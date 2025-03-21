Кремлівці губляться у новій реальності Трампа

За рівнем накопичення протиріч РФ стає дедалі більше схожою на Україну другого президентського терміну Кучми, який закінчився Майданом 2004-2005 р. Саме за рівнем їхнього накопичення, тоді як за іншими параметрами суттєві відмінності.

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Логика социогенезиса толкала конструкцию, созданную при Кучме, к трансформации в каком-либо направлении. Системы, сформированные Кучмой и Ельциным, были схожими и переходными, и поэтому Янукович нагло врал, когда в 2004 г. говорил про стабильность, и что оставит всё без изменений. Донецкий проФФессор мог быть не в курсе социогенеза и следовать интуиции, но советники должны были понимать – сохранить систему Кучмы без изменений нельзя. Независимо от того, сфальсифицирует результаты выборов Кивалов или нет, и будет протест или нет. Четыре года его президентства показали – регионалы толкали эволюцию в том же направлении, в котором партия путина начала тогда толкать РФ, а лукашенко уже вёл Беларусь, за что и получил прозвище "последнего диктатора в Европе".

После революционной волны 2004 г. эволюция Украины пошла зигзагами в сторону демократии, а эволюция РФ к авторитаризму в широком смысле этого слова. Каждая новая революционная волна в Украине, включая её симуляцию на выборах 2019 г., вызывала в РФ новое "закручивание гаек". Парламентские выборы, предстоявшие Украине осенью 2023 г., на которых партию "Слуга народа" поджидал провал, обещали стать четвёртой волной. Кремлёвцы должны были особо учитывать её последствия для РФ, поскольку в 2020 г. на референдуме обнулили "путина" и конституцию.

В 2021 г. после избрания Байдена они в январе "обнулили" в тюрьму ещё и Навального, непонятно зачем вернувшегося в РФ, а в апреле устроили репетицию вторжения у границ Украины, несмотря на пандемию. Байдену пришлось не только срочно созваниваться с "путиным", но и встречаться с ним в Швейцарии. Там он дал кремлёвцам полгода на переосмысление их внешней и внутренней политики. Переосмысление закончилось декабрьскими ультиматумами лаврова к США и НАТО. В январе все отвлеклись на ввод войск ОДКБ в Казахстан, но с февраля пошли предупреждения Украине о подготовке РФ вторжения.

Трамп, подталкивая Украину к прекращению огня и президентским выборам, вновь ставит кремлёвцев перед перспективой смены власти и четвёртой революционной волной, которую они надеялись предотвратить вторжением 2022 г. Не будет преувеличением утверждать, что в ХХI в. Москву по-настоящему волнуют выборы только в двух странах – в США и в Украине. На третьем месте, вероятно, Китай, но там нет выборов. Поэтому можно волноваться сколько угодно, но нельзя реально повлиять на борьбу в Политбюро ЦК КПК. Сталин ещё мог влиять, но Хрущёв уже нет.

Трамп реально напрягает кремлёвцев, притом, что улыбается, нахваливает дедов и позванивает в Москву. Интересно отметить, что Байден ничего кардинально не менял в США после Трампа, что указывает на преемственность их политики в целом. Революцию Трамп устроил лишь сейчас, чем подвергает ревизии не только линию Байдена, но и свой первый президентский срок.

Революция Здравого смысла, объявленная Трампом, – это широкая тема. Но при всей её широте российско-украинская война в ней на центральном месте. Позицией Обамы было – США должны в ней оставаться сторонним наблюдателем, болеющим за команду Украины. Почти как в футболе, даём деньги и машем. Байден, когда говорил: "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", продолжал следовать этой стратегии. Он лишь увеличил помощь, добавив в неё оружие, и стал энергичней махать флагом Украины на Рамштайне и на других трибунах.

Трамп в промежутке между Обамой и Байденом в целом следовал их стратегии и внёс от себя лишь "Джавелины", Курта Волкера и требование к Меркель свернуть "Северный поток-2". Он не хотел размораживать войну, поставленную на паузу минско-нормандским форматом, и следовал стратегии активного выжидания. Причины меньше всего следует искать в личности Трампа. Нынешняя активность Трампа по теме российско-украинской войны – это не только его инициатива, но и осознание необходимости смены стратегии в ней политменеджментом США в целом. Если бы Харрис стала президентом, то толкала бы Украину к выборам, возможно, даже энергичней, чем Трамп, и тоже сокращала бы помощь в случае отказа.

Смена верховного главнокомандующего в Украине сейчас несёт три экзистенциальные угрозы для кремлёвцев с их обнулённой конституцией и вечным "путиным".

Первая, четвёртую революционную волну в Украине совсем предотвратить вторжением не удалось, и никто сейчас уверенно не скажет, как она может отразиться на РФ. Логично, что в кремле ничего хорошего от этого не ожидают. Вторая угроза – такая смена означает изменение военной стратегии Украины и её союзников. Третья – изменение настроений в Украине, и в неприятную для кремлёвцев сторону.

В результате Трамп, добиваясь прекращения огня и выборов, отправляет РФ в новую реальность, а кремлёвцы не знают, как себя в ней вести. Пока на практике для них всё сводится к выбору – принять его предложения или отвергнуть. Отвергнуть означает пойти на неприкрытый конфликт с США, чего им не хочется. Но и принятие схемы Трампа тоже выглядит рискованно, так как кремлёвцы оказываются на минном поле без его карты.

Ситуация отчасти похожа на второй год российско-японская войны, когда Николай II в мае 1905 г. был вынужден принять предложение Рузвельта-первого и подписать в США в августе Портсмутский мир.

Начиналась всё для Московии вполне благоприятно. В 1900 г. она ввела в Маньчжурию 177 тыс. армию для подавления восстания "Боксёров" – традиционалистов, требовавших от императрицы-регентши Цыси закрытия Китая для иностранцев и возврата к исконным ценностям. Восстание началось с убийств "боксёрами" китайцев-христиан и иностранцев. В июне "боксёры" вошли в Пекин и 55 дней вместе с армией Цыси осаждали посольский квартал, который обороняли 409 солдат-европейцев и 3 тыс. китайцев-христиан. В августе в Пекин вошла 47-тысячная сводная армия восьми государств и сняла осаду. Основу ею составляла 21 тыс. японских солдат, 12 тыс. российских и 10 тыс. британских, по большей части индусов.

Затем правительство Цыси и российская армия год вели борьбу с "боксёрами", так как их центры были на севере Китая. Юг был оплотом республиканцев и модернизаторов, следовавших идеям Сунь Ятсена. В результате Цыси оказалась в сильной зависимости от Николая II и тот стал требовать признания Маньчжурии сферой своих исключительных интересов. Это не нравилось Японии и Великобритании и в 1902 г. они потребовали от расеи представить график вывода войск из Маньчжурии в связи с окончанием восстания.

Царь отказался. Более того, его армия начала скрытное проникновение в империю Корея под видом лесорубов. Японской империи это совсем не нравилось, и она готовилась к войне. Российская империя тоже готовилась, но японцы опередили и первыми атаковали в январе 1904 г. Всем известна битва при Цусиме. Меньше известно, что ещё в 1861 г. этот остров пытались захватить русские, но за японцев вступилась Великобритания.

В феврале 1905 г. после поражения под Мукденом ситуация "на земле" для россиян выглядела скверно, но силы Японии были истощены за год войны. В ставке Николая II в мае подсчитали, что для победы надо продолжить войну ещё год, потратить один млрд. рублей, за год потратили более 2 млрд., и потерять 200 тыс. солдат.

Но этот расчёт портили три фактора. Великобритания как союзница Японии, поп Гапон, эмигрировавший в Швейцарию и связавшийся с эсерами, и Рузвельт, симпатизировавший японцам и готовый "накачивать" их оружием в случае продолжения расей войны. В итоге царь в мае согласился на посредничество США и начал тайные переговоры, но боевые действия не прекратил.

После январского "Кровавого воскресенья" 1905 г., откуда бившегося в истерике Гапона вывели эсеры, он стал самым известным русским как священник, пошедший против царя. Это воспринималось как глубинная расея против самодержавия. С Гапоном искал встречи и некий Ленин.

Но советский миф – Николай II устроил войну, чтобы предотвратить революцию, не соответствует действительности. Во-первых, войну начала Япония, а не расея. Во-вторых, "Кровавое воскресенье" произошло ровно через год после начала войны. Октябрьская политическая стачка и декабрьское вооружённое восстание в Москве, считающиеся пиком революции, произошли вообще уже после подписания 29 августа в США мира с Японией.

Япония принудила Николая II к его подписанию, когда перенесла боевые действия на "исконную расею" и высадила 7 июля 14 тыс. десанта на Сахалине. За три недели боёв японцы заставили россиян там капитулировать 29 июля. Экстренная запись каторжан и ссыльных в армию в стиле Пригожина им не помогла.

После потери Сахалина царский двор смекнул – пора прекращать тянуть резину с переговорами и накапливать резервы в Маньчжурии, и уже 9 августа в США прибыла делегация во главе с Витте и 29 августа всё подписала. Рузвельт на переговорах поддержал расею и в результате Япония получила половину Сахалина, а не весь остров, и получила ноль контрибуций.

Их отсутствие вызвало возмущение, так как японцы рассчитывали: россияне заплатят за всё. В результате 5 сентября в Токио начались масштабные митинги против мирного договора и столкновения, в процессе которых разгромили 70% полицейских участков. Это повторялось и в других городах, и в январе 1906 г. премьер-министр Кацура Таро ушёл в отставку со всем кабинетом.

На россии заключение мира тоже привело к протестам и к повторному манифесту царя 17 октября о создании Госдумы. Первый манифест о "Булыгинской" Госдуме появился 6 августа по случайному совпадению за три дня до начала переговоров в США с Японией.

Внимательному аналитику несложно увидеть много параллелей с текущем ситуацией и поведением кремлёвцев, включая их реакцию на действия Трампа и Европы. Любой шаг, который сделают кремлёвцы – принятие предложений Трампа, отказ от них и продолжение затяжной войны, или её активизация, или вступление в войну с рядом стран Европы, лишь добавляет им новых проблем и усложняет контроль над ситуацией.

Поэтому в кремле смотрят на затягивание резины как на надувной круг, позволяющий держаться на плаву. Однако, упускают из виду, что воздух из него медленно, но выходит.