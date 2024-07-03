Кім Чен Ин сушить весла і чекає Трампа

Про відправку КНДР військ на російсько-український фронт та військово-польовий роман кремлівців з Кімом Третім можна судити за заявою МЗС РФ від 25 червня та двома заявами піскова від 1 липня. Пєскова поки що залишимо без аналізу, і подивимося, чого від цього роману хоче Кім Чен Ин.

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Заявление от МИД озвучил Андрей руденко, заместитель лаврова, который назвал договор между КНДР и РФ "своего рода предупреждением" тем странам, которые хотят военным путём изменить ситуацию на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии. Руденко и ведомство лаврова очень старались выписать текст, но вышло криво. Поэтому, чтобы никто не подумал на Китай, имеющий территориальные претензии ко всем в этом регионе, было уточнено, Республика Корея может не напрягаться, так как подразумеваем США.

У лаврова очень старались не обидеть Южную Корею и Японию, и даже не сильно обидеть США, объясняя, зачем Кремлю этот военно-полевой роман. Поэтому выставили с заявлением не лаврова, рябкова, ушакова, пескова или мидовскую Маша, а руденко, чтобы в Белом доме не подумали, что они говорят это всерьёз. При этот они сделали вид, что не видят Китай и не знают, что Южная Корея не признаёт формальной передачу ему Вторым Кимом в 1990-ые части земель КНДР. Если произойдёт объединение Кореи не в редакции Кимов, то этот вопрос будет поднят.

В Москве не заглядывают так далеко и военно-полевой роман с Кимом затеяли под 1 июля, когда РФ будет председательствовать в Совбезе ООН до конца года. Кремлёвцы надеются выжать из этого максимум и взяли перед Кимом повышенные обязательства добиться снятия с КНДР санкций ООН. Это обязательство зафиксировано в договоре, и это одна из основных причин, почему в КНДР опубликовали его сразу после подписания.

Вторая причина – Ким раскрыл перед всеми карты, чего он реально хочет от договора – снятия санкций ООН до конца 2024 г. В этом надеется не только на РФ, но и на четырёх других членов Совбеза, и готов идти на уступки. Например, закопать ядерную бомбу и не производить пуски ракет в сторону Японии. Трамп в своё время от Кима этого добился и стал первым президентом США, стоявшим на 38-ой параллели. Если Трамп вернётся в Белый дом, то план Кима выглядит реалистично. Трамп достиг понимания с Кимом, но поругался с Китаем и начал с ним торговые войны. У Байдена было всё с точностью до наоборот, но он не мог совсем подружиться с Пекином из-за наследия Трампа и позиции Си Цзиньпина в российско-украинской войне.

В этом контексте можно предположить о существовании секретного приложения к договору КНДР с РФ, направленного против Китая. Оснований достаточно.

Прежде всего, Кремль не теряет надежду добиться от Белого дома снижения поддержки Украины в обмен на присоединение РФ к антикитайской коалиции. Если США, во всяком случае администрацию Байдена, больше волнует китайская экспансия в регионе Тихого океана, чем экспансия РФ в Европе и на Кавказе, то кремлёвцы полагают, – им есть что предложить. Заодно для себя создать инструмент давления на Китай, в зависимость от которого РФ впадает не по дням, а по часам. История российско-китайского 30-летнего конфликта времён СССР известна. Это, если не заглядывать в XVII и ХIX в. Так что, для США желание РФ дружить против Китая может выглядеть вполне убедительно. Может, но не обязательно.

У Кремля есть и другие мотивы, и более практичные, чем схемы из геополитики. Эти мотивы уходят в 1860-ые, когда российские и китайские империалисты чертили между собой границу и делили "бесхозные" земли Кореи и исторической Манчжурии.

В результате нарисовали очень специфическую границу по реке Туманганг, которую в СССР в 1972 г. переименовали в реку Туманную в связи с конфликтом с Китаем. На всех местных языках её название означает река Тумена (Десяти тысяч). Но это противоречит тезису об исконной принадлежности её левого берега "исторической россии". Поэтому в Москве реку переименовали, как и всё, до чего дотягивается её рука. В англоязычных публикациях эту реку называют также Тумен или Тюмень.

Сухопутная граница между РФ и КНДР проходит по течению этой реки на длине 17 км, а затем ещё 18 км она идёт уже между КНДР и КНР по левому берегу, где владения Китая как кишка апендицита зажаты между рекой и владениями РФ. Ширина этой полосы от 0,5 до 1,5 км, и она действительно как отросток апендицита тянется вдоль реки от китайской провинции Гирин, расположенной за рекой и врезающейся в земли РФ. Царь Александр II уступил этот "апендицит" Китаю, решив, что расеи хватит и 17 км границы с Кореей, а Пекин таким способом взял Корею почти в кольцо.

Первыми неудобство от узости этого "апендицита" ощутили японцы и созданное ими в 1932 г. государство Маньчжоу-Го, в состав которого была провинция Гирин. Москва не соглашалась расширить "апендицит" на полкилометра и провести границу с Маньчжоу-Го по озеру Хасан, уступив около 4-5 кв. км земли, населённой только сусликами. В Москве считали, для сусликов принципиально жить в СССР, а не в мире, где правит капитал. В результате японцы и маньчжуры в 1938 г. попытались убедить советских пограничников уйти за Хасан как естественную линию разделения для их же удобства, но неудачно.

В 1945 г. Красная армия заняла Маньчжоу-Го и передала Гирин с "апендицитом" КНР, но Ким Первый отказался признать такое решение Москвы. В годы советско-китайского конфликта вопрос о возможности возвращения Северной Корее этого "апендицита" стал стимулом для дружбы КНДР с СССР против КНР.

Но дружбе не хватало опор на реке. В 1951 г. Сталин построил первый деревянный "Мост дружбы" в КНДР. При Хрущёве в 1959 г. вместо него возвели железный и он до сих пор единственная транспортная связь между КНДР и РФ. На мосту есть одноколейная железнодорожная полоса, по которой раз в 20 лет проезжает бронепоезд Кимов. Уровень перевозок по мосту всегда был низким и резко упал в связи с пандемией.

По наблюдениям со спутников он вырос с осени 2023 г. Тогда возле моста со стороны КНДР впервые с 1970-ых замечено возведение ангаров и складирование контейнеров. На этих наблюдениях в основном и базируются вывод о 1,5–4 млн. снарядов, вывезенных в РФ. Подсчёт гипотетический – число снарядов в контейнерах неизвестно, как и не всегда известно, что в контейнерах. В КНДР форму для армии РФ начали шить с конца 2022 г. и, возможно, никак не вывезут.

В 20 км выше по течению от моста российско-корейской дружбы находится три моста китайско-корейской дружбы. Первый из них с железнодорожным полотном начала в 1929 г. строить японская компания и завершила в 1933 г., связав корейские железные дороги с китайскими на левом берег реки Тюмень. Второй автомобильный мост в 200 м от первого в 1938 г. построила японская армия – его длинна 515 м, ширина и высота по 6 м. Во время корейской войны оба использовали для ввоза оружия из СССР и КНР через китайский "апендицит". Авиация США их не бомбила, в отличие от мостов на реке Ялу из Китая в северную Корею, чтобы не зацепить территорию СССР возле "апендицита".

В 1997 г. Китай отрыл этот пешеходный мост для туристов, а реально для "челноков" из КНР в КНДР и обратно. В результате число таких "туристов" выросло в 1997 г. с тысячи до 100 тыс. человек. Третий четырёхполосный мост для автомобилей китайцы построили в 2019 г. вблизи них.

Так что, по-настоящему крупные перевозки из КНДР в РФ могут производится по этим трём мостам, а не через хрущёвский мост. В феврале этого года Ким принял делегацию КПРФ во главе с зюгановым, с которой обсуждал просьбу Москвы дать разрешение на строительство нового моста рядом с хрущёвским. На переговоры отправили КПРФ, так как в Пхеньяне со времён Кима Второго русских и китайцев считают изменниками делу пролетариата. Зюганову с Кимом Третьим о мосте договориться не удалось, судя по тому, что вовремя визита "путина" ничего не было заявлено о такой стройке. Были лишь слова "путина" о том, что хорошо было бы позволить китайским судам плавать в Японское море по 17 км российско-корейского участка реки Тюмень без справок и разрешений.

Ким пока на такое не согласен, а так как граница проходит по судоходному фарватеру, то без его разрешения Москва бессильна. Популярное мнение, что КНДР – это марионетка Китая далеко от реальности. В 1960-1990-ые между пограничниками КНДР и КНР были перестрелки, а северокорейская пресса называла изменой реформы Ден Сяопина. Лишь в 2018-2019 г. отношения заметно потеплели, когда Си Цзиньпин уговорил на двух личных встречах Третьего Кима начать экономические реформы.

Семейство Кимов ещё с 1950-ых балансировало между СССР и КНР, но ставку делало обычно на Москву как противовес Китаю, традиционному врагу. Москва их корейский национализм скрытно поощряет, и антипатия к Китаю – это то, что объединяет корейцев по обе стороны 38 параллели. Поэтому военный роман "путина" с Кимом можно назвать также маленькой и скрытной антикитайской коалицией.

Вопрос о разрешении свободы судоходства китайцам по реке Тюмень до моря – это козырь в руках Кима для принуждения Пекина поддержать в Совбезе ООН снятие санкций с КНДР. Но Японию беспокоит, если Ким даст такое разрешение, то у берегов спорных островов Сенкаку станет больше китайских патрульных катеров и они могут установить вокруг них, а не Тайваня, как написала "Вашингтон пост" после визита "путина" в КНДР, режим карантина и под его прикрытием захватить острова.

Возможно, поэтому японское издание Nikkei Asia за четыре дня до прибытия "путина" в КНДР поместило статью с предположением, что Москва может снести мост Хрущёва и разрешить китайцам построить порт в устье Тюмени на российской стороне реки. В этом случае вырастут угроза захвата островов и расходы на их охрану. Есть причины полагать, что это не гипотеза издания, а развединформация, опубликованная для срыва проекта. Из Nikkei Asia это перепечатали мировые СМИ, что усилило позиции Кима в переговорах с РФ и Китаем об их помощи в снятии санкций ООН. Не исключено, что эту "утечку" в СМИ организовали по распоряжению Кима.

Через три дня после визита "путина" южнокорейский телеканал TV Chosun 21 июня сообщил, что КНДР якобы готова отправить 4 из 10 бригад своих инженерных войск на российско-украинский фронт за 115 млн. долларов. Американский Институт изучения войны вскоре подтвердил, всё так и есть, и источником телеканала является реальный чиновник правительства Южной Кореи. Песков 27 июня заявил, что ничего не знает об этом. Поскольку Москва стандартно вербует на войну с Украиной жителей государств Азии, Африки и Кубы, обещая безопасную службу в инженерных войсках, то возможно, Ким разрешил кремлёвцам вербовку в тюрьмах КНДР по такой легенде. Некоторые тайны быстро перестают быть тайнами.

Если это подтвердится, то план Кима с санкциями обречён на провал. По сути, его об этом и предупредили через южнокорейский телеканал. Эту же цель имело и заявление правительства Республики Корея об отправке Кимом якобы 4 млн. снарядов в РФ. Так что, сейчас у Ким Чен Ына основная задача – сушить вёсла и ждать возвращения Трампа.