Кремль намагається підкупити еліти, але боїться народного невдоволення

Російська влада робить все, щоб дати можливість наближеним до лідера РФ Володимиру Путіну бізнесменам та чиновникам заробити на війні. При цьому звичайні люди в Росії продовжують біднішати, а прокремлівські аналітики намагаються зрозуміти, що може стати новим тригером суспільного невдоволення, пише СЕРА.

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Патриотические чувства и "объединение вокруг национального лидера" – далеко не единственная мотивация, которая обеспечивает лояльность элит Владимиру Путину. Недавно независимые журналисты-расследователи выяснили, что люди, связанные с Рамзаном Кадыровым и чеченскими силовиками, не только участвуют в войне с Украиной, но и торгуют зерном на оккупированных территориях. По их информации, с февраля 2022 года на захваченных землях Украины появились 892 новые сельскохозяйственные компании.

Больше половины из них зарегистрировали предприниматели из российских регионов, в том числе Али Заиев, который входит в окружение чеченских силовиков, близких к главе Чечни. За 2023 год россияне вывезли из оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна. Другой предприниматель из Чечни – Валид Корчагин, связанный с семьей соратника Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, стал совладельцем "ММК имени Ильича", созданного на базе захваченного российскими войсками украинского ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича".

В том же году его доля перешла к Алашу Дадашову, руководителю московского филиала клуба "Ахмат". При этом выручка "ММК имени Ильича" за прошлый год составила 28 млн рублей, а активы – почти 170 млн.

Параллельно с этим Государственная Дума принимает законы в пользу Росгвардии и близким к властям частных компаний. В частности, в апреле был принят закон, согласно которому Росгвардия станет оператором государственных информационных систем.

Отдельные депутаты лоббируют интересы рекламного гиганта "Рус Аутдор", которое не так давно получило право продлевать сроки контрактов на размещение рекламных конструкций на госземле до 10 лет без проведения торгов. Взамен рекламщики обязались увеличить размеры платежей в бюджет и объем размещения социальной рекламы, под которой на практике понимается "все, что связано с поддержкой специальной военной операции" (так российские власти называют полномасштабную войну против Украины – ред.).Российские олигархи, связанные с нефтегазовым бизнесом, также пока не теряют возможность зарабатывать, даже несмотря на санкции. В то время, как западные страны установили максимальную цену на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель, Россия стала создавать "теневой флот" для обхода этого потолка. Москва принялась скупать по всему миру подержанные танкеры, и к февралю 2023 года перевозками российской нефти и нефтепродуктов занимались около 600 судов. К декабрю их число выросло до 1089, и они тщательно скрывают свою связь с Москвой.

Конечно, кремлевские олигархи и крупные чиновники – не единственные, кто делает деньги на войне.

Предприимчивые россияне пытаются заработать на скупке жилья в полуразрушенном Мариуполе, а среди простых рабочих находится немалое количество людей, едущих на оккупированные территории за высокими зарплатами. Однако многие россияне до сих пор живут в крайней бедности. Как выяснилось, почти 90% российских регионов в 2023 году не выполнили путинские указы по повышению зарплат бюджетников, принятые еще 12 лет назад.

Самое сильное отставание по оплате труда у младшего медперсонала и соцработников – 16,8% и 16,9% соответственно. Экономисты признают, что бюджетный сектор попросту не успевает за инфляцией и ростом зарплат в коммерческом секторе. В то время, когда официальная статистика сообщает, что уровень бедности в федерации якобы обновил исторический минимум, специалисты поясняют, что больше трех миллионов малоимущих не были включены в эти данные.

Выпадение такого количества человек из статистики объясняется изменением методики исчисления малоимущих. Новая методика рассчитывается, исходя из среднего значения инфляции, тогда как инфляция, которая напрямую затрагивает малоимущих, намного выше. К тому же граница бедности, введенная Росстатом, оказалась ниже прожиточного минимума, что означает, что реальный уровень бедности в России еще выше.Показательно, что, даже публично не признавая тяжелые условия жизни большинства россиян, прокремлевские аналитики, тем не менее, опасаются взрывов общественного недовольства. Понимая, что сама по себе бедность редко является причиной протестных акций, они пытаются вычислить, что именно способно стать триггером народного гнева. В частности, авторы близкого к Администрации президента Telegram-канала "Незыгарь" предупреждают, что на федеральном уровне протесты могут породить события вроде новой волны мобилизации, налоговая реформа или даже резкие изменения тарифной политики.

На региональном и местном уровнях на протестные настроения, по их мнению, может повлиять любое локальное событие: угроза строительства или сохранения экологически вредных объектов; нарушение границ личного и общественного пространства граждан; межэтнические конфликты; равнодушное чиновников или конкретные последствия коррупции для людей. Авторы деловой газеты "Взгляд" полагают, что "слабым местом" России могут стать межэтнические конфликты и рост национализма – как русского, так и других народов. В свойственном пропаганде стиле они отмечают, что подобные конфликты могут быть спровоцированы только извне, "врагами России", однако признают, что их эффект может быть губителен.Таким образом, очевидно, что Кремль не уверен ни в своих элитах, ни в народе. Желая купировать нежелательные для себя процессы, власти изо всех сил стараются купить лояльность элит, создавая для них условия для обогащения на войне. В то же время они стараются заранее избежать триггеров народного недовольства, или как минимум объявить их "происками Запада". Однако это ситуация очень далека от образа "патриотической консолидации", о которой твердит кремлевская пропаганда.