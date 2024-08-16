Курська операція добігає кульмінації: що далі?

Обрали до влади представників шоубизу, тепер всі події у нас розвиваються по законах сцени. Навіть воєнні операції.

Так от, Курська операція неухильно добігає кульмінації. Далі — розв’язка і або завершення екш-блокбастеру, або почнеться сиквел с тими ж діючими особами, але в інших обставинах.

Просто окопатися і тримати оборону — це очевидний, але не найкращій варіант. Бо там дуже складна логістика. До того ж, ворог продовжує стабільно наступати на Донбасі та інших ділянках фронту. В цих умовах утримувати плацдарм на історичній території росії — сумнівне рішення.

Згорнути наступ і війти з Курської області? Тоді автоматично виникне питання: а навіщо все це було? Навіщо переможні реляції про кількість населених пунктів та площу, яку контролюють ЗСУ, створення комендатури? Так, Курська операції вчергове зруйнувала міф про непереможність армії агресора і підтвердила потужний наступальний України. Але чи не занадто велика ціна за такі психологічні здобутки?

І зовсім погано буде, якщо ми спробуємо зачепитися, але нас витиснуть силою — з втратами наших бійців і техніки. У цьому теоретичному випадку сьогоднішня перемога перекинеться на завтрашню поразку.

Звісно, є нетривіальні варіанти продовження. При чому, наступ на Курську АЕС і сам Курськ до них не відноситься, бо сенсу у цьому ніякого. Певен, у нашому Генштабі все спланували заздалегідь. І час остаточних рішень наближається.

Війна — надскладний процес. Зокрема, і тому, що увійти в воєнну спецоперацію вкрай важко. І ще важче успішно з неї вийти.