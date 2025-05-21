Найкращі бутік-готелі Лондона, Великобританія, які не залишать вас байдужими

Столиця Сполученого Королівства переповнена гламурними, блискучими та розкішними місцями, які приваблюють мандрівників з усього світу. Однак, якщо ви шукаєте щось по-справжньому особливе, ми рекомендуємо обрати прекрасні бутік-готелі Лондона, кожен із яких має власний унікальний характер і стиль, замість мережевих закладів. З майстерно оформленими номерами, оригінальними деталями та персоналізованим сервісом гості отримують безліч переваг у цих осередках моди та творчості.

Сцена бутік-готелів – це особливе місце, де відбувається інноваційний розвиток столичного сектору гостинності. Тут ви знайдете ресторани, улюблені знаменитостями, з веганськими дегустаційними меню, заняття йогою на відкритому повітрі та лобі, де збираються прогресивні молоді люди. Від дахів у стилі спекотного Лос-Анджелеса до розкішних георгіанських таунхаусів у серці міста, мінливе поле бутік-готелів відображає яскраву різноманітність Лондона, пропонуючи широкий вибір варіантів на різні смаки та бюджети. Вам залишається лише обрати місце для перебування під час подорожі до Великобританії, скориставшись наступним списком.

Prince Akatoki

Чудове місце в серці Лондона. Джерело: https://www.theprinceakatokilondon.com/ Чудове місце в серці Лондона. Джерело: https://www.theprinceakatokilondon.com/

Для справжнього дзен-досвіду в невпинній метушні Лондона ми рекомендуємо звернути увагу на цей традиційний таунхаус, розташований у Мерілебоні, що демонструє японський спокій і мінімалістичний стиль. Готель знаходиться за кілька хвилин від Гайд-парку та Мармурової арки, а залізничний вокзал Паддінгтон – трохи більше ніж за один кілометр.

Prince Akatoki пропонує 84 бездоганно оформлені номери, кожен із меблями зі світлого дерева та білосніжною високоякісною білизною, прикрашеною майстерно висушеними квітами. Апартаменти вирізняються великою кількістю природних елементів, кольорів і розкішних тканин, які ідеально вписуються в мінімалістичну концепцію закладу.

У комплексі є шикарний лаундж-бар Malt із дерев’яною обшивкою, що спеціалізується на саке та висококласному японському віскі, ідеальний для любителів коктейлів у розслабленій атмосфері. Також рекомендуємо відвідати ресторан TOKii, який пропонує сезонні ф’южн-страви.

Great Northern Hotel

Один із найкращих бутік-готелів Лондона, що пропонує гарне співвідношення ціни та якості, розташований у Кінгс-Кросс, особливо приваблюючи любителів залізниць і всього, що з ними пов’язано. Great Northern Hotel був побудований у 1854 році для обслуговування пасажирів щойно відкритого вокзалу Кінгс-Кросс, спроектованого двома роками раніше тим самим архітектором Льюїсом К’юбіттом.

Готель нещодавно відреставрували, як і район навколо нього, адже це місце залишається важливим транспортним вузлом. Тепер у цьому районі розташовані штаб-квартира Google, вражаюча Британська бібліотека, Інститут Френсіса Кріка та різноманітні ресторани й кафе.

Great Northern Hotel, що поєднує минуле й сьогодення, має 91 комфортний номер, які особливо сподобаються любителям залізниць і вікторіанської архітектури. Готель не пропонує багато додаткових послуг, але гості знайдуть домашній затишок і теплу атмосферу. Зокрема, тут немає обслуговування в номерах, але це компенсується великою коморою на кожному поверсі, наповненою тістечками, кавою, чаєм тощо.

Відповідно до розташування, у всьому відчуваються тонкі відсилання до залізниці. Наприклад, на першому поверсі будівлі розташований ресторан Plum and Spilled Milk, керований Марком Сарджентом, колишнім шеф-кухарем Гордона Рамзі. Ресторан названий на честь кольорів вагона-ресторану старого поїзда Flying Scotsman і пропонує смачні класичні страви.

Номери не менш привабливі: одномісні номери Couchette відсилають до дизайну спальних вагонів, тоді як двомісні номери Cubitt затишні та мінімалістичні, деякі з окремими ваннами. Якщо ви плануєте романтичний вікенд, рекомендуємо обрати номери The Wainscot, розташовані на верхньому поверсі. Окрім самих номерів, вражають і коридори – надзвичайно широкі та плавно вигнуті, щоб вікторіанські дами могли легко розминатися в своїх розкішних сукнях.

Mandrake

Цей розкішний бутік-готель у Лондоні розташований у самому серці міста, лише за дві хвилини ходьби від Оксфорд-стріт. Крім того, неподалік знаходяться Британський музей і Ковент-Гарден, а до лондонського Вест-Енду, наповненого численними барами, ресторанами та магазинами, можна дістатися за 15 хвилин пішки. Особливістю є сама будівля, яку займає готель: ретельно відреставрована споруда отримала нагороду RIBA Fitzrovia.

Mandrake може похвалитися ретельно підібраною колекцією творів мистецтва, а номери всередині вирізняються яскравими та еклектичними інтер’єрами. Готель має 30 стильних номерів, а також можна обрати проживання в шикарному пентхаусі або одному з трьох надзвичайних люксів. Апартаменти розташовані на чотирьох поверхах, що піднімаються від центрального двору, оточеного висячими садами з пасифлори та жасмину.

Варто відзначити чудові заклади харчування в Mandrake, зокрема:

Jurema Terrace , ресторан просто неба;

, ресторан просто неба; YOPO Restaurant and Bar , що спеціалізується на латиноамериканській кухні з південноамериканськими впливами;

, що спеціалізується на латиноамериканській кухні з південноамериканськими впливами; YOPO Bar, де можна насолодитися натуральними коктейлями ручної роботи, створеними досвідченою командою міксологів.

Зверніть увагу, що з четверга по суботу бар відкритий лише для членів; у цей час виступають діджеї та грає жива музика, тому в номерах може бути трохи шумно.

Rookery

Блукаючи мальовничими вулицями Клеркенвелла, ви зрештою натрапите на чарівний і дещо таємничий The Rookery, адже його двері добре приховані, тому їх легко пропустити. Коридор із дерев’яною обшивкою веде до старовинної зони ресепшн. Сам бутік-готель займає вдало переобладнаний георгіанський таунхаус, наповнений місцевою історією та максимально далекий від безликих і одноманітних мережевих закладів.

Кожен, хто зупиняється в елегантному та сповненому таємниць The Rookery, неодмінно потрапляє під його чари. Ви можете забронювати один із 33 індивідуально оформлених просторих номерів, прикрашених унікальними творами мистецтва. Кожен номер названий на честь персонажів із минулого Клеркенвелла, тож гості можуть не лише відпочити, а й здійснити власну подорож місцевою історією.

Наприклад, деякі люкси мають ліжка з балдахіном, величезні ванни з латунними ніжками, полиці, заповнені книгами в шкіряних палітурках, та багато інших деталей, натхненних гламуром 18 століття, які тішать око. Попри історичний шик, у The Rookery не забувають про сучасність. Зокрема, у мінібарах ви знайдете "актуальні" напої та закуски, а високоякісна косметика REN дозволить втомленим мандрівникам максимально розслабитися. Звісно, ви можете розраховувати на стабільне високошвидкісне Wi-Fi покриття. Також у вартість номера входить смачний сніданок, який можна замовити в номер.

Якщо ви плануєте романтичний вікенд або особливу відпустку, рекомендуємо забронювати розкішний дворівневий люкс Rook’s Nest, який пропонує дивовижні види на собор Святого Павла.

На території немає ресторану, але це не буде проблемою завдяки зручному розташуванню The Rookery в одному з головних "гурманських" районів столиці. Поблизу розташовані різноманітні популярні ресторани, зокрема Hix Oyster & Chop House, Zetter Townhouse.

Hoxton Hotel

Hoxton Hotel – перший модний готель у Східному Лондоні. Відтоді він здобув чудову репутацію завдяки своїм вишуканим номерам, розкішному вигляду та першокласному сервісу. Готель може похвалитися по-справжньому модним розташуванням у Шордітчі; недарма кілька років тому Soho House зайняв бар на першому поверсі.

Номери, які пропонує Hoxton, здебільшого невеликі, але добре спроектовані, з приємними деталями, як-от холодні сніданки, високошвидкісний Wi-Fi та безкоштовне свіже молоко в холодильниках. Ви також можете забронювати приватний люкс, індивідуально оформлений (люкси доступні за тією ж ціною, але за принципом "перший прийшов – перший отримав").

Після нещодавньої масштабної реновації до готелю додали оригінальний бар, а лобі поповнилося акцентними червоними шкіряними диванами та невеликою кав’ярнею. Також у 2024 році відкрився затишний мексиканський ресторан Maya. Він розташований на даху будівлі, пропонуючи смачні кесадільї, ситні тости з тунцем та багато іншого.

Hoxton Hotel знаходиться менш ніж за півтора кілометра від Ліверпуль-стріт, а станція метро Old Street – за п’ять хвилин ходьби, що забезпечує зручний доступ до визначних пам’яток столиці.

Covent Garden Hotel

До списку 14 найкращих бутік-готелів Лондона входить Covent Garden Hotel, який має безліч переваг, зокрема центральне розташування в серці театрального району. Королівський оперний театр, популярні бари, ресторани та нічні клуби знаходяться за п’ять хвилин ходьби, сконцентровані у відомих районах Лестер-сквер і Ковент-Гарден. Затишний заклад продовжує приваблювати клієнтів-знаменитостей і тих, хто потребує трохи приватності.

Номери готелю вирізняються культовим стилем Кіта Кемпа, у якому тонкі смугасті шпалери, квіткова оббивка та білосніжні м’які ковдри поєднуються з сучасними елементами. Кожен номер унікальний, але завжди включає фірмову манекенку Кіта Кемпа та шикарну ванну кімнату, оформлену дубом і гранітом. Багато люксів пропонують чарівні види на дахи Лондона. Серед ключових зручностей, доступних для гостей, такі:

кінотеатр;

тиха приватна бібліотека;

затишна вітальня;

повністю обладнаний тренажерний зал;

спа-кімната, де можна замовити косметичні процедури чи масажі тощо.

На першому поверсі розташований популярний, а тому гучний пивний ресторан Max, оформлений у паризькому стилі 1920-х, і ретро-бар із відкритими столиками, звідки влітку можна спостерігати за активним життям Ковент-Гардену.

Boundary Hotel

У рамках проєкту сера Теренса Конрана Boundary Project колишній склад був з любов’ю перетворений на щось значно більше. Його ресторани, зокрема Albion, висококласний заклад на першому поверсі, і розкішний бар на даху (один із найпопулярніших у Східному Лондоні), вражають своєю високою якістю та невимушеною атмосферою. Крім того, за рогом розташована Редчерч-стріт, улюблене місце для шанувальників шопінгу, адже тут зосереджено багато бутиків міжнародних брендів.

Цей прекрасний бутік-готель у Лондоні має лише 17 номерів, але кожен із них чудово оформлений. У кожному номері є зручне ліжко ручної роботи, а декор різноманітний – від класичних меблів до оригінальних творів мистецтва, які прикрашають апартаменти та роблять їх особливими.

П’ять дуплексних люксів також представлені в різних стилях, від морського пляжного до оновленого вікторіанського, відображаючи різні погляди Поллі Дікенс. Решта номерів (кутові номери трохи більші та мають вікна вздовж обох зовнішніх стін) оформлені з використанням різних дизайнерських технік: Міс ван дер Рое, Імс, Шейкер. Ви також можете зупинитися в чарівному номері Heath Robinson, прикрашеному ескізами складних машин від карикатуриста.

Найближчий аеропорт розташований за 12 кілометрів від готелю, а трохи більше ніж за десять хвилин ходьби ви знайдете станцію метро Ліверпуль-стріт, тож дістатися до культових пам’яток Лондона та інших бажаних локацій зручно.

Kettner’s Townhouse

Kettner’s Townhouse – один із найвище оцінених бутік-готелів у Лондоні, і він має багату історію. Один із культових закладів у Сохо був заснований у 1860-х роках. Розкішний георгіанський таунхаус пропонує 33 спальні з акцентними дизайнерськими деталями. Для бронювання доступні різні категорії номерів – від стандартних до шикарних люксів у стилі ар-деко. Kettner’s Townhouse тепер належить відомій групі Soho House, тож члени клубу можуть скористатися знижками.

Однак найбільша гордість цього комплексу – історичний ресторан, відкритий у 1867 році Огюстом Кеттнером, шеф-кухарем Наполеона III. Він розташований на першому поверсі та пропонує сезонну британську кухню з середземноморськими впливами. Меню супроводжується розширеною винною картою, що зосереджена на натуральних напоях.

Artist Residence London

Популярний лондонський бутік-готель, відзначений нагородами, – це маленький шматочок Шордітча в тихому, але зручному оточенні Пімліко. Artist Residence London, який також має філії в Пензансі та Брайтоні, розташований лише за десять хвилин ходьби від вокзалу Вікторія та метро.

Над привітним рестораном розташовані десять чудово оформлених номерів, кожен із яких прикрашений різними творами мистецтва. Усі номери оснащені телевізором, радіо Roberts, безкоштовним Wi-Fi, косметикою від англійського бренду Bramley і мінібаром, наповненим не лише алкоголем, а й типовими місцевими солодощами, такими як мигдаль або желе Rococo. Апартаменти різняться за розміром і ціною відповідно; деякі з них мають приватну ванну. Меблі в номерах поєднують старе й нове, з подушками з твіду та фурнітурою з дорогоцінних металів.

Кафе на нижньому поверсі однаково популярне серед місцевих жителів і мандрівників. Cambridge Street Café спеціалізується на сучасних європейських стравах і подає традиційні недільні печені. Інші зручності в Artist Residence London включають:

Clarendon Cocktail Cellar , дружній бар у стилі Speak Easy, розташований на першому поверсі;

, дружній бар у стилі Speak Easy, розташований на першому поверсі; гостьову вітальню;

кімнату для пінг-понгу тощо.

Готель розташований за десять хвилин ходьби мальовничими вулицями Пімліко до берегів Темзи, а менш ніж за півгодини ви можете дістатися до Біг-Бена, знаменитого Вестмінстерського абатства та інших пам’яток столиці. Крім того, поблизу розташовані популярні заклади харчування Лондона, від традиційного китайського ресторану Hunan до Hai Cenato, керованого Джейсоном Атертоном, що спеціалізується на італійській кухні.

Portobello Hotel

Говорячи про культові пам’ятки Лондона, неможливо ігнорувати цей чудовий бутік-готель у Лондоні, який користується великим попитом серед знаменитостей уже понад півстоліття. За чутками, Кейт Мосс і Джонні Депп одного разу наповнили одну з ванн Portobello Hotel шампанським, а рок-музикант Аліс Купер використовував її для розміщення свого удава. Попри ексцентричних гостей-знаменитостей, готель продовжує підтримувати невимушену, приємну атмосферу, що контрастує з легендарними витівками, які залишилися в історії.

Portobello Hotel, який має п’ять поверхів, був оснащений сучасним ліфтом, щоб рокери поважного віку могли легко дістатися до своїх номерів. На нижньому поверсі все ще працює цілодобовий бар, доступний для гостей, якщо ви хочете зануритися в ненав’язливу атмосферу вечірки.

Номери оформлені в різних темах. Наприклад, вишукана Japanese Water Garden у підвалі має такі розкішні зручності:

вишукану спа-ванну;

приватний грот;

маленький приватний сад.

Однак усі апартаменти оснащені великим вентилятором і телевізором, високими кімнатними рослинами, безкоштовним Wi-Fi, а гості мають можливість скористатися цілодобовим обслуговуванням номерів.

Hazlitt’s

Один із 14 найкращих бутік-готелів у Лондоні розташований серед чотирьох історичних таунхаусів 18 століття поблизу зеленого скверу Сохо. Hazlitt’s переносить гостей у часи георгіанського розквіту. Вільям Хезлітт, есеїст дев’ятнадцятого століття, жив (і помер) тут, і його літературну спадщину продовжують і збагачують інші гості, такі як Білл Брайсон, який залишив автографовані книги поряд із творами Теда Х’юза та Шеймаса Хіні в бібліотеці з дерев’яною обшивкою.

Варіанти розміщення включають 30 номерів, до яких ведуть скрипучі вузькі сходи. Кожен із номерів оформлений по-різному, але відповідно до традиційного стилю: куточок для читання біля вікна чи книжкова полиця, ліжко з балдахіном із різьбленим темним дерев’яним узголів’ям тощо. Щільні штори, антикварні меблі, ванни й навіть злегка похилі стіни переносять вас у минуле, а телевізори вміло приховані, щоб не псувати загального враження.

На нижньому поверсі гості знайдуть бібліотеку та лаундж-бар із самообслуговуванням. Однак головна родзинка історичного бутік-готелю – його постійний мешканець, кіт на ім’я сер Годфрі. Наявність спільного пухнастого улюбленця дозволяє гостям відчути себе героєм чи героїнею одного з романів Дікенса, перші видання яких можна позичити в бібліотеці.

Town Hall Hotel

Поєднання старого і нового. Джерело: https://www.townhallhotel.com/ Поєднання старого і нового. Джерело: https://www.townhallhotel.com/

Town Hall Hotel, розташований у Східному Лондоні, оформлений у стилі ар-деко в поєднанні з непохитним утилітаризмом, щоб створити максимально чарівну атмосферу. Цей п’ятизірковий бутік-готель у Лондоні пропонує безліч зручностей для ідеального перебування в столиці:

тренажерний зал;

бар;

великий басейн;

сучасні зони відпочинку;

обслуговування номерів;

безкоштовний Wi-Fi тощо.

Для бронювання доступний великий вибір просторих апартаментів у різних конфігураціях, включно з дивовижними люксами.

На першому поверсі Town Hall Hotel розташований популярний ресторан Corner Room, який пропонує смачні страви за розумною ціною. Шеф-кухар пропонує щоденне меню сезонних страв, черпаючи натхнення у своїй любові до вишуканої французької кухні. Крім того, рекомендуємо відвідати ресторан Da Terra, відзначений зіркою Мішлен, а якщо ви шукаєте більш неформальну атмосферу, забронюйте столик у бразильсько-італійському ресторані Elis.

Готель розташований за 20 хвилин їзди від аеропорту, а пам’ятки навколо Вестмінстера зручно доступні через метро.

Henrietta Hotel

Цей чудовий бутік-готель у Лондоні пропонує більше простору, ніж подібні заклади в столиці. Крім того, The Henrietta Hotel вирізняється висококласними зручностями, бездоганною чистотою та збалансованою дозою розкоші. Готель розташований за кілька кроків від головної площі Ковент-Гарден на однойменній вулиці. Технічно комплекс складається з двох таунхаусів, які не з’єднані між собою, але розташовані не далі ніж за десять футів один від одного.

Відповідно до розташування, внутрішні простори наповнені гламуром і особливою атмосферою. Готель, захований за непоказними дверима, дивує своїм вишуканим дизайном – від ретельно підібраних книг Роя Ліхтенштейна, Генрі Мура та Мана Рея в лобі до акцентних шпалер.

Ви можете обрати один із 18 номерів і люксів, спроектованих Доротеєю Мейлічзон, яка не побоялася використати такі вражаючі деталі, як кольорові геометричні покриття для підлоги, мармурові плінтуси чи шпалери з леопардовим принтом для вау-ефекту. The Henrietta Hotel приділяє багато уваги дизайну інтер’єру, і це дуже помітно порівняно з багатьма готельними гігантами, зосередженими у Вест-Енді. Номери оформлені в стилі ар-деко, з розкішними круглими диванами, кавовими столиками та золотими лампами. Ліжка не менш розкішні – масивні та зручні, вікна величезні, а освітлення можна регулювати самостійно. Усередині гості знайдуть добре укомплектований мінібар, добірку чаю та кави, якісний кондиціонер і прекрасно оформлену ванну кімнату.

Також рекомендуємо забронювати столик у ресторані, розрахованому на 80 місць. Сучасне італійське бістро було створене Тото Дель’Арінгом і Сільвіо Пеццаною, засновниками Italian Supper Club.

CitizenM London Shoreditch

Якщо ви плануєте пробігтися численними магазинами столиці, CitizenM London Shoreditch – найкраще рішення. Ця філія голландської мережі розташована в Шордітчі, поблизу бутиків на Редчерч-стріт, барів, нічних клубів і жвавих ресторанів. Готель можна описати двома словами – "доступна розкіш". Це відображено в елегантному декорі, який включає, наприклад, меблі Vitra у лобі, і достатню кількість зручностей, включених у вартість номера, таких як Wi-Fi, фільми та все, що є в холодильнику номера. Сніданок оплачується додатково, але є коктейльний бар, який працює цілодобово. Кожен номер має вікна від підлоги до стелі, телевізор, затемнені штори та безкоштовні туалетні приналежності.