Кринки: куди та як розширився плацдарм?

Цього тижня багатьох перетрусило повідомлення, яке неправильно було зрозуміло та інтерпретовано як завжди з елементами гострої "зради", про нібито вихід СОУ з Кринок і, як наслідок, втрати контролю на лівому березі Херсонської області.

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Что тут сказать… Отсутствие у ряда потребителей информации элементарных мыслительных способностей, вследствие рефлексии на триггеры, а не на суть написанного и приводит к таким казусам с кардинальным недопониманием.

В целом, по Крынкам напомню, что с 20 февраля, когда путин их объявил взятыми под контроль РОВ, зона плацдарма СОУ расширилась на юго-запад на 2 километра. Буквально неделю назад я отмечал, что зона контроля СОУ в Крынках планомерно и целенаправленно приближается к Козачьим Лагерям, где в брошенных домах местных жителей обосновалась 810-я ОБр МП, выжирающая последние остатки самогона.

Поэтому, просто взять и бросить шестикилометровую зону контроля, которую РОВ не смогли захватить в течение более года – что должно было случиться? Так же, интересное наблюдение – из под Крынок в течение последнего месяца приходит очень, очень мало видео с уничтоженной российской техникой.

РОВ свели к минимуму применение механизированной компоненты в районе этого, когда-то, села. Интересно, это как-то должно было повлиять на действия тактических групп РОВ? Да. И негативно, а не наоборот.

В этой связи в начале мая фиксировалось усиление тактической группы в районе Корсунки свежими силами 234-го ДШП 76-й ДШД. Банально не хватало мяса для штурмов.

И всё же, даже если себе представить такой сценарий, то потеря Крынок это не потеря всего левого берега, вдоль которого у нас не один плацдарм, но именно Крынки стали наиболее медийными, а остальные остаются в тени.

Куда и как расширился плацдарм? Скажем так, откройте всеми вами любимый deepstate и отмотайте этот район на пару дней назад. Что-то поменялось? Нет. Вот в том-то и дело, что даже самый оперативный deepstate озадачен. И это хорошо, хотя догадаться не трудно.

Отдельно отмечу, что ситуация в Крынках скажется на Мише Теплинском и, думаю, скоро он окажется на одной скамеечке с Ванюшей Поповым. Времена когда за провалы награждали и отправляли в ссылку в Сирию парадами руководить – прошли. Миша вполне бы мог свалить ещё вначале 2024-го и даже больше – 20 февраля, как героический взядун Крынок, но, похоже, жадность фраера погубила.

Слава нації!