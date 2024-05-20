Кремль ризикує втягнути Російську Федерацію у велику війну

Рупор путінського режиму РИА новости розмістило статтю "Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин". В ній вірний соратник Путіна, голова Державної Думи РФ В’ячеслав Володін прямо погрожує Заходу, якщо той не припинить свою допомогу Україні.

Володін наголосив, що "Будь-яке використання американської та європейської зброї для нападу на мирні міста Російської Федерації вимагатиме застосування більш потужної зброї для захисту громадян нашої країни". Цікаво, де він побачив мирні міста в Росії, яка вже більше 2 років веде криваву війну на території України, знищує українські міста та села, і вбила величезну кількість мирного українського населення.

Володін зазначив, що українські законодавці намагаються переконати Сполучені Штати дозволити Києву використовувати зброю, надану США, для ударів по території Росії. "Цей шлях веде до трагедії, яка може торкнутися всього людства, – сказав він, – західні політики мають усвідомити свою відповідальність і зробити все, щоб не довести ситуацію до глобальної катастрофи".

Трагедія вже є – це війна Росії в Україні. Але не Україна починала цю криваву і жорстоку війну. Це точно в московському стилі – напасти на когось, а потім обвинувачувати у всьому жертву свого нападу. Так було в Грузії, так було в Сирії, і так нині відбувається в Україні. Схоже, що очільники Росії живуть у якомусь своєму альтернативному світі.

Цей Володін тупо озвучує наративи Путіна. Однак цікаво було б дізнатися, як це "спеціальна військова операція", раптом переросла у війну "з усім світом? Московити надто принижені своїм провалом в Україні, тому й розкручують історію про те, що вони воюють з США, Європою і НАТО. Китайська маріонетка Путін хоче здобути перемогу там, де не зможе цього зробити, тому в хід знову пішли погрози. А, як відомо – сильний ніколи не буде погрожувати, бо переконаний у своїй силі.

При цьому російські генерали добре знають, що Росія не може завоювати Україну, а її шанси виграти війну проти США і НАТО – біля нуля відсотків. Не зрозуміло, навіщо уся ця войовнича риторика путінських політичних слуг типу Володіна. Адже на даний момент Російська Федерація навіть вже не "паперовий тигр", якою її можна було вважати до початку Великої війни. Вона не більше, як великий рихлий пацюк, що поки що володіє ядерною зброєю. І не більше.

Володін мав би рацію, якби сказав, що це Путін втягнув Росію у війну із Заходом, але він вірний васал диктатора, тому неможливо було очікувати на те, щоб з його вуст прозвучав хоч грам правди. Намагаючись на руїнах СРСР побудувати нову Російську імперію, кремлівці наперед вже порахували Україну її частиною, і ніяк не можуть змиритися з тим, що цей проект зазнає краху.

Москва зробила протистояння з Америкою і Європою головним чинником своєї внутрішньої політики, і тепер їй нікуди відступати. Путін замахнувся на силову зміну сучасного міжнародного порядку, і будь-яка угода з Росією – це завжди бутафорія та обман. Про що можна домовлятися з тими, хто ніколи не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

Але коли ми говоримо про терористичну війну Росії, то тут необхідно розуміти, що мета Путіна і його злочинної камарильї не тільки знищити державність України. Він хоче відновити Російську імперію, статус РФ, як великої держави та сфери впливу, які Росія драматично для нього втратила більше як 32 роки тому, з розпадом Радянського Союзу в грудні 1991 року. І він дав це чітко зрозуміти.

По-суті – це вже Третя світова війна, тільки на початку її холодного стану. Адже минуло понад 2 роки, і немає жодної тенденції, що вона може закінчитися швидко. Крім того, допомога Китаю, Ірану і Північної Кореї Російській Федерації стала прямим втручанням, й це вже більше зрозуміло і тим, хто раніше волів би вірити, що Пекін, як він публічно декларує, дотримується нейтралітету. Згодом Китай пошкодує, що приєднався до імперіалістичних реваншистських колонізаторів. Але зараз Сі Цзіньпін вважає, що він хитріший за всіх, і усі його подальші наміри дуже важко спрогнозувати.

Викривлена імперська ментальність режиму Путіна, спонукає продовжувати звинувачувати Україну і Захід у власних злочинах. Варто пригадати, що диктатор розпочав повномасштабне вторгнення та геноцид українців після безглуздого ультиматуму Росії НАТО, вимагаючи, щоб з Північноатлантичного альянсу вийшли всі країни, які приєдналися до нього після 1997 року. І весь час Росія регулярно повторює свої ядерні загрози.

Можливо, росіянам варто задуматись над цією заявою Володіна, і визначитись, як вони насправді ставляться до того, що Путін втягнув їх в глобальний конфлікт. Єдиний спосіб зупинити такі тоталітарні держави, як Російська Федерація від захоплення інших країн, це дотиснути їх економічно. Щоб її населення нарешті відчуло на собі, що війна в Україні ведеться за рахунок різкого погіршення їхнього рівня життя та добробуту. Видно, що інакше вони нічого не зрозуміють.

По-іншому до росіян ніяк не дійде, що Путін не лише атакує і дестабілізує регіон Східної Європи. Він ще грубо порушує норми світового порядку, котрі були встановлені після Другої світової війни, а це вимагає адекватної цій загрозі відповіді. Хоча взагалі виглядає дивним, погрожувати ескалацією, коли ви вже самі давно ескалюєте.

Коли НАТО не втрутиться у цю війну, Росія знайде більш жорстокі способи вбити більше мирних українців. Людство вчиться на колишніх помилках, наслідках минулих жахливих війн. І якщо Російська Федерація змогла б знищити Україну, то наступними цілями були Грузія і Молдова. Після цього Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Можна сказати, що Путін зробив фальстарт, про який він зараз вже можливо і жалкує. Якби диктатор продовжував дотримуватися стратегії, яку він виробив для себе раніше щодо України, підтримуючи там п’яту колону, фінансуючи та засилаючи на її територію диверсантів під виглядом сепаратистів для дестабілізації Української держави, то міг би досягнути куди більших успіхів, ніж зараз. Іти ва-банк із широкомасштабним вторгненням було поганим рішенням, й тепер він застряг у війні, яка вщент руйнує всі колишні позиції, які Росія мала до того у світі.

Так само у внутрішній політиці Путін перебуває в дуже скрутному становищі. Збереження його влади тепер напряму залежить від того, як довго він буде ще спроможний вести свою терористичну війну в Україні. Якби він відступив, російські еліти перестали б прислухатися до нього і виконувати накази, що надходять з Кремля. Він потрапив у замкнуте коло, яке створив сам своїми руками.

Зараз можна з впевненістю сказати, що Заходу потрібно було діяти зовсім інакше, коли Путін переткнув межу і Московія здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну. Правилом мусила стати глобальна колективна єдність у той момент, коли будь-яка нація порушує установленні міжнародні правила і закони. Так само як після трагедії 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі всі демократичні держави повинні були оголосити війну ХАМАС. Але й цього разу нічого такого не сталося.

Кремлівці довго прикидалися хорошими хлопцями, і західники воліли цьому вірити, хоча для цього не було жодних підстав. Врешті-решт, це лише посилило бажання Путіна скористатися наївністю та недалекоглядністю Вашингтона і Брюсселя. Тепер же на Заході дотримуються стратегії дозованої допомоги, яка не тільки вбиває українців, а й в результаті коштує набагато дорожче, ніж якби допомога Україні надавалася відповідно до потреб фронту. А з диктатором потрібно боротися, як з маніяком, масовим вбивцею, який вчинив геноцид українців.

Може це для когось буде не зовсім прийнятним порівнянням, але через майже 2 тисячі років московити хочуть зробити з українцями те, що було вчинено ворогами з єврейським народом. Вигнати українців з їх власної землі.

Можливо, саме через цю призму варто розглядати війну Росії в Україні. Адже в результаті війни вже мільйони українців були змушені виїхати за кордон, а Путін мріє про те, аби їх в Україні не залишилося зовсім, щоб потім заселити наші землі пришлими росіянами. Як це вже було з євреями, коли на їхні території претендують "палестинці", які свого часу були вигадані КГБ в Москві на Луб’янці для того, щоб не дати ізраїльтянам спокійно жити і працювати у своїй процвітаючій державі.

Якщо далі продовжувати проводити паралелі між Ізраїлем та Україною, то в ХХІ столітті ісламістські терористи з ХАМАСу хочуть знищити Ізраїльську державу, а імперські терористи з Російської Федерації – незалежну Українську державу.

Захід не повинен дозволити російському божевільному ведмедю виграти війну в Україні, бо тоді диктатор продовжить вторгнення і на інші європейські землі. Не дивлячись на те, що Росія найбільша за територією країною у світі, вона одночасно є однією з найменш заселених.

Навіщо московцям ще території не зрозуміло, коли вони ніяк не можуть дати лад на тих, що вже встигли заграбастати в інших народів. Але російська патологічна жадібність підштовхує їх до все нових авантюр. І цього разу все може закінчитися цілком прогнозованим розвалом Російської Федерації.

Очевидно, що Путін ніколи добровільно не визнає свою вину. Необхідно створити для РФ таку критичну ситуацію, щоб він вимушений був вивести свої війська з окупованих українських територій. Москва розуміє тільки силу, тому сила мусить бути застосована стосовно тих, хто націлився на перекроювання наявного світового порядку. Мегаманіяка потрібно зупинити в Україні.