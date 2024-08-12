Як Путінська Росія втрачає свої реальні межі

Війна проти України дедалі глибше проникає на територію путінської Росії. Намагаючись завоювати частину України, Кремль сам не знає, де проходить його реальний кордон повного контролю за внутрішньою та зовнішньою безпекою держави.

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Поэтому, по нашему мнению, не военно-стратегическая, а политическая цель операции ВСУ в Курской области РФ — это не газораспределительные системы, идущие в Европу, не чужая территория, а размывание границы Европейской части путинской России.

Но, это активное регулярное размывание границы врага, а не вторжение вглубь, будет "полезным" не только для нашей победы, но и для сильных регионов и окраин РФ, прежде всего Кавказа, Дальнего Востока, татарского Поволжья, которым в будущем легче будет принять решения о дистанцировании от Москвы.

Все начинается и заканчивается с границы.

Как Путин будет реагировать на прорыв "священной" российской границы образца 1991 года? То, что российские военные не предупредили Кремля о возможного вхождении ВСУ в Курскую область вызвало у Путина приступ подозрительности, что МО и Генштаб мстит ему за выборочные аресты генералов-коррупционеров и понижает его рейтинг как главнокомандующего и гениального политика. Тем более, что генералы РФ начинают догадываться, что Кремль хочет сделать их "козлом отпущения", виновными в провальной войне против Украины. При этом, Путин, стравливая генерала Герасимова и министра -бухгалтера Белоусова, может потерять контроль за этим конфликтом,- кому-то придется уйти из армии.

Самое интересное, что Путин не хочет или может объявить мобилизацию в ответ на пересечение границы ВСУ, ибо обещал путинской России не превращать СВО в неудачную войну в Украине. Кроме того, Путин, до Нового года, при помощи Китая и внутри украинских "миротворцев" из Офиса, рассчитывал на удобное для себя перемирие за счет Украины. А это означает, что он не может сейчас эскалировать войну.