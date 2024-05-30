Легендарну гітару Джона Леннона продали на аукціоні за 2,9 млн доларів

Гітару Джона Леннона, яка вважалася втраченою, продали на аукціоні в Нью-Йорку

Історична гітара, на якій грав легендарний музикант Джон Леннон, стала найдорожчим лотом, коли-небудь проданим на аукціоні Beatles.

12-струнну акустичну гітару Framus Hootenanny 1964 року випуску продали за майже 2,9 мільйона доларів (2,3 мільйона фунтів стерлінгів) на аукціоні в Нью-Йорку 29 травня 2024 року. Про це повідомив сайт аукціонного дому Julien's Auction.

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Гітара вважалася втраченою понад 50 років, поки її не знайшли на горищі у Великій Британії.

Це робить її одним із найбажаніших предметів колекціонування серед шанувальників Beatles.

На цій гітарі Леннон грав у фільмі "Help!" 1965 року, а також використовував її під час запису альбомів "Help!" та "Rubber Soul".

Аукціонний дім Julien's Auctions, який спеціалізується на рок-н-рольних артефактах, побив світовий рекорд з продажу сувенірів Beatles.

Попередні рекорди були встановлені за іншу акустичну гітару Леннона, продану за 2,4 мільйона доларів, та барабанну установку Рінго Старра, продану за 2,2 мільйона доларів.

"Ця гітара є не лише частиною музичної історії, а й символом стійкої спадщини Джона Леннона", - сказав Девід Гудман, виконавчий директор Julien's Auctions.

Продаж гітари Framus Hootenanny став ще одним свідченням незгасаючої популярності Beatles та їхньої музики.

Це також підкреслює зростаючу цінність предметів колекціонування, пов'язаних з гуртом.

Раніше суд Хорватії ухвалив виставити на аукціон арештовану на початку 2022 року яхту народного депутата та кума президента рф Віктора Медведчука. Виручені кошти підуть на користь України.

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