Як російськомовні українці можуть виграти битву, але програти війну

З нового навчального року Росія планує виключити українську мову з програм навчання початкової, основної та середньої загальної освіти на окупованих територіях. До цього часу на території окупованих Росією районів Запорізької і Херсонської областей — територій, де етнічну більшість споконвіку складають українці — батьки ще могли обрати українську мову для навчання своїх дітей. І, до речі, відома статистика: у 2023 році в окупованій частині Запорізької області таких батьків було 46 відсотків. Але тепер і такої опції більше не буде. Українська мова на окупованих українських територіях остаточно маргіналізується, перетворюється на непотрібну й навіть небезпечну.

Тим часом, як в українському суспільстві тривають дискусії — коли деякі наші співвітчизники продовжують закликати не акцентувати увагу суспільства на мовних питаннях і переконують, що це роз’єднує українців, — Росія впевнено і методично всіх об’єднує. Російською мовою. І, до речі, так було завжди. Саме Путін домігся скасування норми обов’язкового вивчення мов народів Росії у школах національних республік. А українських шкіл на території Російської Федерації немає ще з часів Голодомору на Кубані. Я дуже добре пам’ятаю, через які кола пекла довелося пройти українцям російської столиці, щоб отримати можливість відкриття хоча б недільної школи для українських дітей. Звісно, зараз її вже немає, а організатор цієї школи, літня людина, був змушений після початку великої війни втекти з Росії під загрозою арешту.

І в цьому — величезна цивілізаційна відмінність між двома ворогуючими державами. Росія точно знає, що мова має значення. Вона використовує російську мову як інструмент русифікації населення — де б це населення не знаходилося. Вона розбирає по цеглинці національну ідентичність тих, кого підкорює, і потім використовує їх як гарматне м’ясо для підкорення інших народів. І вона при цьому захищає інтереси російської мови там, де їй вдалося закріпитися. Тому умова особливого статусу російської мови була, є і буде умовою закінчення російсько-української війни з боку Кремля. Навіть не сумнівайтесь.

А українці продовжують переконувати себе в тому, що їхня ідентичність може реалізовуватись, якою б мовою вони не спілкувались. Продовжують закладати в голови своїх дітей російську мову. Продовжують звинувачувати тих, хто про це говорить, у прагненні до дешевої популярності. І тому мають усі шанси виграти битву — але програти війну. Так і залишитись колонізованим народом, що підспівує тим, хто послідовно нав’язує свою мову як цивілізаційний "кінджал".