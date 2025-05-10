Конфлікт Індії та Пакистану: наявність ядерної зброї не гарантує вам безпеки

Удар Індії по пакистанським авіаційним базам, одна з яких знаходиться у околицях столиці країни Ісламабаду, демонструє, що конфлікт між двома ядерними країнами, який розпочався після терористичного акту у контрольованій Індії частині Кашміру, виходить з під контролю і розповсюджується далеко за кордони спірної території.

Спостерігачі, які не могли повірити в такий поворот подій, не враховували того факту що попередні великі індійсько-пакистанські війни з боку Індії контролювалися урядами партії Індійський національний конгрес, яка продовжувала жити категоріями єдиного політичного простору навіть після того як зазнала поразки у створенні єдиної Індії і погодилася на розподіл країни на Індію та Пакистан. Але Бхаратія Джаната парті, якою керує нинішній прем’єр Нарендра Моді керується абсолютно іншим, набагато більш радикальним баченням ідеології конфлікту з Пакістаном.

Тому деякі кроки можуть бути продиктовані саме цією ідеологією, бути емоційними, помилковими і невідворотними. А для пакистанської армії не відповідати на такі кроки — значить втратити владу у країні, яка давно вже контролюється саме військовими, а не цивільними політиками.

І так, це формула можливої великої війни. Яка до того ж може продемонструвати — а це є важливим для українців – що наявність ядерної зброї ще не гарантує вам безпеки. І навіть не гарантує вам того, що по вас не буде нанесений ядерний удар.

Вона гарантує тільки одне — що ви зможете нанести ядерний удар у відповідь. Звичайно, якщо виживете.