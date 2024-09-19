Як вмовити Іран продати ракети Україні

З перших чисел вересня уряд Ірану зазнавав медійного бомбардування американських та європейських ЗМІ, які звинувачували його у продажу Москві великих партій ракет малого радіусу (100 км), включаючи нові Фатх-360. Потім було дипломатичне бомбардування із обіцянками санкцій. У результаті 12 вересня до МЗС Ірану запросили представників посольств Великобританії, Німеччини, Нідерландів та Франції з метою прояснити ситуацію.

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Маджид Нили, глава департамента по делам Западной Европы, категорично настаивал на этой встрече, что Иран не передавал указанные ракеты РФ и не намерен этого делать, в связи с чем требовал прекратить такие обвинения. Он также заявил, правительство Ирана стремится к скорейшему завершению российско-украинской войны дипломатическими методами.

Одновременно пожаловался на США, которых обвинил в продаже летального оружия "сионистскому режиму" и в введении два дня назад санкций против 20 иранских компаний, кораблей и бизнесменом за продажу баллистических ракет малой дальности РФ. Представители посольств четырёх стран Европы всё это выслушали и пообещали передать своим правительствам иранское послание. Самый актуальный вопрос – можно ли в данном случае верить МИД Ирана в той части, что он ракеты малой дальности РФ не продавал. Это интересно в контексте того, что через три дня после встречи в МИД хуситы 15 сентября нанесли удар по Израилю ракетой, которую они назвали гиперзвуковой и имеющей дальность 2 тыс. км. Хроника событий имеет следующий вид – 3 сентября Блумберг сообщает о возможной продаже Ираном ракет РФ.

Телеканал CNN, предельно близкий к Демпартии, называет 6 сентября это почти достоверным фактом, ссылаясь на свои источники. Вслед за CNN это с 7 сентября публикуют британские, немецкие и другие европейские СМИ. Белый дом 10 сентября вводит санкции против Ирана, а пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщает, вчера посол Ирана был предупреждён о возможности разрыва дипотношений. В Тегеране понимают, медийная компания зашла слишком далеко, европейцы тоже грозят санкциями и 12 сентября предлагают четырём государствам Европы повлиять на США.

Но ничего такого не происходит. Хуситы 15 сентября достают из загашника иранскую ракету и бьют по Тель-Авиву. По Иерусалиму нельзя, можно попасть в мечеть Ай-Акса. ЦАХАЛ сообщает, эта ракета, которую хуситы называют "Палестина-2", рассыпалась в воздухе. Но президент Ирана Масуд Пезешкиан устраивает 16 сентября большую пресс-конференцию, где заявляет, что не продавал ракеты ни Йемену, ни РФ, но технология их производства была передана хуситам до нападения Хамас на Израиль, и они освоили её. В кого хуситы хотели стрелять за 2 тыс. км – он не поясняет. Зато ставит хуситов всем в пример как тех, кто в условиях блокады может делать ракеты, летающие на 2040 км быстрее звука.

Глава Хамас Яхья Синуар в этот день шлёт письмо благодарности и восторга хуситам, а также Хезболле, но там почему-то его письму не были рады. Возможно, предчувствовали, что пейджеры будут взрываться в карманах. Тем временем в Германии проходит очередное заседание Рамштайна, а в Киеве саммит Ялтинской европейской стратегии. На них Зеленский требовал ракеты АТАКАМС. Джо Байден и Кир Стармер обсуждают это 13 сентября, но заявление о передаче и разрешение бить ими в глубь РФ больше, чем на сто км, не появляется. Британские СМИ интригуют – решение принято, но пока оглашению не подлежит по ряду причин. Первая мысль, а не съездить ли в Йемен к хуситам за технологией и опытом, или может быть купить технологию ракет как малой, так и большой дальности у Ирана. У Нетаньяху, разумеется, возмутятся, но он третий год кроме хасидов в Умань на иудейский Новый год ничего более существенного не присылает. При этом хасиды умудрились не заплатить 700 тыс. шекелей Молдове за проезд в Умань в прошлом году и только сейчас рассчитываются, так как Майя Санду предложила им ехать через Румынию. Как мог бы сказать Зеленский, какая разница – хуситы или хасиды, всего две буквы другие, лишь бы ракеты продали.

Для того, чтобы довести Изюмско-Балаклейскую операцию до логичного завершения и выйти на линию реки Красная и к Сватово нам нужны ракеты именно малой дальности, а не на 300 км. Иранские лёгкие Фатх-360 отлично для этого подойдут. Официально у Ирана их 1400 штук, а до Израиля от Ирана не сто, а гораздо больше километров. Зачем они ему? Можно поделиться и этим доказать всем, что правительство Пезешкиана их РФ не продавало, а если и продало, то берёт пример с Китая, который продаёт дроны РФ и Украине.

Заодно и вокруг Ирана все, даже в Израиле, облегчённо вздохнут, так как увидят сокращение в его арсенале. У Байдена как раз есть в бюджете помощи Украины несколько млрд. долларов и если их до октября не потратить, то они обнулятся. Что касается Москвы, то когда она об этом узнает, то будет с ещё большим пиететом относиться к Ирану. Месяц назад тоже мало кто мог представить, что над Беларусью будут сбивать дроны РФ.

Есть гипотеза, что тема якобы продажи Ираном баллистических ракет малой дальности РФ была запущена Белым домом в американские СМИ с целью повлиять на правительство Пезешкиана, чтобы оно сделало Хамас более сговорчивым на переговорах с Израилем в Катаре, идущих с 15 августа, и пока ни к чему не приведших. Вероятно, в Хезболле что-то об этом знают, почему и отнеслись прохладно к письму от главы Хамас. В Хезболле хотят быстрее закончить войну, а не затягивать её, и поэтому не разделяют энтузиазма Синуара от упражнений хуситов с "Палестиной-2" в целях поддержки престижа Ирана.

Похоже, пуск "Палестины-2" был обидчивой реакцией Тегерана на новые санкции Вашингтона. После удачной пресс-конференции правительство Пезешкиана должно чувствовать себя удовлетворённым и способным вернутся к переговорам с США и Европой по своим, а не палестинским делам. Пезешкиан как кандидат от реформаторов стал президентом после 5 июля, получив максимум поддержки в крупных городах Тегеране, Тебризе и в национальных регионах – иранском Азербайджане, Курдистане и Белуджистане.

Явка во втором туре была низкой – 49%, в первом – 40%. Пезешкиан победил консерватора Саида Джалили с перевесом в 10% и, по сути, при безразличии половины населения. Всего лишь два месяца как Пезешкиан пытается запустить процесс либерализации политического режима и при этом развивает международную активность. Он совершил визит в Ирак, где встречался с центральным правительством в Багдаде, посетил Эрбиль – столицу иракского Курдистана и побывал в Сулеймания – оплоте курдской Демпартии, ориентирующейся на Иран. Иранская дипломатия активизировалась и в Европе. В Вене она ведёт переговоры с Венгрией, Норвегией и РФ по завершению строительства АЭС в Иране под контролем МАГАТЭ.

Пока сложно сказать, насколько далеко продвинется Пезешкиан с либерализацией, но внешняя политика Ирана будет меняться. Его вычеркнут из "оси зла", пусть и не быстро. Если покойный президент-консерватор Раиси сделал крутой разворот от пропуска в 2020 г. в Армению самолётов РФ с оружием и военных манёвров у границы с Азербайджаном до совместных с Баку строительных проектов, то от Пезешкиана можно ждать более смелых и глобальных шагов. В том числе и в вопросе отношения Ирана к российско-украинской войне. У иранского военторга в данный момент есть своеобразное преимущество – он не связан такими ограничениями как страны НАТО, и этим стоит воспользоваться. Если не Байден, то возможно, Шольц или хасиды оплатят эту покупку. США за это смогут снять санкции с каких-либо физических и юридических лиц в Иране, что не будет стоить им ни цента.