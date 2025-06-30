Коли і де очікувати аномальну спеку в Україні: прогноз погоди

Вже почалося!

Розказують про аномальну страшну спеку, що насувається в Україну.

Хто ці джерела, які розказують - важко сказати.

Зрозуміло, що це переляк від західноєвропейської спеки.

А я ж кажу весь час - цінуймо наш український помірно-континентальний клімат)

Що я бачу своїм синоптичним оком?

"Аномальна", "страшна" спека в Україну побуде 3, 4 та 5 липня, вдень очікується в межах +28+32 градуси, на півдні, південному заході та подекуди в центрі +32+35 градусів.

Далі тридцятки побудуть у південній частині, а де ж їм ще бути? а на решті території значно стриманіше, +24+28 градусів.

Завтра липень в Україні розпочинаємо свіжою погодою із температурою повітря +20+25, на півдні до +28 градусів.

От що вже могло б вгамуватися, то це вітер - завтра знову рвучкий, з північного заходу.

У четвер аж попустить)

Дощ 1-го липня ймовірний на північному сході України. І все!

У Києві першого липня очікується вдень +20+22 градуси, вітер поривчастий, північно-західний, без опадів.

Спека у столицю прийде 3-го липня, 4-го також попече, 5-6 липня попустить, 7-8 липня знову підпікатиме, з 9-го липня знову - температурна скромність))

Не піддавайтеся пліткам, не слухайте горлопанів, чистіть простір навколо себе)