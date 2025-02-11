Корейці вже не воюють за Росію: куди і чому зникли війська КНДР із курського фронту

Війська КНДР відведені від лінії фронту Курської області. ЗСУ скористалися відведенням "союзників Кремля" і позавчора відновили свої позиції на південний схід від Суджі. Але основне не це, а питання чому і куди відвели північнокорейських солдатів. Тим більше, що були різні версії. Починаючи від колосальних втрат та конфлікту між Путіним та Кім Чен Ыном, закінчуючи версією про "військову хитрість".

Насправді втрати у контингенті КНДР є. Вони суттєві, але не катастрофічні. А відведення справді проходить за побажанням Кіма. Адже той відправляв солдатів не "звільняти Курську область", а отримувати досвід сучасної війни. Тому ті загинули – не цікаві. Поранені – цікаві як носії негативного досвіду. Ті, хто вижив - позитивного. І вони, найімовірніше, незабаром навчатимуть солдатів та офіцерів у себе на Батьківщині. До речі, на користь такої версії можна згадати про факт швидкої зміни тактики застосування корейських солдатів. Вони навчалися та експериментували. А це, серед іншого, означає, що невдовзі буде новий контингент.

Така ситуація вигідна Путіну, оскільки він заощаджує своїх солдатів. А також шантажує США та КНР масштабуванням війни, у тому числі порушенням перемир'я на Коєрйському піввідстрові. Перспектива явно неприємна як у Вашингтоні, і у Пекіні. І це вже поле для роботи українських дипломатів.