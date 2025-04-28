Як Трамп і НАТО отримали плювок від Путіна
Лавров і Путін: ультиматум "віддайте все" і пропозиція "перемир'я Побєди" в один день.
Лавров в письмовому інтерв'ю бразильській O Globo широко і впевнено перекреслив всі заяви Білого дому щодо умов хоча би тимчасового припинення вогню і всі сподівання Трампа "швидко досягти хороших результатів".
В підсумку, якщо розбити відповідь за темами, вийшло шість пунктів. Причому шостий – відкритий плювок в Трампа і НАТО.
Які умови необхідні для того, щоб Росія сьогодні сіла за стіл переговорів з Україною?
Наша позиція щодо угоди добре відома. Ми виходимо з того, що:
- Нечленство Києва в НАТО та підтвердження його нейтрального та позаблокового статусу, відповідно до Декларації про державний суверенітет України 1990 року, є одним із двох стовпів остаточного вирішення української кризи, що відповідає інтересам безпеки Росії.
- Друге – подолання наслідків неонацистського режиму в Києві, що сформувався в результаті лютневого перевороту 2014 року, включаючи його дії щодо законодавчого та фізичного знищення всього російського – мови, ЗМІ, культури, традицій та канонічного православ'я.
- Міжнародне визнання російської власності на Крим, Севастополь, Донецьку Народну Республіку, Луганську Народну Республіку, Херсонську область та Запоріжжя є вкрай необхідним. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення виконання та бути постійними.
- На порядку денному стоять завдання демілітаризації та денацифікації України,
- Скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, а також повернення російських активів, "заморожених" на Заході.
- Ми також прагнутимемо надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, що створюються ворожою діяльністю НАТО, Європейського Союзу та їхніх окремих держав-членів на наших західних кордонах.
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Це ультиматум, цілковито неприйнятний для України – бо передбачає не тільки добровільну відмову назавжди від суверенних територій "з гарантіями", але й відмову від державності.
Ясно, що Трамп нічого настільки масштабного не міг обіцяти Путіну за "ніщо". Він і в питанні Криму, "давно очевидному і взагалі це все провина Байдена", уникає однозначних тверджень. А тут такі апетити. Навіть додано шостий пункт: ультиматум НАТО і США "забирайтесь з Європи на кордони 1997-го". Допускаю, що суто як найочевидніший предмет для торгу: "добре, від цього ми відмовимось, але інше мусите забезпечити".
Насправді це доволі неочікувана заява. Тим більше в письмовому вигляді – ніхто не зможе сказати, що це "не так зрозуміли слова", "вирвали з контексту", "невірно переклали". Адже буквально днем раніше, в інтерв'ю CBS News, той же Лавров дотримувався кардинально іншої тактики. Обтічні формулювання, очікуване представлення України як сторони, що не бажає компромісів і ухиляється від домовленостей, ще й розпалює війну "порушенням тимчасового припинення вогню від 18 березня і Пасхального перемир'я". Все те, чого і ми, і Білий дім очікували від Кремля.
А тут минає один день – і Кремль через Лаврова різко висуває ультиматуми, позначає максимально жорстку позицію щодо США і військової присутності їх в Європі. Після чого Путін особисто заявляє про триденне "перемир’я Побєди" на 8, 9 і 10 травня (хоча тут логічно: він так пробує убезпечитись від українських дронів над "парадом Побєди", бо надто невдобно вийде).
Схоже чимось на виводжування великої рибини то ослабленням, то посиленням натягу: Путін не бажає, щоб Трамп зірвався і швидко вийшов з переговорів.