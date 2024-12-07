Які настрої серед української молоді: результати дослідження
Настрої серед молоді віком 16-35 років. Дослідження групи "Рейтинг" на замовлення ОБСЄ.
• 32% молоді хочуть емігрувати
• 47% у віці 22-25 років хочуть емігрувати
• 43% студентів хочуть емігрувати
• 41% у віці до 21 року хочуть емігрувати
• 35% молодих військових хочуть емігрувати
• 34% молодих держслужбовців хочуть емігрувати
Основний мотив для еміграції:
1. Безпека 55%
2. Заробляння грошей 33%
3. Можливості для дитини 25%
4. Краще життя 20%
5. Свобода подорожей 17%
Хто найсильніше хотів би виїхати:
1. Мешканці Сходу
2. Мешканці малих міст
3. Переселенці
4. Чоловіки призовного віку
5. Студенти
• 42% не бачать можливостей достойно заробляти у своєму місті
• 37% не бачать можливостей для кар’єри
• 37% не бачать можливостей для початку свого бізнесу
• 73% не здатні впливати на місцеву владу
• 93% не є членами ніяких організацій
Актуальні проблеми для молоді:
1. Корупція
2. Блекаути
3. Бідність
4. Мобілізація