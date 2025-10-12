Кремль знов повернувся до старих пісень: злякалися ''Томогавок'' и бензинової кризи?

О, Кремль знов повернувся до старих пісень. Тобто - вони хочуть миру, Трамп теж хоче миру, але агресивна Україна та Європа хочуть війни. З цією важливою та брехливою заявою до ЗМІ випустили Пєскова. Ось він і каже: "Рф готова до мирного врегулювання, Трамп закликає сісти за стіл переговорів, але ЄС і Київ не хочуть"

Що це брехня - зрозуміло. Мирні перемовини ще у серпні під час багатьох зустрічей та консультацій були розібрані на деталі. І саме агресор росія виставляє нереальні вимоги. Замість того, щоб зібрати речі та піти за міжнародні кордони України, окупанти вимагають навіть не зупинки бойових дій, а віддати їм частину території, яку не змогли захопити. Таке відношення при їх можливостях не знайшло підтримку ні в кого. Тому мирних перемовин і не починають

Що трапилося? Чому несподівано Москва повертається до цієї риторики? Лякають "Томогавки" и бензинова криза? Будуть пропонувати обмін Донецької області на щось інше? Чи просто чергова спроба сподобатися Трампу за рахунок виключно мирної риторики без дій?