. Буррен може похвалитися різноманітною флорою з 635 видів середземноморських і альпійських рослин. Двадцять дві з 27 видів орхідей Ірландії проростають тут.

У регіоні також мешкають деякі рідкісні види тварин, такі як кажан малий підковик і хижа куниця, а також понад сто видів гніздових птахів. Багатство флори та фауни зумовлене поєднанням культурних і природних факторів, таких як використання традиційних методів фермерства. Значна частина Буррена є особливо охоронюваною територією.

Собор Святого Патрика

Історичний собор зачаровує своєю багатою архітектурою. Джерело: Image Bruce Emmerling/Pixabay Історичний собор зачаровує своєю багатою архітектурою. Джерело: Image Bruce Emmerling/Pixabay

Одним із місць для відвідування в Дубліні є найбільша церква Ірландії. Вважається, що поблизу собору в колодязі Святий Патрик хрестив людей, які наверталися до християнства. На згадку про цю подію була побудована дерев’яна церква, а в 1191 році зведено нинішню будівлю собору.

Собор також був місцем кількох цікавих подій. У 1742 році тут уперше виконали "Месію" Генделя, а письменник Джонатан Свіфт, автор "Мандрів Гуллівера", був його ректором із 1713 до 1745 року і похований тут. Наявність великої історичної спадщини не перетворила собор на музей. Навпаки, служби тут проводяться регулярно.

Крок-парк

Важко повірити, але цей величезний стадіон, четвертий за розміром у Європі з місткістю близько 80 000 осіб, призначений насамперед для аматорського спорту. Це штаб-квартира організації національних ігор Ірландії, Гельської атлетичної асоціації (GAA). Хокеїсти, футболісти та вболівальники цих видів спорту вважають Крок-парк своєрідним духовним домом. Ви можете відвідати стадіон із гідом і оглянути музей GAA. Але якщо ви хочете відчути азарт ірландських уболівальників, спробуйте потрапити на будь-який спортивний матч на стадіоні. Квитки найкраще купувати в травні, коли починається сезон.

Титанік Белфаст

Одним із важливих для історії Ірландії місць, яке було б цікаво відвідати туристам, є центр Титанік Белфаст, створений на честь столітнього ювілею трагічного першого рейсу "Титаніка" в 1912 році. Він розташований на місці верфі Harland & Wolff, де будувався величезний лайнер.

Титанік Белфаст розповідає історію створення корабля, його зіткнення з айсбергом і аварії після цього. Тут ви можете дізнатися про людей, які проектували та будували корабель, обставини його спуску на воду, затоплення та наслідки катастрофи, а також про різні міфи та легенди, які досі оточують "Титанік".