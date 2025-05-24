Найкращі курорти Hyatt 'все включено' по всьому світу. Знайдіть свій розкішний ретріт для сімейного відпочинку та відпустки для пар

Що може бути простішим і зрозумілішим за відпустку "все включено"? Туристичний напрямок дедалі більше схиляється до мінімальних переміщень на карті та максимального задоволення за одну оплату. Не дивно, що провідні світові курортні мережі додають до своїх пропозицій перебування "все включено". Hyatt може похвалитися величезною різноманітністю курортів "все включено" по всьому світу, які підтримують три основи ідеальної відпустки: розкіш, комфорт і найвищий рівень сервісу та розваг.

Вибір одного з готелів Hyatt "все включено" подарує вам омріяну відпустку, чи то океан, гори, чи пустеля. Завдяки широкій колекції курортів по всьому світу, Hyatt охоплює майже кожен тип відпустки та бажання. До топових курортів належать бренди Hyatt, такі як Impression by Secrets, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts і Sunscape Resorts & Spas.

Ретельне планування відпустки допомагає курортам адаптуватися до вашого темпу, бажань і регулювати інтенсивність вражень. Вибір курорту "все включено" простий, якщо усвідомити свою мету: сімейна відпустка, романтична втеча для пари чи досвід лише для дорослих.

Обирайте бренд Impression by Secrets, якщо вам до вподоби персоналізований підхід до відпустки для дорослих, або Hyatt Zilara, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas і Zoëtry Wellness & Spa Resorts – ці бренди додають можливості для велнесу та відновлення на рівні тіла, розуму й душі. Новий бренд від Hyatt, Vivid Hotels & Resorts, стане можливістю для найкращої романтичної втечі удвох або для великої компанії.

Сімейні бренди Hyatt включають Hyatt Ziva, Dreams Resorts & Spas, Sunscape Resorts & Spas і Alua Hotels & Resorts.

Розвинена система лояльності дозволяє курортам Hyatt бути постійним пунктом призначення для відпустки. Заробляйте бали та обмінюйте їх на різноманітні бонуси, які зроблять відпустку з Hyatt ще приємнішою та тривалішою.

Поки ми чекаємо на нові курорти в Греції, Болгарії, Домініканській Республіці, Мексиці та Португалії, ось поточний список 11 найкращих курортів Hyatt "все включено".

Сімейний курорт Hyatt Ziva «все включено», натхненний океаном. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/ Сімейний курорт Hyatt Ziva «все включено», натхненний океаном. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/

1. Hyatt Ziva Los Cabos, Мексика – сімейний курорт

Прибувши на курорт, ви насолоджуватиметеся можливостями, які пропонує Hyatt Ziva Los Cabos у Баї Каліфорнія. Безмежність океану зливається з блакитними водами басейнів, призначених для всіх вікових груп. Пляжна зона достатньо велика, щоб не відчувати тісноти. Розваги для дітей починаються з дитячого клубу та кімнати, де догляд за дітьми дозволяє дорослим вирушити у власні пригоди. Зокрема, є водна зона "лише для дорослих" із баром біля басейну. Аквапарк із гірками та двома водоспадами забезпечує веселий сімейний день, сповнений спусків.

Клубний рівень дозволяє отримати персоналізоване обслуговування та доступ до додаткових зон відпочинку. Бонус у вигляді знижки на спа-послуги додасть можливостей для максимального відновлення під час відпустки.

Пакет "все включено" у Hyatt Ziva Los Cabos Resort включає необмежене харчування в 7 ресторанах, безкінечні напої, включно з преміум-списком, щоденні спортивні та розважальні заходи для дітей і дорослих, а також доступ до сучасного фітнес-центру.

Комфортні номери розраховані на великі сім’ї. Кілька спалень, мебльовані балкони, кавоварка та мінібар, який поповнюється щодня напоями та закусками. Ваш комфорт можна підвищити до президентського люксу.

У цьому випадку досвід "все включено" від Hyatt має перевершити очікування. Будьте готові до додаткових приємних сюрпризів у вигляді вечері на березі океану, кількох гідромасажних ванн, дегустацій текіли та вина. Саме так працює один із найкращих курортів Hyatt "все включено" у Мексиці.

Пляжі «все включено» в Домініканській Республіці з мережею готелів Hyatt. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/ Пляжі «все включено» в Домініканській Республіці з мережею готелів Hyatt. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/

2. Hyatt Zilara Cap Cana, Домініканська Республіка – курорт "лише для дорослих"

Відлюдність цього розкішного курорту "все включено" сприяє безпечній і дуже комфортній відпустці в Домініканській Республіці. Курорт розташований на пляжі Хуанільйо з його ідеалістичним піском і мальовничою океанською панорамою, гідною Instagram. Крім того, розташування лише за 15 хвилин від аеропорту Пунта-Кани дозволить вам бути достатньо мобільними для термінових справ.

Проживання пропонується в люксах високого комфорту, і багато з 375 варіантів мають панорамні вікна з видом на океан, пляж або сам курорт. Ви можете обрати усамітнення з приватною терасою або люкси біля води. Номери клубного рівня відкривають додаткові опції та двері, наприклад, преміум-алкоголь або додатковий лаундж, а також клубний басейн.

Хто сказав, що аквапарк – це місце для дітей? На розкішному курорті Hyatt Zilara Cap Cana такі розваги доступні лише для дорослих. Ледача річка, бари біля води та 7 приголомшливих гірок подарують яскравий досвід відпочинку та приплив адреналіну.

Курорт – рай для гастрономічних фанатів. Тут є 25 ресторанів і барів (включно з партнерськими закладами курорту), де ви можете розширити свої смакові горизонти.

Уроки танців і водні види спорту зроблять відпустку сповненою веселощів. Послуга пляжного дворецького дозволяє насолоджуватися океаном, не встаючи з шезлонга на білому піску. Серед ексклюзивних заходів і послуг курорт пропонує сучасні гольф-поля, морські прогулянки, глибоководну риболовлю, екопарки, екскурсії за межі курорту. Чудовий курорт "все включено" у Домініканській Республіці, Hyatt Zilara Cap Cana, може перетворити відпустку для дорослих на здійснення бажань і примх.

Романтична сімейна відпустка «все включено» на Кюрасао. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/ Романтична сімейна відпустка «все включено» на Кюрасао. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/

3. Zoëtry Curaçao Resort & Spa, Кюрасао – місце для сімейного відпочинку

Сімейний розкішний курорт "все включено" від Hyatt на Кюрасао – це компактний ретріт із 124 люксами. Приземлившись у Віллемстаді, ви витратите лише 15 хвилин, щоб дістатися до курорту. Зустріч із пляшкою блакитного лікеру Кюрасао ознаменує початок вашої абсолютно розслаблюючої відпустки. Комплексний пакет включає комфортне розкішне проживання, кілька гастрономічних сцен, де можна насолоджуватися автентичною кухнею та напоями, цілодобове обслуговування номерів, необмежені преміум-напої, включно з мінібаром, який поповнюється двічі на день. Оновивши проживання до клубного рівня, ви отримаєте стильне привітання після прибуття, персоналізований час заїзду та виїзду, особистого консьєржа, прибирання двічі на день, підготовку ліжка, послуги прання та офіціанта біля басейну.

Спа-центр курорту має розкішне меню для вашого відновлення, омолодження та релаксу. Незалежно від того, чи оберете ви процедуру на відкритому повітрі, чи в приватному кабінеті, це завжди незабутній досвід, який залишиться з вами надовго. Одна 20-хвилинна процедура включена в пакет "все включено", інші процедури – за додаткову плату.

Найкращий курорт "все включено" від Hyatt на Кюрасао може персоналізувати вашу відпустку за вашим бажанням за допомогою екскурсій і заходів за межами курорту. Події, весілля та медові місяці також доступні на основі "все включено". Наповніть відпустку тим, чого бажаєте, з Hyatt Zoëtry Curaçao Resort & Spa.

Оточений блакитним океаном і релаксацією на Ямайці. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/ Оточений блакитним океаном і релаксацією на Ямайці. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/

4. Breathless Montego Bay Resort & Spa, Ямайка – курорт "лише для дорослих"

Зона лише для дорослих у Breathless Montego Bay Resort & Spa створена для здійснення ваших дорослих фантазій. Усі локації надзвичайно розкішні, елегантні та сексуальні. Басейни з плаваючими барами, романтичні плавучі кабінки для перевдягання, відлюдні лагуни та, звісно, дах, який підніме вас у романтичні небеса. Влаштуйтеся зручно в плетеному кошику для двох із келихами, наповненими преміум-напоями, і насолоджуйтеся видом на океан.

Обираючи серед 150 люксів, знайдіть той, що вам до вподоби, із балконом або терасою, видом на океан чи великою гідромасажною ванною. Люкси Xhale пропонують нові можливості, однією з яких є особистий дворецький. Така послуга дозволяє швидко орієнтуватися в просторі та можливостях, включаючи якомога більше у вашу відпустку. Також у пакет "все включено" входять континентальний сніданок і післяобідні закуски, VIP-зони біля басейну та на даху.

Курорт пропонує своїм дорослим гостям безліч активних пригод. Різноманітні спортивні та фітнес-заняття, медитації на заході сонця та гучні вечірки біля басейну.

Ресторани та бари курорту надають багато можливостей розширити гастрономічні горизонти та насолодитися океанськими делікатесами. Їжте та пийте скільки завгодно, адже ви обрали один із найкращих курортів "все включено" від Hyatt.

Відкрийте групові пакети перебування та активностей, щоб зробити відпустку ваших гостей необмеженою в послугах, радощах і розвагах.

Легкий подих Мексики в курортах Hyatt «все включено». Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/ Легкий подих Мексики в курортах Hyatt «все включено». Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/

5. Impression Isla Mujeres by Secrets, Мексика – відпустка "лише для дорослих"

Усе, що цінують дорослі у відпустці, можна знайти в Impression Isla Mujeres by Secrets. Ексклюзивність відчувається від самого приземлення в аеропорту до зльоту зворотного рейсу. Острів Ісла-Мухерес сам по собі є досить історичним і ексклюзивним напрямком, де серед білих пісків і екзотичних коралових рифів стоять руїни майя та 125 розкішних сучасних люксів. Поселіться прямо над океаном, щоб підсилити ефект постійним шелестом хвиль у вухах.

Атмосфера інтимного острівного ретриту змушує пари та одинаків відчувати себе центром всесвіту. Переходячи від моменту до моменту, ваші рухи сповільняться для ще тривалішого та глибшого переживання теперішнього.

Цілодобовий дворецький, наче особистий гуру, допоможе скласти бажані враження в цілісну мозаїку, гармонізуючи активності та релаксацію для збалансованої відпустки.

Ви можете їсти як у ресторанах, відкриваючи нові локації та розширюючи гастрономічні горизонти, так і в комфорті вашого номера, скориставшись цілодобовим обслуговуванням. Сім гастрономічних сцен, керованих талановитими шеф-кухарями, базуються на органічних сезонних інгредієнтах і дарах океану.

Спа-послуги розподілені по всьому курорту, і ви можете розширити досвід до хамаму, флотаріуму, чотирьох пейзажних басейнів, водної гірки заввишки 4 поверхи та басейну, що зливається з океаном.

Досвіди, можливі на острові, виходять далеко за межі курорту, як на суші, так і по воді. Що б ви не робили, це буде вишукано, розкішно та вражаюче. Impression Isla Mujeres by Secrets – один із найкращих острівних курортів "все включено" від Hyatt.

Розваги «все включено» для всієї родини в Мексиці. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/ Розваги «все включено» для всієї родини в Мексиці. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/

6. Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa, Мексика – сімейні відпустки

Сімейні курорти надають доступ до великої кількості внутрішніх послуг, і бренд Unlimited Fun від Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa є тому підтвердженням. Розташований на Тихоокеанському узбережжі Мексики, ви відчуєте всю теплоту та турботу від професійного персоналу. Більшість номерів мають панорамні види на океан і пляж і достатньо простору для розміщення великих сімей. За потреби курорт організовує суміжні номери для ще більшого комфорту. Обслуговування номерів надається без винятків, але ви завжди можете покращити комфорт, оновивши рівень сервісу.

Дитячі розваги починаються з привітних аніматорів і продовжуються в дитячому клубі, де проводяться майстер-класи та нагляд за малюками. Басейн із гірками діє як магніт для дітей, тут можна провести півдня, весело проводячи час.

Поки діти зайняті, дорослі можуть перейти до власних бонусів під сонцем, включно з баром біля басейну та ресторанами з великою кількістю тихоокеанських делікатесів. Водні види спорту додадуть дорослим екстремальних пригод і фото для Instagram. Велосипедні тури з гідом доступні для всієї родини, щоб максимізувати сімейні веселощі на найкращому курорті "все включено" в колекції Hyatt.

Спа доступне за додаткову плату, але ви можете скористатися спеціальними пакетами, щоб зробити ваш релакс регулярним і приємним за ціною. Усе, від пальців ніг до маківки, буде занурене в оновлення та релаксацію. Ви можете отримати як процедури в приміщенні, так і на березі океану, де до основної терапії додається терапія хвилями. Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa може стати пунктом призначення, до якого ви повертатиметеся знову і знову.

Отримайте ретріт «все включено» в Коста-Риці з мережею готелів Hyatt. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/ Отримайте ретріт «все включено» в Коста-Риці з мережею готелів Hyatt. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/

7. Secrets Papagayo, Коста-Рика – напрямок "лише для дорослих"

Величезна територія курорту з 202 номерами дозволяє здійснювати чарівні пейзажні прогулянки, переміщаючись між зонами відпочинку. Коста-Рика пропонує унікальну природу як на суші, так і під водою, і курорт Secrets Papagayo надає безліч можливостей для дослідження та переживань.

Оновлення до клубного рівня дорівнює досвіду "все включено". Отримайте не лише покращені зручності, а й можливість замовляти їжу в номер цілодобово, щоденне поповнення мінібару та розширений доступ до локацій і активностей. Курорт працює з акцентом на сталість, і ви отримаєте максимальну гармонію з природою, починаючи з інтер’єрів, які вас оточують.

Спа-послуги, включені у ваше перебування, надзвичайні. Ви отримаєте максимальне насичення вашого перебування на пляжі Аренілья з омолоджувальними та розслаблювальними процедурами.

Організовані денні та нічні розважальні заходи дозволять вам зануритися з головою в розкішну відпустку та піймати дзен. Басейни та офіціанти, що їх обслуговують, стають центром змінної атмосфери від лінивого релаксу до енергетичного буму.

Ви можете розширити свій досвід за межі курорту, але з прямою участю курорту. Вирушайте в екскурсії на суші та воді, і не забудьте зазирнути під воду, щоб відкрити світ вражень і яскравих емоцій. Hyatt пропонує вам Secrets Papagayo "все включено", де дорослі зачаровані здійсненням мрій.

Межі для вашої розкішної відпустки, що підходять для будь-якого віку, на курорті Hyatt в Іспанії. Джерело: https://www.booking.com/ Межі для вашої розкішної відпустки, що підходять для будь-якого віку, на курорті Hyatt в Іспанії. Джерело: https://www.booking.com/

8. Alua Suites Fuerteventura, Іспанія – для сімей, пар, компаній

Незважаючи на те, що курорт розрахований на всі вікові групи, тут є чітке розділення вікових зон. Таким чином, можна влаштувати абсолютно комфортну романтичну втечу для пар і сімейну відпустку з великою кількістю розваг.

Що об’єднує всіх – це 383 комфортні номери та кілька спільних гастрономічних сцен. Номери мають розкішні краєвиди на вибір, тож обирайте свій мебльований балкон уважно, адже це ваша можливість пережити найнеймовірніші романтичні світанки та заходи сонця. Усі інтер’єри сучасні та гармонійні, великі ванні кімнати з тропічним душем, халати, капці та косметика додадуть комфорту одразу після заїзду. Люкс Club Suite надасть ще більше розкоші, включно з вашим приватним басейном, додатковою вітальнею та доступом до ресторану в лаунджі для дорослих. Ще один приємний бонус: відсутність умов щодо заїзду та виїзду, звісно, окрім оплати за наступний день, якщо ви вирішите залишитися довше. Однак і тут є приємні моменти – якщо у вас достатньо балів, ви завжди можете обміняти їх на додаткові ночі через програму лояльності Hyatt.

Усі принади Греції в одному курорті «все включено» від Hyatt. Джерело: https://www.booking.com/ Усі принади Греції в одному курорті «все включено» від Hyatt. Джерело: https://www.booking.com/

9. Dreams Corfu Resort & Spa, Греція – для всіх вікових груп

Узбережжя Корфу в Греції отримало перлину курорту "все включено" від колекції Hyatt. Просуваючи грецьку культуру, гастрономічна сцена курорту налічує 5 різних закладів і стільки ж інтерпретацій грецьких меню. Сім барів також пропонують як місцеву винну карту, так і розширене меню з преміум-напоями, якими ви можете насолоджуватися під час перебування "все включено". Номери з розкішними видами на затоку Гувея пропонують стриманий сучасний комфорт і можливість відпочити у вашому притулку.

Щоденні заходи організовуються для дітей, які будуть як розважальними, так і освітніми. Кілька басейнів, включно з одним для малюків, дозволять навіть найменшим гостям почуватися абсолютно комфортно та бути захопленими процесом.

Курорт пропонує чудові можливості для дослідження історичних пам’яток. Ви завжди можете залишити дітей під наглядом, щоб насолодитися довгими та захоплюючими екскурсіями під керівництвом досвідчених гідів.

Спа-центр Dreams Spa готовий запропонувати додаткові денні активності, які нададуть вашому тілу терапевтичний ефект, що залишиться з вами надовго.

Dreams Corfu Resort & Spa від Hyatt – це курорт "все включено" у Греції, де відпустка означає релаксацію для всіх і не обов’язково індивідуально.

Апартаменти з видом на морський пейзаж «все включено» від Hyatt. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/ Апартаменти з видом на морський пейзаж «все включено» від Hyatt. Джерело: https://www.resortsbyhyatt.com/

10. Impression Moxché by Secrets, Мексика – досвід "все включено" лише для дорослих

Розташований у самому серці Плайя-дель-Кармен, курорт пропонує відлюдний пейзажний відпочинок, де все спрямоване на створення ідеалістичних моментів. Курорт став початком роботи бренду Impression by Secrets і став прикладом розкішної відпустки для дорослих і серйозного підходу до створення легкості у виконанні бажань. Майже 200 великих номерів, три штучні сеноти, понад 6 басейнів і 14 гастрономічних сцен дозволять вам відпочити з розмахом, оплативши все одним махом.

Спа розміщує свої столи по всьому курорту, тож пейзажна терапія супроводжуватиме вас у будь-якій локації, яку ви відвідаєте. Одна 25-хвилинна процедура включена у ваше перебування. Розкіш, огорнута природою та турботливим персоналом, забезпечить багато романтичних моментів удвох.

Після прибуття ви отримаєте безкоштовну пляшку ігристого вина та фрукти від курорту, а також ознайомлення з послугами дворецького, який стане вашим провідником у світ здійснення вражень і збалансованого релаксу. Якщо не хочете покидати номер, обслуговування номерів і подвійне щоденне поповнення мінібару здійснять це бажання. Не зупиняйтеся ні вдень, ні вночі, адже організовані заходи плавно переходять один в одного, змінюючи атмосферу та темп руху. Різноманітні водні активності та подорожі сушею доступні на курорті. Impression Moxché by Secrets – це курорт "все включено" лише для дорослих від Hyatt, де масштаб вашої відпустки залежатиме лише від ваших законних бажань.

Узбережжя Мексики для сімейних відпусток «все включено» від курортів Hyatt. Джерело: https://www.hyatt.com/ Узбережжя Мексики для сімейних відпусток «все включено» від курортів Hyatt. Джерело: https://www.hyatt.com/

11. Hyatt Ziva Riviera Cancun, Мексика – сімейний курорт "все включено"

Карибська розкіш втілена в екстер’єрах та інтер’єрах курорту Hyatt Ziva Riviera. Усе тут нагадує ідеальний підводний світ, де кожен вік знаходить щось своє. Майже 500 номерів і люксів пропонують широкий діапазон комфорту, де вершиною є президентський люкс площею понад 2000 квадратних футів.

Програма "все включено" курорту надає доступ до 9 басейнів, включно з великим оазисом із гірками та активностями для дітей прямо на пляжній зоні. Дитячий клуб із різноманітними майстер-класами, розвивальними заходами та наглядом для малюків також відкритий для вашої відпустки. Водні види спорту поділені на доступні для дітей і для дорослих, як і організовані заходи, які зростають за віком із настанням сутінків і ночі.

Гастрономічна сцена представлена кількома ресторанами, деякі доступні лише з оновленням або взагалі не для дітей. Вечеря на березі моря вже включена у ваше перебування, як і необмежені преміум-напої. Власна виноробня проводить дегустації та приносить досвід із собою.

Спа відкрите за додаткову плату для вашого щоденного релаксу, чи то масаж на березі моря, чи омолоджувальні індивідуальні процедури. Скористайтеся пропозиціями медитацій на світанку та заході сонця для казкового початку та завершення вашого гармонійного дня.

Hyatt Ziva Riviera Cancun пропонує одну з найкращих відпусток у Мексиці без додаткових витрат, включаючи підвищений комфорт і безліч занять, щоб тримати вас зайнятими та розваженими у вашому пункті призначення.